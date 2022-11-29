Как избавиться от статуса выгодоприобретателя

От их количества зависит категория, в которую попадают компании:

менее 20 – техническое звено;

– техническое звено; 20-49 – потенциальный выгодоприобретатель;

– потенциальный выгодоприобретатель; 50 и более – выгодоприобретатель.

И вот что интересно. Внеоборотные активы выше 5 млн – плюс 10 баллов, доля вычетов по НДС ниже 90 процентов – тоже плюс 10.

За недостоверность директора – уже минус 20 баллов, и за возмещение НДС свыше 1 млн рублей – минус 10.

По мнению ФНС, выгодоприобретателем должна быть «сущностная» компания, у которой есть возможности для латания дыр в бюджете.

Всё начинается с отработки конкретной декларации в системе «Контроль НДС», после которой выстраивается цепочка сделок от производителя до конечного покупателя.

Становятся видны разрывы, несоответствия и предполагаемый виновник – «техническая компания», с которой взять нечего, нет ни денег, ни активов.

Нужно искать контрагента, который включил её в цепочку. Это может быть как покупатель (для завышения вычетов и расходов), так и продавец (для занижения выручки).

И дальше надо доказать, кто из них совместно с контрагентом и «технической компанией» согласованно действовал для получения выгоды от уклонения от уплаты НДС.

Но поначалу этого никто не делает. Инспекторы «хватают» того, кто с перепугу сам уточнит НДС, и пополнит бюджет своими кровными.

Ну а если этот номер не пройдёт, тогда уж придётся выявить настоящего выгодоприобретателя, чтобы доначислить налог.

Как же защитить компанию от этого неправомерно присвоенного статуса?

Разработайте чёткий регламент для проверки контрагентов с перечнем правоустанавливающих документов.

Критерии отбора – в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Разделите их на группы по способу «светофор»:

зелёные – низкие риски;

– низкие риски; жёлтые – средние;

– средние; красные – высокие.

Собранная по ним информация будет разная.

С «красными», конечно, лучше не работать. Но если иначе нельзя, подбирайте всё, что можно: переписку, отчёты, пояснения по отсутствию альтернативы и т.д.

От ответственности это не спасёт, но в суде будет дополнительным аргументом в пользу компании.

Включайте в договоры, независимо от степени риска, налоговую оговорку – по возмещению ущерба от доначисления НДС, пеней и штрафов. То есть, вы сами должны собрать доказательства добросовестности при выборе контрагента. Верховный суд тоже так считает (определение от 14.05.2020 № 307- ЭС19-27597).

Не игнорируйте требования налоговой о выявленных расхождениях по НДС. Проведите расследование, выясните причины, приложите к пояснениям документы, подтверждающие вашу невиновность.

Не соглашайтесь сразу с претензиями налоговиков, постарайтесь их оспорить:

докажите реальность сделки с помощью первички, показаний свидетелей, факта выполнения работ или услуг;

докажите, что у вас не было согласованных действий с «технической компанией» с целью уклонения от уплаты налогов. Пригодится собранный при заключении договора пакет документов;

требуйте проведения налоговой реконструкции, если известен реальный поставщик. НДС должен быть рассчитан так, будто «технической компании» в цепочке нет.

Если сами смогли выявить настоящего выгодоприобретателя, сообщите об этом инспекторам или арбитражному суду. Подтвердите документально, что в сговоре ни с кем не состояли, доходов от схемы не получали, и что налоговая выгода досталась другому участнику.

То есть, если вашу компанию назначили выгодоприобретателем, не спешите безропотно пополнять бюджет.

Действуйте. Шанс отбиться от претензий есть всегда. И тогда в будущем, вероятно, инспекторы будут к вам относиться иначе.