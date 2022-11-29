Госзакупки

Санкции-2022: включат ли компанию в РНП из-за сбоя в поставках

ФАС напоминает, что неисполнение обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (например, из-за нарушения логистических цепочек после санкций) не является основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

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Санкции-2022: включат ли компанию в РНП из-за сбоя в поставках
Иллюстрация: freepik/freepik

Некоторые компании столкнулись с невозможностью приобрести продукцию импортного производства и выполнить условия контракта в полном объеме.

Во многих случаях заказчики отказываются от исполнения контракта в одностороннем порядке, ссылаясь на неисполнение поставщиками своих обязательств.

По мнению ФАС, такого рода ситуации являются обстоятельствами непреодолимой силы и не должны приводить к включению сведений о поставщиках в РНП.

Почему ФАС так решила

К подобному выводу ФАС пришла после рассмотрения ряда обращений.

Так, например, в одном случае был заключен контракт на закупку рентгеновской стоматологической системы.

Исполнитель после заключения контракта получил от поставщика иностранного оборудования сообщения о возможном срыве срока поставки товара.

Кроме того, поставщик внес существенные изменения в условия контракта, изменив страну происхождения оборудования.

Исполнитель уведомил заказчика обо всех изменениях, однако не получил ответа. В результате заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и потребовал внести сведения о компании в РНП.

В другом случае был заключен контракт на поставку компьютерного томографа зарубежного производства.

Официальный дилер производителя сообщил исполнителю контракта о невозможности поставки оборудования из-за ограничительных мер.

Исполнитель уведомил заказчика о невозможности поставки томографа ввиду существенных изменений условий и предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Тем не менее, заказчик не принял предложение и отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке, а также обратился в ФАС России с требованием внести сведения о компании в РНП.

Что в итоге

В обеих ситуациях после рассмотрения материалов комиссия ФАС России пришла к выводу о том, что контракты не исполнены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, и не включила информацию об исполнителях в РНП.

ФАС отмечает, что комиссия ведомства принимает решение, основываясь на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех доказательств, представленных сторонами на заседании.

Участник закупок должен представить информацию и документы, подтверждающие, что исполнение контракта оказалось невозможным в связи с введением ограничений зарубежных стран.

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