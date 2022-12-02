Список дел для бухгалтера в декабре и январе: важные даты и сроки + список, который можно распечатать

Что надо сделать до Нового года

1. Провести инвентаризацию товарных остатков, запасов и расчетов – до 31 декабря 2022 г.

2. Составить и утвердить график отпусков на 2023 год – не позднее 16.12.2022.

3. Подать заявление на применение УСН в 2023. Установленный срок – не позднее 31 декабря, но т.к. в 2022 году этот день выпал на субботу, то подать заявление можно до 09.01.23 включительно.

4. Подать заявление на применение патента. Если планируете применять патент с 1 января 2023 года, то подать заявление нужно до 16 декабря 2022 включительно.

5. ИП оплатить страховые взносы за 2022 год. Срок – не позднее 9 января 2023 г. (перенос с 31 декабря 2022, т.к. этот день – выходной), но если заплатить взносы в декабре, то на них можно будет уменьшить сумму налога на УСН «доходы» за 2022 год или стоимость патента, который действовал в декабре.

Не переживайте, если вы запутались уже сейчас. Список дел и важных сроков можно скачать и распечатать, а потом по нему сверяться. Так ничего не забудете :)

Уплата налогов в декабре

С 1 по 15 декабря – страховые взносы за ноябрь

– страховые взносы за ноябрь С 1 по 15 декабря – алкогольные акцизы за ноябрь (аванс)

– алкогольные акцизы за ноябрь (аванс) Не позднее 26 декабря – НДС: третий платеж за третий квартал 2022 г.

– НДС: третий платеж за третий квартал 2022 г. Не позднее 26 декабря – НПД (налог на профессиональный доход самозанятых)

– НПД (налог на профессиональный доход самозанятых) До 28 декабря – налог на прибыль организаций (аванс за ноябрь)

Отчетность в декабре

Не позднее 15 декабря сдаем в ПФР СЗВ-М и СЗВ-ТД за ноябрь 2022 г.

сдаем в ПФР СЗВ-М и СЗВ-ТД за ноябрь 2022 г. Не позднее 20 декабря – декларация по косвенным налогам и документы за ноябрь 2022 г. Сдают налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств – членов ЕАЭС.

– декларация по косвенным налогам и документы за ноябрь 2022 г. Сдают налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств – членов ЕАЭС. Не позднее 28 декабря сдаем декларацию по налогу на прибыль за ноябрь 2022 г.

сдаем декларацию по налогу на прибыль за ноябрь 2022 г. Не позднее 30 декабря сдаем уведомление об изменении объекта налогообложения при УСН в 2023 г. или уведомление о выборе объекта налогообложения при АУСН с 2023 года.

Отчетность в Росстат в декабре: примечание

Отчеты в Росстат – это отдельная группа отчетных бланков и форм, перечень которых напрямую зависит от вида деятельности и от организационно-правовой формы бизнеса.