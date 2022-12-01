Что ждет заказчика, принятого с отступлениями от производства

Рассматривать все возможные варианты негативных последствий для назначенных лиц заказчика после принятия продукции, которые не соответствуют условиям контракта (отступление по характеристикам, отсутствие документального подтверждения соответствия требованиям контракта, несоответствие товарного знака и др.) мы не будем. Остановимся только на административной основе.

Приемка продукции, не обусловленная какими-либо условиями контракта, не такое уж редкое явление. Необходимость присутствия среди участников со стороны заказчиков предусмотрена в методических рекомендациях, утвержденных Казначейством 25.04.2019, по наблюдаемым в Федеральном казначействе (его территориальных органах) деятельности, проявляющейся в рамках возбуждения дел об обнаружении правонарушений, выявляемых при обнаружении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.

Выявление сложившейся ситуации является одной из основных задач контроля органов субъектов и муниципальных образований.

Какая ответственность

Согласно ч. 1 ст. 10 ст. 7.32 КоАП приемка несоответствующих контрактов на поставку, работу (ее результаты), услуги (в том числе в рамках отдельных этапов исполнения контракта), если выявленное несоответствие не было устранено поставщиком и:

1. применяется к требуемым расходам средств в соответствии с бюджетом

или

2. направляется к уменьшение количества производимой продукции

привлекается к административному штрафу на целевых лиц заказчиков в размере от 20 000 до 50 000 рублей.

Обратите внимание, что сама по себе приемка продукции, не является обязательным условием контракта, не образует состав административного правонарушения. Образовался состав такой приемки, который должен иметь индивидуальность за собой либо добавление расходуемых средств. «Подходящий бюджет», либо допустим к уменьшенному количеству поставляемой продукции.

Приведем пример.

Заказчик принял предложение о наличии производственного товарного знака, который не был предусмотрен контрактом и не указывался на перспективу в заявке победителя. Можно ли говорить о том, что в рассматриваемом случае производство принято с отступлениями от контракта. Говорить можно, но можно ли применить ответственность?

Контролеру вполне естественно, что был перерасход или уменьшение количества. Если же количество продукции также соответствует характеристике, то она полностью соответствует условиям контракта, поэтому наличие состава административного правонарушения является чрезвычайно проблематичным.

Дополнительно напомним, что если заказчиком по Закону № 44-ФЗ, например, бюджетное учреждение, то оно не расходует средства «нужный бюджет». Даже субсидии, выделенные бюджетному учреждению из бюджета, официально не являются бюджетными.

Следовательно, возложение административного штрафа на представителя бюджетного учреждения может быть оспорено в суде по формальному собранию.