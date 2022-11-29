Как компания хотела бухгалтера под монастырь подвести

Как вину за «технички» свалили на стороннего бухгалтера

Когда компанию налоговики поймали на связи с «техничками», сняли затраты и вычеты по НДС, она не нашла ничего лучшего, как переложить вину на стороннего бухгалтера.

Исполнительный директор компании – не специалист в области бухгалтерского учета, и вообще проживает в другом городе.

Бухгалтерское сопровождение деятельности компании вело стороннее общество в лице его директора. Якобы именно она предложила компании заключить договоры с сомнительными субподрядными организациями. Она взаимодействовала с этими субподрядчиками. Учитывала объемы выполненных ими работ. Компания не знала, что директор бухгалтерской фирмы выдавала доверенности контрагентам от ее имени.

Умысла на нарушение закона в действиях самой компании нет. Все нарушения в бухучете и в налогообложении – дело рук «коварного» директора бухгалтерской фирмы.

Почему суд отказался перекладывать вину

Компания выступала подрядчиком. По договору с заказчиком обязалась выполнять ремонтные монтажные работы. Было прописано, что компания вправе привлекать субподрядчиков, но только по согласованию с заказчиком.

Однако компания привлекла в качестве субподрядчиков организации – «технички». Выполнить спорные работы они не могли. Обратного компания не доказала.

На самом деле, компания привлекла 120 человек без трудовых или гражданско-правовых договоров. Никаких документов об оплате их труда нет. Согласования участия этих граждан в работах с заказчиком не было.

Этими незаконными действиями занимались должностные лица компании. Перекладывать их на стороннюю бухгалтерскую фирму нельзя (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24.10.2022 № А74-399/2021).

Когда и как отвечает аутсорсинг

Организация ведения бухучета в компании лежит на ее руководителе (ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Именно руководитель несет ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций (п. 6 Положения по ведению бухучета, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). И за соблюдение норм НК отвечает также он.

Ответственность сторонней бухгалтерской фирмы наступает только тогда, когда она прямо прописана в договоре. Однако аутсорсинговая компания явно не согласится отвечать за условия, которые она не контролирует.

Например, отвечать за сроки сдачи отчетности, за арифметические ошибки, за ошибочные проводки, за неверное толкование норм бухучета или НК – это нормально. А вот уже отвечать за точность первички – нет. Первичные документы должны составлять в самой компании, и там же их и контролировать.

Не может аутсорсинг отвечать за договоры, которые заключает компания. Ведь подписывает-то их директор компании, а не бухгалтерская фирма, которая ведет учет.

Попытки заказчиков услуг переложить собственные ошибки на обслуживающую бухгалтерскую фирму встречаются. Но, как видим, арбитры ясно различают зоны ответственности.

Как бухгалтеру защитить свою честь

В УК есть статья 128.1 – о клевете. Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Она наказывается:

или штрафом в размере до 500 тыс. руб.;

или штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

или обязательными работами на срок до 160 часов.

А клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, наказывается гораздо жестче: