Контроль за работниками: что можно и что нельзя делать

О правовом обосновании контроля за сотрудниками, о возможных нюансах и подводных камнях расскажем в этой статье.

Правовое обоснование контроля за работниками

Контроль имеет отношение к нескольким правовым режимам: персональные данные, сведения о личной жизни и тайна коммуникаций. Причем каждый из этих режимов имеет свою специфику.

Контроль ограничивает приватность работников, что чревато для организации-работодателя репутационными и юридическими рисками. Чем строже контроль за людьми, тем выше шанс признания его вторжением в частную жизнь. К тому же установлена уголовная ответственность за нарушение законодательства о персональных данных (ст. 137 УК), поэтому вводить виды контроля следует очень и очень аккуратно.

Нужно учитывать и то, что в таких ситуациях уклон делается в сторону работников, ведь в случае их неосведомленности о контроле у вас не получится использовать собранную информацию для привлечения к дисциплинарной ответственности. По этому для начала убедитесь в их согласии, причем это согласие должно быть распространено на все данные, что есть у работодателя.

И еще важный момент – не забывайте о «зоне действия» контроля за работником: он должен распространятся лишь на трудовую деятельность. Для этого во внутренних документах организации пропишите ограничения по использованию переданных работнику устройств.

Например, что использовать оборудование для личных нужд (звонки, переписка в мессенджере и т. п.) запрещено. И, соответственно, сотрудники не должны работать на своих личных устройствах для решения ваших рабочих задач.

А что делать, если работник не дает согласие на контроль за ним? Казалось бы, самое простое – уволить его, сославшись на изменение в трудовом контракте. Но если конфликт дойдет до судебного рассмотрения, у работодателя должны быть весомые аргументы, потому что судья, вероятнее всего, поддержит сотрудника.

Чтобы не было таких конфликтов, рекомендуем предупредить работников о том, что в случае отказа от контроля у них могут возникнуть проблемы при выполнении трудовых обязанностей, например, при использовании общекорпоративной техники.

Контроль за работниками должен быть обоснован

Очень важно понимать, что контроль должен быть в пределах разумного и адекватен. Адекватность ограничений можно проверить простым вопросом: насколько ограничения отвечают целям и интересам работодателя? Дать на него ответ можно только заранее подготовленными аргументами.

Контроль будет считаться обоснованным тогда, когда речь идет о соблюдении коммерческой тайны, исполнении договорных отношений или защите переданных сведений.

Стоит понимать, что ваш персонал включает людей разных должностей, имеющих разную степень ответственности, соответственно контроль за каждым тоже будет разный. Поэтому сотрудники, которые имеют доступ к коммерческой или какой-либо конфиденциальной информации, могут находиться под более жестким контролем, нежели остальные.

Таким образом, полный контроль за сотрудниками нужно вводить не всегда. Можно начать с малого и «подкручивать гайки», если того требует ситуация.

Как регламентировать контроль за сотрудниками в ЛНА

Пропишите все ограничения контроля и их правила во внутренних актах компании, после ознакомления с которыми персонал должен будет поставить подпись. Включите в эти документах такие пункты:

виды контроля и его цели;

источники получения информации;

сроки ее обработки;

права и обязанности сотрудников, в т. ч. пункт о не препятствовании контролю;

права и обязанности фирмы при соблюдении контроля;

правовые последствия для сотрудников.

Контроль необходимо осуществлять строго по закону, поскольку он напрямую связан с обработкой персданных.

Проинформируйте сотрудников о введении контроля

Тайный контроль почти во всех случаях – нарушение прав сотрудника. Причем работника нужно проинформировать обо всех способах и целях контроля, а не только о самом его факте. Поэтому кроме сбора подписи сотрудников после их ознакомления с ЛНА, рекомендуем периодически напоминать коллективу о контроле, к примеру, путем рассылок или уведомлений на рабочих устройствах.

Однако для таких мер, как, например, видеонаблюдение, необходимо дополнительное информирование.

Главное – нужно четко отдавать себе отчет: осуществляя контроль за работниками, ни в коем случае нельзя нарушать грань между вмешательством и невмешательством в частную жизнь. Ведь за вторжение в частную жизнь может последовать уголовная ответственность (ст. 137, 138 УК).

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем обеспечить работников корпоративной связью и рабочими устройствами.

Подводим итоги

Контроль за сотрудниками несет работодателю репутационные и юридические риски.

Главное в осуществлении контроля за персоналом – не переходить черту, за которой контроль будет считаться вмешательством в личную жизнь. За это возможно привлечение работодателя к уголовной ответственности.

Чтобы избежать неприятностей, проинформируйте сотрудников о проведении контроля за ними, а также обеспечьте техническими устройствами для выполнения рабочих обязанностей.