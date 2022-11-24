Как получить в 2023 году имущественный и инвестиционный вычеты

Кому положены налоговые вычеты
Оформить налоговые вычеты могут все граждане, которые уплачивают НДФЛ (налог на доходы физических лиц) независимо от источника дохода.
Обращаем внимание, что самозанятые не могут получить налоговый вычет, т.к они платят налог на профессиональную деятельность. А вот ИП оформить вычет могут, но только те, кто использует в работе общую систему налогообложения. Если ИП или самозанятый совмещает свою деятельность с работой в найме, то вычет положен только с суммы дохода с этой работы.
Какие есть способы получения вычета
Как получить имущественный вычет
Какие документы нужны
Как получить инвестиционный вычет
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.