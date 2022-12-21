Новое в бухучете 2023. Что можно и нужно изменить в учетной политике

Переход на ЕНС и объединение фондов

Из-за перехода на ЕНС и объединения фондов компаниям понадобятся новые субсчета. Для этого внесите изменения в рабочий план счетов.

Добавьте к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-9 «Единый налоговый платеж». Убирать субсчета по отдельным налогам не нужно – ведь начислять налоги надо в прежнем порядке.

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» введите субсчет 69-4 «Взносы в ПФР и ФСС по единому тарифу». Старые субсчета не убирайте, пока не пройдут сроки для выездных налоговых проверок.

Новые электронные документы

С 1 марта 2023 года можно оформлять документы по перевозкам в электронном виде (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2022 № 39-ФЗ). Если компания использует электронный документооборот, надо внести дополнения в приложение к учетной политике.

В приложение, где у компании приведен список документов, которые она составляет в электронном виде, добавьте:

договор фрахтования;

заказ грузоотправителя, который принимает перевозчик при заключении договора перевозки груза;

заявку грузоотправителя, которую перевозчик принимает при заключении договора перевозки груза;

путевой лист.

Однако бумажные формы этих же документов из приложения к учетной политике исключать не надо. Ведь первые два месяца 2023 они еще будут актуальны.

Если у компании есть финансовая аренда

Если в компании есть финансовая аренда, стоит облегчить бухгалтеру работу, и внести изменения в учетную политику 2023 года в этой части. Когда есть только операционная аренда – ничего делать не надо (приказ Минфина от 29.06.2022 № 101н).

Право пользования активом

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» ввел для отечественных бухгалтеров понятие «право пользования активом». Это виртуальная выгода в денежной оценке того, что имущество в аренду взяла именно эта компания, а не какая-то другая.

Предметом финансовой аренды может быть основное средство. Сейчас, если арендатор решил его переоценивать, то одновременно надо переоценивать и право пользования.

Минфин изменил правила. В 2023 году право пользования активом можно и не переоценивать. Но этот выбор нужно зафиксировать в учетной политике.

Входной НДС в составе арендных платежей

Сейчас из суммы арендного платежа можно исключить только тот входной НДС, который компания вправе возместить (п. 7 ФСБУ 25/2018). Невозмещаемая сумма налога входит в состав арендного платежа.

С 2023 года пункт 7 изменился. Минфин уточнил, что входной НДС в любом случае должен быть исключен из арендного платежа.

Если в учетной политике компании есть формулировка, что арендные платежи учитываются за исключением только возмещаемого НДС, скорректируйте ее.

Ставка дисконтирования

Первоначальную сумму обязательства по аренде рассчитывают как приведенную стоимость будущих арендных платежей. Для этого используют ставку дисконтирования. Ставку дисконтирования нередко берут как банковскую процентную ставку по кредитам.

Надо ли корректировать первоначальную сумму обязательства, если банковская процентная ставка изменилась? Этот вопрос в ФСБУ 25/2018 не урегулирован. Но и требование пересчета прямо не установлено (п. 21 ФСБУ 25/2018). Поэтому пропишите в учетной политике, что ставка дисконтирования после ее использования не пересматривается.

Переход на ФСБУ 14/2022

Новое ФСБУ 14/2022 об НМА станет обязательным только с 2024 года (п. 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н). Однако его можно применять досрочно – в 2023 году.

Если вы сделали такой выбор, пропишите в учетной политике на 2023 год следующие элементы.

Лимит по НМА

Для НМА разрешено устанавливать стоимостной лимит. Если актив соответствует признакам НМА, но стоит меньше лимита, учитывать как НМА его не нужно. Синхронизируйте стоимостной лимит с налоговым учетом. Установите лимит для НМА в 100 тыс. руб.

Контроль над активами стоимостью ниже лимита

Чтобы контролировать активы, которые не признали НМА из-за стоимости ниже лимита, есть два варианта. Можно создать специальный регистр. Или вести учет на забалансовом счете счет 014 «Объекты, не относящиеся к НМА, в эксплуатации».

При любом выборе нужно внести корректировку в учетную политику сразу в двух местах.

Если выбрали регистр, то пропишите выбор в самой учетной политике. А форму регистра утвердите в приложении к учетной политике.

В случае выбора забалансового счета выбор также пропишите в учетной политике. А сам забалансовый счет включите в рабочий план счетов.

Оценка НМА после признания

Есть два варианта оценки НМА после признания – по первоначальной стоимости, или по переоцененной. При этом последний вариант нельзя применять:

по НМА, для которых нет активного рынка (п. 17 ФСБУ 14/2022);

к средствам индивидуализации, разрешениям или лицензиям на отдельные виды деятельности (п. 18 ФСБУ 14/2022).

Так как найти активный рынок для НМА на практике сложно, рекомендуем выбирать вариант с первоначальной стоимостью.

Амортизация

Определите, когда будете начинать и прекращать амортизацию. Или прямо с дат признания актива и его выбытия, или только с 1-го числа следующего месяца после этих дат (п. 38 ФСБУ 14/2022).

Выберите один из трех способов начисления амортизации – линейный, способ уменьшаемого остатка или пропорционально выпуску продукции. Если выберете способ уменьшаемого остатка, пропишите в учетной политике коэффициент ускорения. Также пропишите порядок списания стоимости НМА в конце срока службы (п. 40 ФСБУ 14/2022).

Определите в учетной политике, как часто вы будете начислять амортизацию – за месяц, квартал или год (п. 37 ФСБУ 14/2022).

Установите, в каких случаях и как часто будете перепроверять адекватность элементов амортизации (п. 42 ФСБУ 14/2022). Напомним, что в конце года такая проверка обязательна.

Порядок перехода на ФСБУ 14/2022

Есть два способа перехода – по умолчанию и по выбору. В первом случае надо пересчитать все сравнительные показатели в бухотчетности (п. 52 ФСБУ 14/2022). Во втором – сравнительные показатели за прошлые годы пересчитывать не надо (п. 53 ФСБУ 14/2022).

Если выбрали второй вариант, его надо зафиксировать в учетной политике. Если первый – это не обязательно.

Если учитываете НМА по переоцененной стоимости

Тем, кто выберет вариант оценки НМА с переоценкой, дополнительно надо будет разобраться со следующими вопросами.

Установите существенность отклонений. Смысл переоценки – в сравнении балансовой стоимости НМА и его справедливой стоимости. Компания вправе сама выбрать такой предел отклонения, на который она будет реагировать (п. 19 ФСБУ 14/2022). Выберите периодичность переоценки. Переоценку можно проводить один раз на конец года. Можно чаще (п. 21 ФСБУ 14/2022). Это решает сама компания. Пропишите, как будете корректировать стоимость. Есть два варианта пересчета. Первый – одновременно изменить и первоначальную стоимость, и сумму накопленной амортизации. Разница должна быть равна справедливой стоимости. Второй – сразу изменить балансовую стоимость. Определите, как будет списывать дооценку. Первый вариант – списывать дооценку по мере начисления амортизации. Второй – списать только один раз, когда НМА будет ликвидирован или продан (п. 26 ФСБУ 14/2022). Введите в рабочем плане счетов субсчета к счету 05 «Амортизация нематериальных активов». Один субсчет – для учета амортизации. Второй – для учета накопленного обесценения (п. 44 ФСБУ 14/2022).

Досрочный переход на ФСБУ 26/2020

Если компания решила досрочно перейти на ФСБУ 14/2022, то тогда нужно досрочно перейти и на ФСБУ 26/2020. Они взаимосвязаны. Тогда в учетную политику нужно добавить следующие положения.

Порядок перехода на ФСБУ 26/2020

Для перехода на новый стандарт по капвложениям есть три варианта. Это ретроспективный, упрощенный и перспективный переходы (п. 25-26 ФСБУ 26/2020).

При ретроспективном пересчитываются все сравнительные показатели. Как будто компания применяла новые правила прямо с начала капвложения в НМА. Этот способ считается основным и применяется по умолчанию.

При упрощенном способе не надо пересчитывать сравнительные показатели за прошлые периоды. Если выберете этот вариант, напишите об этом в учетной политике.

При перспективном способе новые правила применяйте только к тем затратам, которые появились после 1 января 2023. Этот способ разрешен всем организациям. Чтобы облегчить работу бухгалтерии, лучше выбрать именно его, и зафиксировать это в учетной политике.

Капвложения в несколько объектов

Когда компания вносит капвложения сразу в несколько объектов, то фактические затраты нужно распределить между ними. Это касается и основных средств и НМА.

Способ распределения в стандарте не прописан. Поэтому компания должна разработать его самостоятельно и закрепить в учетной политике (п. 14.1 ФСБУ 26/2020).

Как составить приказ об изменении учетной политики на 2023 год

Изменения в учетную политику на 2023 год утвердите приказом руководителя. Дата - не позднее 31 декабря 2022 года. Тогда он вступит в силу с 1 января 2023 года. Если опоздаете, приказ будет действовать только с 2024 года.

В приказе укажите только изменения в учетной политике. Переписывать всю учетную политику компании заново не нужно. Вот пример:

Общество с ограниченной ответственностью «Мореман»

Приказ № 12-у

о внесении изменений

в учетную политику для целей бухгалтерского учета

Краснодар

27.12.2022

1. В связи с изменениями законодательства РФ в отношении правил ведения бухгалтерского учета внести в учетную политику ООО «Мореман» изменения, указанные в приложении 1 к настоящему приказу.

2. Изменения внести в срок до 31 декабря 2022 года.

3. Установить, что изменения, внесенные настоящим приказом, вступают в действие с 1 января 2023 года.

4. Руководителю отдела кадров Гусевой Е.А. ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим приказом.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера ООО «Мореман» Ивко В.Г.

Приложение:

1. Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета.

27 декабря 2022 года Генеральный директор Максимов /Максимов М.М.

С приказом ознакомлены:

28 декабря 2022 года

Главный бухгалтер Ивко / Ивко В.Г.

Руководитель отдела кадров Гусева / Гусева Е.А.