Какую силу имеет завещание и как его оформить

При этом воля завещателя учитывается не всегда, поскольку закон защищает права некоторых родственников.

Мы разобрались в нюансах составления документа.

Зачем нужно завещание

Завещание – это документ, в котором человек указывает, каким образом и между кем распределяется его собственность в случае смерти. Завещать можно квартиру, машину, гараж, дачу, деньги, драгоценности, ценные бумаги, права на интеллектуальную собственность и т. д.

При определении наследника или наследников родственные связи значения не имеют. Завещать имущество можно ребенку, другу, соседке, коллеге и даже незнакомому человеку, который, например, спас жизнь. Можно составить завещание на компанию.

Например, директор завода может решить, что после его смерти квартира перейдет на баланс предприятия, которому он посвятил свою жизнь. Также завещать свою собственность можно государству или благотворительному фонду.

Если завещание не было составлено, то собственность распределяют по закону (глава 63 ГК). Сначала между наследниками первой очереди (дети, супруг, родители). Если их нет или они не заявили о своих правах, то наследниками становится вторая очередь (братья, сестры, дедушки, бабушки) и так далее.

В случае наследования по закону в семье нередко возникают конфликты: кто квартиру купил, кто больше ухаживал за наследодателем, кто больше нуждается в средствах или имуществе, у кого больше детей и т. д. Всех этих семейных разладов можно избежать, если составить завещание. Воля умершего не обсуждается и не оспаривается, а значит, и враждовать незачем.

Пример

У жительницы Самарской области Ольги Н. нет мужа и детей. Самый близкий человек – соседка по даче, с которой она уже много лет дружит. Та помогает ей с домом, огородом и доставкой продуктов.

В случае смерти Ольги Н. ее ближайший родственник – двоюродный брат, которого она не видела 30 лет. Жительница Самарской области решает написать завещание и оставить свое имущество соседке.

Как составить завещание

За редким исключением завещание требуется заверять у нотариуса. Текст можно составить самостоятельно, а можно попросить об этом нотариуса. Услуги составления и заверения документа платные.

Цена не определена законодательно, но в среднем это 1 000 – 2 500 рублей (ст. 1127 ГК). Также потребуется оплата госпошлины в 100 рублей (ст. 333.24 НК).

Для составления завещания понадобится лишь личное присутствие и документ, удостоверяющий личность. Нотариус проверяет дееспособность клиента – возраст (старше 18 лет) и адекватность в изложении мыслей.

Если у нотариуса возникают сомнения, например, он видит, что человека принуждают к составлению завещания, он спутанно говорит или находится в состоянии алкогольного опьянения, то в удостоверении завещания может быть отказано.

До подписания завещания нотариус должен вслух зачитать текст. Лишь после этого ставится подпись. Если завещатель серьёзно болен, то подписать за него документ может рукоприкладчик. Это в обязательном порядке должно происходить в присутствии и завещателя, и нотариуса.

Завещание удостоверяется нотариусом в двух экземплярах. Один документ передается завещателю, второй – хранится у нотариуса. Часто нотариусы при утверждении документа ведут видеосъемку. Кроме того, данные вносятся в единую информационную систему нотариата.

Супруги могут составить и удостоверить у нотариуса совместное завещание. В этом случае понадобится свидетельство о браке, а также документы, которые подтверждают принадлежность имущества супругам на праве общей совместной собственности.

Можно ли составить закрытое завещание

Наследников можно оповестить о своей посмертной воле еще при жизни, а можно сделать так, чтобы никто не узнал о содержании завещания, даже нотариус. Для этого нужно выбрать закрытую форму завещания. Завещатель может составить текст самостоятельно и в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей лично передать документ для удостоверения нотариусу.

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано. При этом важно соблюдать четкость формулировок и не допускать двойного толкования. В противном случае завещание может быть понято неверно либо вовсе оказаться недействительным. Например, если завещатель напечатал текст на компьютере.

Документ должен содержать:

наименование документа;

место и дату составления;

сведения о завещателе;

информацию о наследниках;

перечень собственности;

условия распределение имущества между наследниками;

личную подпись.

Завещатель может в любой момент отменить или изменить свою волю. Например, если испортились отношения с наследниками или кто-то из них скончался раньше. Для внесения изменений нужно обратиться к нотариусу, у которого хранится документ.

Также можно указать в завещании «запасного» наследника. Например, прописать, что в случае смерти брата имущество наследуют его дети. Также в завещании может присутствовать завещательное возложение. Это обязанность, возложенная на наследника по совершению каких-либо действий. Например, обязанность по погребению в определенном месте или забота о питомцах.

Законодательством предусмотрена еще одна форма – завещательный отказ, когда наследник должен передать что-либо другому лицу в собственность или пользование. Например, это может быть право пожизненного проживания в унаследованной квартире.

В каких случаях воля в завещании не учитывается

Закон защищает некоторых ближайших родственников наследодателя. Их называют необходимыми наследниками. Это:

дети в возрасте до 18 лет, включая усыновленных;

нетрудоспособный супруг или супруга;

нетрудоспособный сын или дочь;

нетрудоспособные родители или усыновители;

иждивенцы.

Если выделение доли обязательным наследникам ущемляет права/интересы наследника по завещанию, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней.

Для завещаний, которые были зарегистрированы после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследнику полагалось по закону. Если завещание составлено раньше, то родственники имеют право на 2/3 доли независимо от содержания документа.

Пример

В 2021 году житель Нижнего Новгорода Пётр С. решил завещать свою квартиру своей сожительнице. При этом у мужчины есть единственный ребенок от первого брака, которому еще не исполнилось 18 лет. Вне зависимости от желания Петра С. суд примет решение в пользу несовершеннолетнего.

При этом в отсутствие других наследников первой очереди он сможет рассчитывать не на всю квартиру, а на ½ долю, а вторая половина достанется сожительнице, на имя которой составлено завещание.

Сколько нужно заплатить за вступление в наследство

Вступление в наследство – не бесплатная процедура. За выдачу свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию придется заплатить:

0,3% от общей цены имущества, но не более 100 000 рублей – если наследник близкий родственник (супруг, родитель, ребенок, братья/сестры, внуки);

от общей цены имущества, но не более 100 000 рублей – если наследник близкий родственник (супруг, родитель, ребенок, братья/сестры, внуки); 0,6%, но не более 1 000 000 рублей – для всех остальных.

Пример

Житель Санкт-Петербурга Олег К. получил по завещанию от бабушки квартиру, кадастровой стоимостью 10 млн рублей. Для него размер госпошлины за свидетельство составит 30 тысяч рублей (10 000 000 : 100 × 0,3).