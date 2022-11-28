Счет-фактура: нужна ли подпись главбуха

Вопрос

При формировании электронного счета-фактуры не проставляется электронная подпись главного бухгалтера. Является ли такой счет-фактура корректно оформленным?

Ответ

Счет-фактура, составленный в электронной форме, подписывается электронной подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это приказом (иным распорядительным документом) или доверенностью. Подпись главного бухгалтера при этом не требуется.

Обоснование

В соответствии с пунктом 6 статьи 169 НКсчет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем либо иным лицом, уполномоченным доверенностью от имени индивидуального предпринимателя, с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.

Счет-фактура, составленный в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 8 Приложения 1 к постановлению № 1137 при составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатели, которые не заполняются или в которых проставляются прочерки, а также показатель «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» не формируются.

В силу пункта 5 приказа Минфина от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» счет-фактура в электронной форме считается исходящим от продавца, если он подписан электронной подписью уполномоченного лица продавца и направлен через оператора электронного документооборота, заключившего договор с продавцом, по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком.

Из совокупности приведенных норм следует, что счет-фактура, составленный в электронной форме, подписывается электронной подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это приказом (иным распорядительным документом) или доверенностью. Подпись главного бухгалтера при этом не требуется.