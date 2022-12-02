Список дел для бухгалтера в декабре и январе: важные даты и сроки + список, который можно распечатать

Что надо сделать до Нового года
1. Провести инвентаризацию товарных остатков, запасов и расчетов – до 31 декабря 2022 г.
2. Составить и утвердить график отпусков на 2023 год – не позднее 16.12.2022.
3. Подать заявление на применение УСН в 2023. Установленный срок – не позднее 31 декабря, но т.к. в 2022 году этот день выпал на субботу, то подать заявление можно до 09.01.23 включительно.
4. Подать заявление на применение патента. Если планируете применять патент с 1 января 2023 года, то подать заявление нужно до 16 декабря 2022 включительно.
5. ИП оплатить страховые взносы за 2022 год. Срок – не позднее 9 января 2023 г. (перенос с 31 декабря 2022, т.к. этот день – выходной), но если заплатить взносы в декабре, то на них можно будет уменьшить сумму налога на УСН «доходы» за 2022 год или стоимость патента, который действовал в декабре.
Не переживайте, если вы запутались уже сейчас. Список дел и важных сроков можно скачать и распечатать, а потом по нему сверяться. Так ничего не забудете :)
Уплата налогов в декабре
- С 1 по 15 декабря – страховые взносы за ноябрь
- С 1 по 15 декабря – алкогольные акцизы за ноябрь (аванс)
- Не позднее 26 декабря – НДС: третий платеж за третий квартал 2022 г.
- Не позднее 26 декабря – НПД (налог на профессиональный доход самозанятых)
- До 28 декабря – налог на прибыль организаций (аванс за ноябрь)
Отчетность в декабре
- Не позднее 15 декабря сдаем в ПФР СЗВ-М и СЗВ-ТД за ноябрь 2022 г.
- Не позднее 20 декабря – декларация по косвенным налогам и документы за ноябрь 2022 г. Сдают налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств – членов ЕАЭС.
- Не позднее 28 декабря сдаем декларацию по налогу на прибыль за ноябрь 2022 г.
- Не позднее 30 декабря сдаем уведомление об изменении объекта налогообложения при УСН в 2023 г. или уведомление о выборе объекта налогообложения при АУСН с 2023 года.
Отчетность в Росстат в декабре: примечание
Отчеты в Росстат – это отдельная группа отчетных бланков и форм, перечень которых напрямую зависит от вида деятельности и от организационно-правовой формы бизнеса.
Какая отчетность в статистику в 2022 году обязательна конкретно для вашей организации – проверьте по ИНН на официальном сайте Росстата.
Что нужно сделать в январе 2023 года
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