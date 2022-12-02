Последние изменения в 1С:БГУ. Что вам надо знать

Расскажем о нововведениях в программе для бюджетного учета.

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Последние изменения в 1С:БГУ. Что вам надо знать
Иллюстрация: freepik/freepik

Формы первичных документов

В соответствии с приказом Минфина от 28.06.2022 № 100н в конфигурацию добавлены новые формы электронных первичных документов:

  • Акт приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452).
  • Извещение о трансферте, передаваемом с условием (код формы 0510453).

Отражение в бухгалтерском учете операций по исполнению контрактов

Добавлены новые типовые операции для отражения поступления товаров, работ, услуг в корреспонденции со счетом 401.60 «Резервы предстоящих расходов» до подписания документов ЕИС, в соответствии с письмом Минфина от 11 ноября 2022 № 02-06-07/110108.

Некассовые операции в учете бюджетных и автономных учреждений

С целью обособления в учете бюджетных и автономных учреждений и автоматического отражения в отчетности некассовых операций в план счетов добавлена группа забалансовых управленческих счетов НКО «Некассовые операции».

В релизе версии 2.0.88 формирование проводок по счетам группы НКО для обособления некассовых операций предусмотрено вручную в документе «Операция (бухгалтерская)».

Розничные продажи

При обмене с офлайн ККМ теперь есть возможность выгрузки сведений о признаке маркировки в составе описания товаров из прейскуранта.

Расчеты по платным образовательным услугам

В форме справочника «Учащиеся» добавлена возможность создания нового договора с использованием «Помощника ввода договора».

Упрощенная система налогообложения

Реализовано автоматическое отражение в Книге учета доходов и расходов при УСН расходов подотчетных лиц, отраженных в учете документом «Отчет о расходах подотчетного лица» (ф.0510420).

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IT-компании

Рекламные услуги с помощью собственного ПО входят в доходы IT-компании для налоговых льгот

Доля профильных доходов аккредитованной IT-компании для права на пониженные взносы и ставку налога на прибыль 0% должна быть не менее 70%. При расчете этой доли учитывают, в том числе, и рекламные услуги.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Пользователи интернета

Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости

Предприниматели могут подать заявление и заключить сделку по выкупу или аренде федерального объекта недвижимости с помощью нового сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

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