Как перейти на ЕСХН с 2023 года. И какие преимущества можно от этого получить

Как перейти на ЕСХН
Если с 2023 года у организации или ИП возникло желание перейти на ЕСХН, необходимо:
- проверить, все ли дающие право на применение ЕСХН критерии выполнены;
- сообщить налоговикам о своем намерении применять этот спецрежим;
- начать применять ЕСХН.
Каждый из указанных этапов имеет свои нюансы, которые будут нами рассмотрены далее.
Важно! С 2023 года ЕСХН уплачивается посредством ЕНП.
Проверка критериев соответствия
Переход на ЕСХН возможен для:
- фирм и ИП;
- сельхозпотребкооперативов (требования к ним устанавливаются законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ о сельхозкооперации);
- крестьянских (фермерских) хозяйств, если они сельхозпродукцию:
- производят;
- перерабатывают;
- реализуют.
И при этом доля дохода от реализации произведенной ими сельхозпродукции (включая первичную переработку) в общей сумме доходов составляет не менее 70%.
В случае если сельхозпроизводитель занимается рыбой (вылавливает, выращивает или перерабатывает ее), вдобавок к вышеуказанным критериям ему необходимо проверить единовременное выполнение специальных условий.
Так, на ЕСХН могут перейти:
- рыбохозяйственные фирмы и ИП;
- отечественные градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные компании, если численность работающих и проживающих с ними членов семей составляет не менее половины населения такого населенного пункта;
- рыболовецкие артели (колхозы) и сельхозкооперативы.
Указанные категории «рыбаков, рыбозаводчиков и рыбопереработчиков» могут осуществить переход на ЕСХН, если будут:
- немногочисленными (средняя численность работников не более 300 человек в год);
- использовать для рыболовства собственные или зафрахтованные суда промыслового флота;
- иметь минимально допустимую долю дохода от реализации улова и (или) произведенной собственными силами рыбной продукции (или иной продукции из водных биоресурсов) в общем доходе – 70%.
Если все критерии выполнены, переход на ЕСХН возможен.
Извещение налоговиков
Пожелавшие перейти на ЕСХН лица, в отношении которых все вышеуказанные критерии выполняются, уведомляют налоговиков:
- фирмы – по месту нахождения;
- ИП – по месту жительства.
Форма уведомления о переходе на ЕСХН утверждена приказом Минфина от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.
В уведомлении указывается информация:
- идентифицирующая налогоплательщика (наименование, ИНН, КПП);
- детализирующая дату перехода на ЕСХН;
- уточняющая критерии (данные о доле дохода от реализации сельхозпродукции);
- заверяющая указанные данные (подпись ответственного лица и дата оформления уведомления).
Важный нюанс – предельная календарная граница, до истечения которой фирме или ИП необходимо подать уведомление:
- не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего году перехода на ЕСХН, если коммерсант ранее применял иной режим налогообложения;
- в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе – для только что созданных фирм и ИП.
Для перехода на ЕСХН с 2023 года подать уведомление необходимо до 9 января 2023 года включительно, так как период с 31 декабря по 8 января состоит из выходных дней.
Начало применения ЕСХН
Применять ЕСХН производители начинают:
- с 1 января года, следующего за годом, в котором ими достигнуто соблюдение всех необходимых критериев применения данного спецрежима и уведомлены налоговики;
- с момента начала коммерческой деятельности, если уведомление о начале ЕСХН подано в установленные НК РФ сроки (для начинающих сельхозтоваропроизводителей).
Обратите внимание! Если с/х производитель забыл уведомить налоговые органы о переходе (начале применения) на ЕСХН или не успел этого сделать в установленные НК сроки, он не считается налогоплательщиком ЕСХН.
Такая «забывчивость» оборачивается необходимостью применять прежний режим налогообложения, не имея права до следующего года претендовать на ЕСХН.
В чем заключаются преимущества перехода на ЕСХН
Переход на ЕСХН предоставляет коммерсантам возможность:
- снизить налоговую нагрузку за счет замены единым налогом налогов на прибыль – для организаций (за некоторым исключением), НДФЛ – для ИП (также за определенными исключениями), на имущество (кроме налога по кадастровой стоимости), а также за счет получения освобождения от НДС на более выгодных, чем при ОСН, условиях;
- быстрее (по сравнению с ОСН) списывать стоимость основных средств;
- сократить издержки на ведение налоговых регистров;
- отчитываться раз в год и платить налог два раза в год и др.
При этом не стоит идеализировать данный режим налогообложения – преимущества ЕСХН необходимо оценивать вместе с недостатками: ограниченным по сравнению с ОСН перечнем расходов, жесткими условиями перехода на спецрежим и дальнейшей работы на нем и др.
Итоги
Перейти на ЕСХН может любой сельхозтоваропроизводитель, выполнивший все предусмотренные Налоговым кодексом условия и вовремя сообщивший налоговикам о желании применять данный спецрежим.
При переходе на ЕСХН предпринимателю необходимо оценить все его преимущества и недостатки.