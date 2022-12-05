Как правильно учесть строительные материалы в бухучете. Проверка перед отчетностью

Строительные материалы предназначены для перепродажи

Если компания закупила стройматериалы, чтобы перепродать их дальше, то учитывайте их на счете 41 «Товары» (п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н).

То же самое надо сделать, если стройматериалы у организации появились после ликвидации какого-то объекта.

Товары в бухгалтерском балансе надо показать в составе оборотных активов.

Строительные материалы приобретены для нового строительства

Если строительные материалы приобретены для собственного строительства, то затраты на их приобретение признавайте капитальными вложениями (подп. «а» п. 5 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н, подп. «а» п. 2 информационного сообщения Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-28).

В этом случае приобретенные для ремонта основных средств стройматериалы отражайте:

или на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

или на отдельном субсчете счета 10 «Материалы».

При любом варианте выбора в бухотчетности включите стоимость строительных материалов в раздел I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Строительные материалы предназначены для планового ремонта

Если строительные материалы необходимы для планового ремонта, проводимого с периодичностью более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, то затраты на их приобретение признавайте капитальными вложениями (подп. «а» п. 5 ФСБУ 26/2020, подп. «а» п. 2 информационного сообщения Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-28).

В этом случае приобретенные для ремонта основных средств стройматериалы вы вправе отражать:

или на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

или на отдельном субсчете счета 10 «Материалы».

Стоимость использованных стройматериалов учитывайте в составе капитальных затрат, если совокупная сумма затрат на ремонт основного средства существенная, а периодичность проведения восстановительных мероприятий более 12 месяцев (подп. «ж» п. 5, подп. «б» п. 10 ФСБУ 26/2020, подп. «в» п. 2 информационного сообщения Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-28). Так обычно бывает при капитальном ремонте объектов.

Как было уже сказано, в бухотчетности надо показать стоимость стройматериалов в разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Строительные материалы приобретены для внепланового ремонта

Если строительные материалы приобретены для планового ремонта основных средств, периодичность которого менее одного года, или для непланового ремонта, то учитывайте их как запасы на счете 10 «Материалы».

Когда будете расходовать такие стройматериалы, то учитывайте их как текущие расходы периода в двух случаях (п. 4, 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н, подп. «д» п. 23 ФСБУ 5/2019, подп. «в» п. 2 информационного сообщения Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-28).

Когда:

периодичность ремонта не более года или совокупная сумма затрат не существенна (подп. «б» п. 16 ФСБУ 26/2020), так обычно бывает при текущем ремонте объектов;

проведен внеплановый ремонт (подп. «в», «д» п. 16 ФСБУ 26/2020);

то стоимость стройматериалов в этом случае показывайте в составе оборотных активов бухгалтерского баланса.