Выполнение гособоронзаказа: выгода и риски для компании

В рамках закупок по 275-ФЗ есть как плюсы, так и свои особенности для контрагентов.

О главных из них рассказали эксперты консалтингового агентства «Простые решения».

Новые правила гособоронзаказа

В 2022 году в рамках реализации оборонных контрактов появились новые требования (490-ФЗ от 30.12.2021 и 29-ФЗ от 25.02.2022). Так, с весны осуществлять сервисные услуги в рамках оборонки могут только лицензированные предприятия.

Зато изменились условия в ценообразовании. Если контракт заключается с единственным поставщиком, то возможно указание ориентировочной, а не финальной стоимости (распоряжение 408-р). Кроме того, упростилось взаимодействие с банковским сектором: в частности, банкам не нужно передавать в ЕИС информацию о процентах за пользование денежными средствами с отдельного счета.

Отменены исключения по размещению средств на депозитах в том же уполномоченном банке после окончания срока депозитного договора. Плюс уполномоченные банки более не будут начислять проценты за пользование средствами отдельного счета.

Плюсы и минусы

Самое важное в реализации контрактов в рамках гособоронзаказа – это надежность с одной стороны (оплаты по контрактам точно придут в полном объеме и в установленный срок). Но с другой стороны, для тех предпринимателей, то решиться работать на оборонку, нужно быть готовыми к повышенному контролю за расходованием средств, подробному аудиту предприятия-поставщика.

В том числе деятельность исполнителя будет контролировать не только заказчик, но и финансовые институты и даже прокуратура. Поэтому сделка будет честная и прозрачная с обеих сторон.

К слову, в рамках проверки реализации контракта могут подключиться в том числе и представители министерства обороны.

Механизмы ГОЗ

Гособоронзаказ реализуется в несколько этапов. Первым делом Государство формирует ГОЗ, руководствуясь военной доктриной, планами развития ВС, госпрограммой вооружения. Далее правительство страны утверждает ГОЗ, определяет заказчиков.

Следом идет размещение тендера на площадке, конкурс, выбор поставщика и заключение контракта. Далее начинается исполнение, надзор и контроль в рамках договора по гособоронзаказу.

При этом за ценообразование в области ГОЗ следит Федеральная антимонопольная служба. Иногда поставщика необходимо определить в особом порядке (п. 6 и п. 6.1 ст. 6 275-ФЗ). Сюда включены случаи, когда поставщик назначается Президентом или Правительством или в рамках тендера не заявился ни один претендент.

Ценообразование

Для расчета базовой стоимости продукции применяется расширенный индексный подход. Стоимость вооружения, военной и специальной техники устанавливается раз в шесть лет – с учетом ежегодного индекс-дефлятора. Методические рекомендации по ценообразованию в профильных сферах разрабатывают Минпромторг, Роскосмос и Росатом по согласованию с ФАС.

Расчет базовой стоимости продукции по гособоронзаказу утвержден постановлением № 1465. Прибыль поставщика регулируется разделом IV Положения о госрегулировании цен из постановления 1465.

Прибыль не может превышать 1% от плановых привнесенных затрат и 20% плановых собственных затрат организации, в том числе на производство продукции с учетом пункта 55 Положения. Исполнители ГОЗ также применяют Порядок из приказа Минпромторга 334, чтобы определить затраты на производство оборонной продукции. Расчеты цены поставщик подтверждает сметами и калькуляцией цен.

Спецсчет

Расчеты по спец. контрактам также требуют соблюдения определенных условий. Спецсчет должен быть открыт в уполномоченном банке. На каждый контракт исполнитель открывает отдельный спецсчет.

Нарушения

В рамках работы на оборонку предусмотрен огромны перечень штрафных санкций и административных мер воздействия за различные нарушения. В законодательстве предусмотрены как случаи нарушения сроков и поставки некачественной продукции, так и нецелевого расходования средств.

Штрафы предусмотрены серьезные – вплоть до миллиона рублей или определенного процента от суммы контракта. Рискует и банк, в котором открыт спецсчет.

Если будут нарушены правила работы с ГОЗ, финансовая организация может быть дисквалифицирована. Если же нормы работы в рамках гособоронзаказа нарушит группа лиц, вступившая в сговор, то за это предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы для злоумышленников на срок до 10 лет. (ст. 201.1 и 285.4 УК).