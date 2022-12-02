Налоги, взносы, пошлины

Цифра дня. Сколько заплатят богачи

Занимательные факты. Миллионерам придется совсем скоро платить больше налогов. Ставку хотят повысить до 38,7%, но не в России.

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Цифра дня. Сколько заплатят богачи

Власти Норвегии собираются поднимать налоговую ставку для богатых норвежцев, уезжающих из страны.

Показатель хотят поднять до 38,7% – именно столько составит налог на дивиденды и прирост капитала по акциям уже совсем скоро.

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