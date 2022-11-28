Бухгалтерия по гособоронзаказу (ГОЗ) по всем правилам

Анжела трудится бухгалтером уже больше девяти лет, в компании НПП «Химметпродукт» более пяти лет. Организация занимается продажей металлопроката и химико-металлургического сырья. Работа ведется с юридическими лицами и ИП. Компания также является поставщиком в рамках государственных закупок (госзакупок) и государственных оборонных заказов (ГОЗ).

Так как организация коммерческая, основная работа проводится с расчетными и кредитными счетами в банке. Особая категория счетов – это специальные счета для работы в рамках ГОЗ по 275-ФЗ. Именно о них сегодня пойдет речь.

Что такое ГОЗ

Не путайте госзакупки и ГОЗ. Это разные вещи. Тендеры отличаются назначением поставок. Госзакупки нужны для поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. По ГОЗ поставки ведутся для федеральных нужд в целях обеспечения обороны страны по 275-ФЗ.

С точки зрения бухгалтерии ГОЗ отличается от «простых» госзакупок более строгими требованиями:

Полная прозрачность сделки в цепочке «госзаказчик-уполномоченный банк-головной исполнитель-исполнители».

Строгое обоснование цены контракта.

Отчетность по первому требованию.

«Компания НПП „Химметпродукт“ поставляет металлопрокат и другое сырье в рамках ГОЗ с 2019 года. Началось все с того, что постоянные клиенты проводили тендерные закупки, и компания приняла в них участие. С точки зрения бухгалтерии пришлось разбираться в тонкостях ведения ГОЗ самостоятельно. Это было непросто, возникало много вопросов».

Кто участвует в ГОЗ?

Заказчик в ГОЗ – государство, в лице федеральных органов исполнительной власти в лице Минобороны. Головной исполнитель – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и заключившее с государственным заказчиком контракт.

Исполнитель – организация (предприниматель), которая входит в кооперацию головного исполнителя. Могут быть первого, второго, третьего и т. д. порядка.

В соответствии с законом головной исполнитель для начала должен определить состав исполнителей, обосновать участие каждого из них в ГОЗ, выбрать уполномоченный банк, предоставить возможность государственным заказчикам осуществлять контроль за исполнением госконтракта и обосновать формирование цен. Использование денежных средств при исполнении ГОЗ строго контролируется многочисленными органами: прокуратура, казначейство, Банк России, ФАС, Минобороны и т. д.

По требованию органов предприятие должно быть готово предоставить информацию о контрагентах, отчетность и информацию о затратах в течение пяти дней. Так гарантируется прозрачность и защищенность всех расчетов.

«Главное для владельца бизнеса и бухгалтера не волноваться и не бояться контроля со стороны органов. Для прокуратуры чаще всего это рядовая проверка, а не поиск нарушений. Они тоже заинтересованы в исполнении контракта и их прямая обязанность – удостовериться в отсутствии риска срыва ГОЗ».

Банковское сопровождение ГОЗ

Банковское сопровождение ГОЗ осуществляет уполномоченный банк, у которого есть соответствующая лицензия. Банковское сопровождение нужно для обеспечения прозрачности взаиморасчетов, контроля расходования средств.

Со стороны бухгалтерии работу головной исполнитель начинает с выбора уполномоченного банка и открытия отдельного счета. Специальные счета нужны для ведения всех взаиморасчетов по ГОЗ. Отдельный счет в выбранном банке обязаны открывать как головной исполнитель, так и исполнители по всей цепочке кооперации. Если у организации несколько контрактов, то для каждого открывается собственный счет.

Все счета в рамках одного гособоронзаказа связаны одним идентификатором государственного контракта (ИГК). Это цифровой код из 25 цифр, который составляется заказчиком по особым правилам. ИГК указывается во всех документах исполнителей.

«Сама система спецсчетов появилась относительно недавно. Для разъяснения некоторых статей 275-ФЗ обращались в прокуратуру и ФАС. Сейчас вопросы возникают все реже, и мы можем смело работать с 20+ счетов одновременно».

Пошаговая инструкция работы со спецсчетами

1. Чтобы открыть счет в банке, с которым вы еще не сотрудничали, посетите банк и предоставьте пакет документов. Большинство банков запрашивают:

учредительные документы: устав либо учредительный договор;

документы, подтверждающие полномочия Представителей Клиента на открытие банковских счетов и распоряжения ими (протокол уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа, доверенность на открытие банковских счетов и пр.);

карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально);

заявление на открытие счета;

анкета клиента;

анкета налогового резидента;

копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным перечнем.

Если у вас уже открыт счет в нужном банке, то пропустите первый пункт, и сразу переходите ко второму.

2. Зарезервируйте спецсчет на сайте банка.

3. Пропишите отдельный счет в договоре, либо в доп. соглашении;

4. После заключения договора подайте заявление на открытие спецсчета в уполномоченный банк. Для этого предоставьте в банк в электронном виде заявление и договор с приложениями. Открытие отдельного счета обычно занимает от одного до трех дней.

Возмещение затрат

Возмещение затрат нужно, когда исполнитель закупил сырье до заключения контракта за счет собственных средств и планирует компенсировать понесенные затраты на расчетный счет компании.

Возмещение затрат возможно, если в договоре или доп. соглашении прописан пункт о возмещении (компенсации) понесенных за счет собственных средств затрат. Важно, чтобы в документах была прописана сумма затрат в точных цифрах до копейки.

Для того чтобы возместить затраты необходимо:

после того как на спецсчет поступят денежные средства от покупателя, предоставить в банк следующие документы: платежное поручение, договор с покупателем, акт приема-передачи товара, в некоторых банках допускается УПД.

после того как банк проверит документы, средства поступят на расчетный счет компании в течение от одного до трех дней.

Раздельный учет

Раздельный учет по гособоронзаказу – это отдельная регистрация финансовых результатов по каждому контракту. Его обязаны вести все участники цепочки кооперации, кроме физлиц. Это требование закреплено в 275-ФЗ.

Раздельный учет нужен для контроля себестоимости продукции ГОЗ, регулирования цен и контроля использования денежных средств.

Предприятие должно обеспечить обособленный учет доходов и расходов по каждому госконтракту любым способом для определения финансового результата по госконтракту. Поэтому порядок ведения раздельного учета определяется организацией самостоятельно и отражается в учетной политике.

Исполнители ГОЗ должны отдельно производить аналитическую регистрацию по следующим статьям затрат: доходы, расходы, активы, обязательства и другие объекты учета.

Чаще всего учет ведется в 1С или другой бухгалтерской программе.

Контролирующие органы могут запросить следующие документы для проверки расходования бюджетных средств по ГОЗ:

расчет суммы накладных расходов (приложение № 1 к приказу № 210н)

структура цены – расходная декларация (приложение № 2, 3 к приказу № 210н)

выписка из регистров аналитического учета (приложение № 4 к приказу № 210н)

· к указанным документам необходимо приложить копии первичных учетных документов.

На что тратить деньги со спецсчета?

Списать деньги со спецсчета просто так не получится. Необходимо указывать идентификатор госзаказа или списывать на отдельный счет.

Чаще всего средства списывают в целях:

оплаты обязательных платежей в бюджетную систему: налоги, сборы, страховые взносы и пр.;

компенсации в пределах цены госзаказа понесенных головным исполнителем за счет собственных средств;

расходов не превышающие 3 млн рублей, если данные расходы не связаны с ГОЗ.

Запрещено списывать со спецсчета на:

предоставление и возврат ссуд, займов, кредитов;

перечисление денежных средств физическим лицам (с исключениями) и пр.

Потратьте время, чтобы во всем разобраться, обратитесь к специалистам или в соответствующие органы. Сформировав схему действий, вы сможете участвовать и выигрывать контракты самостоятельно.