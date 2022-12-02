Что изменилось в процедуре инвентаризации за 2022 год

Кроме того, налоговики подкорректировали перечень объектов инвентаризации за 2022 год.

Инвентаризацию имущества фирмы или взаимных расчетов проводят в соответствии с п. 3 ст. 11 ФЗ № 402. Причем независимо от причины порядок проверки одинаков, как и регистрация результатов. Однако в 2022 году ФНС утвердила новый формат акта сверки, а также подкорректировала перечень объектов инвентаризации.

Порядок формирования акта сверки взаиморасчетов в 2023 году

1 июля 2022 года налоговики опубликовали новые правила обмена актами встречных расчетов между контрагентами. Формат отправки документа контрагентам в процессе инвентаризации унифицировали в приказе № ЕД-7-26/405.

Приказ же вступил в силу только 21 июля, поэтому отправлять акт в электронном виде необходимо с этого времени. Формировать электронный бланк нужно в соответствии с данными бухучета, определяя сальдо взаимных расчетов.

Такая процедура поможет наладить бизнес-процессы компании, включая обработку информации во внутренней системе учета. Кроме того, электронный акт гораздо проще и быстрее отправить в налоговое ведомство.

Напомним, акт сверки взаимных расчетов при инвентаризации формируют в виде таблицы с двумя основными столбцами. Каждый из них принадлежит определенному контрагенту.

Графа, в свою очередь, разделена на несколько других столбцов:

даты, где указывают ДД/ММ/ГГГГ совершения того или иного действия;

документ или операция, которая подтверждает действие, например, выплата аванса или отгрузка товара;

дебет;

кредит.

С учетом данных программа рассчитает обороты и сальдо. Затем документ необходимо сформировать в формат .xml и направить по ТКС контрагенту. Если предусмотрен иной метод, то нужно использовать его. Главное, чтобы акт был зашифрован.

На основании п. 4 ст. 421 ГК документы можно подписывать вручную, если такое правило есть в договоре. В этом случае акт сверки встречных расчетов можно оформить в бумажном виде. Чаще такие случаи возникают при сотрудничестве с физлицами.

Объекты инвентаризации за 2022 год

Напомним, в соответствии со ст. 11 ФЗ № 402 инвентаризировать нужно обязательства и активы, а не имущество. То есть сверке фактического наличия подлежат хозсредства, контролировать которые фирма вправе после их реализации с дальнейшей экономической выгодой. Поэтому имущество, не приносящее материальной выгоды, не является активом. А, соответственно, и не учитывается.

Что касается сальдо на активных счетах, то изменить их стоимость можно на пассивных счетах:

14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»;

59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»;

63 «Резервы по сомнительным долгам»;

96 «Резервы предстоящих расходов».

По стандарту в них отражают суммы неизбежных расходов, включая резерв на выплату отпускных.

Отметим, предварительно нужно уточнить, удовлетворяют ли параметрам признания активов оценочные обязательства.

Кроме активов, проверять нужно ценности, отраженные на соответствующих счетах для временных ТМЦ. При этом прав на них у организации не должно быть. Ими могут быть арендованные ОС, продукция, которую приняли на хранение или оформили в переработку.

В то же время ссылаться на нормы необратимых изменений ТМЦ разрешено, основываясь на законодательстве. Оформлять эти процессы нужно в первичной документации.

Фирма вправе разработать уникальные бланки, закрепив в ЛНА. Однако на основании п. 4 ст. 9 ФЗ № 402 для бюджетных компаний бланки унифицированы.