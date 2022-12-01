Как перейти на ЕСХН с 2023 года. И какие преимущества можно от этого получить

Как перейти на ЕСХН

Если с 2023 года у организации или ИП возникло желание перейти на ЕСХН, необходимо:

проверить, все ли дающие право на применение ЕСХН критерии выполнены;

сообщить налоговикам о своем намерении применять этот спецрежим;

начать применять ЕСХН.

Каждый из указанных этапов имеет свои нюансы, которые будут нами рассмотрены далее.

Важно! С 2023 года ЕСХН уплачивается посредством ЕНП.

Проверка критериев соответствия

Переход на ЕСХН возможен для:

фирм и ИП; сельхозпотребкооперативов (требования к ним устанавливаются законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ о сельхозкооперации); крестьянских (фермерских) хозяйств , если они сельхозпродукцию:

производят;

перерабатывают;

реализуют.

И при этом доля дохода от реализации произведенной ими сельхозпродукции (включая первичную переработку) в общей сумме доходов составляет не менее 70%.

В случае если сельхозпроизводитель занимается рыбой (вылавливает, выращивает или перерабатывает ее), вдобавок к вышеуказанным критериям ему необходимо проверить единовременное выполнение специальных условий.

Так, на ЕСХН могут перейти:

рыбохозяйственные фирмы и ИП;

отечественные градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные компании, если численность работающих и проживающих с ними членов семей составляет не менее половины населения такого населенного пункта;

рыболовецкие артели (колхозы) и сельхозкооперативы.

Указанные категории «рыбаков, рыбозаводчиков и рыбопереработчиков» могут осуществить переход на ЕСХН, если будут:

немногочисленными (средняя численность работников не более 300 человек в год);

использовать для рыболовства собственные или зафрахтованные суда промыслового флота;

иметь минимально допустимую долю дохода от реализации улова и (или) произведенной собственными силами рыбной продукции (или иной продукции из водных биоресурсов) в общем доходе – 70%.

Если все критерии выполнены, переход на ЕСХН возможен.

Извещение налоговиков

Пожелавшие перейти на ЕСХН лица, в отношении которых все вышеуказанные критерии выполняются, уведомляют налоговиков:

фирмы – по месту нахождения;

– по месту нахождения; ИП – по месту жительства.

Форма уведомления о переходе на ЕСХН утверждена приказом Минфина от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

В уведомлении указывается информация:

идентифицирующая налогоплательщика (наименование, ИНН, КПП);

детализирующая дату перехода на ЕСХН;

уточняющая критерии (данные о доле дохода от реализации сельхозпродукции);

заверяющая указанные данные (подпись ответственного лица и дата оформления уведомления).

Важный нюанс – предельная календарная граница, до истечения которой фирме или ИП необходимо подать уведомление:

не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего году перехода на ЕСХН, если коммерсант ранее применял иной режим налогообложения;

календарного года, предшествующего году перехода на ЕСХН, если коммерсант ранее применял иной режим налогообложения; в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе – для только что созданных фирм и ИП.

Для перехода на ЕСХН с 2023 года подать уведомление необходимо до 9 января 2023 года включительно, так как период с 31 декабря по 8 января состоит из выходных дней.

Начало применения ЕСХН

Применять ЕСХН производители начинают:

с 1 января года , следующего за годом, в котором ими достигнуто соблюдение всех необходимых критериев применения данного спецрежима и уведомлены налоговики;

, следующего за годом, в котором ими достигнуто соблюдение всех необходимых критериев применения данного спецрежима и уведомлены налоговики; с момента начала коммерческой деятельности, если уведомление о начале ЕСХН подано в установленные НК РФ сроки (для начинающих сельхозтоваропроизводителей).

Обратите внимание! Если с/х производитель забыл уведомить налоговые органы о переходе (начале применения) на ЕСХН или не успел этого сделать в установленные НК сроки, он не считается налогоплательщиком ЕСХН.

Такая «забывчивость» оборачивается необходимостью применять прежний режим налогообложения, не имея права до следующего года претендовать на ЕСХН.

В чем заключаются преимущества перехода на ЕСХН

Переход на ЕСХН предоставляет коммерсантам возможность:

снизить налоговую нагрузку за счет замены единым налогом налогов на прибыль – для организаций (за некоторым исключением), НДФЛ – для ИП (также за определенными исключениями), на имущество (кроме налога по кадастровой стоимости), а также за счет получения освобождения от НДС на более выгодных, чем при ОСН, условиях;

за счет замены единым налогом налогов на прибыль – для организаций (за некоторым исключением), НДФЛ – для ИП (также за определенными исключениями), на имущество (кроме налога по кадастровой стоимости), а также за счет получения освобождения от НДС на более выгодных, чем при ОСН, условиях; быстрее (по сравнению с ОСН) списывать стоимость основных средств ;

; сократить издержки на ведение налоговых регистров;

на ведение налоговых регистров; отчитываться раз в год и платить налог два раза в год и др.

При этом не стоит идеализировать данный режим налогообложения – преимущества ЕСХН необходимо оценивать вместе с недостатками: ограниченным по сравнению с ОСН перечнем расходов, жесткими условиями перехода на спецрежим и дальнейшей работы на нем и др.

Итоги

Перейти на ЕСХН может любой сельхозтоваропроизводитель, выполнивший все предусмотренные Налоговым кодексом условия и вовремя сообщивший налоговикам о желании применять данный спецрежим.

При переходе на ЕСХН предпринимателю необходимо оценить все его преимущества и недостатки.