Цифра получилась весьма грустная – хорошую оценку своим финансам поставили всего 23% опрошенных. Совсем недовольны – 19%.
Цифра дня. Про социальное
ФОМ провел опрос о том, сколько человек в России довольны своим материальным положением сейчас.
ФОМ провел опрос о том, сколько человек в России довольны своим материальным положением сейчас.
Цифра получилась весьма грустная – хорошую оценку своим финансам поставили всего 23% опрошенных. Совсем недовольны – 19%.
Организации и ИП, отнесенные к микропредприятиям, получили послабления при проведении специальной оценки условий труда.
Продать акции могут даже неквалифицированные инвесторы, а вот покупка доступна только опытным участникам рынка.
Собрали только самую важную бухгалтерскую информацию за день. Прочтете за одну минуту.
Заполнить заявление надо на сайте mos.ru, а прийти за готовой картой в ближайший центр госуслуг.
ФОМ провел опрос о том, сколько человек в России довольны своим материальным положением сейчас.
При соблюдении определенного условия можно воспользоваться «переходным» периодом и в течение всего 2023 года заполнять привычные платежки. Такой вывод следует из разъяснений ФНС, опубликованных в разделе «Часто задаваемые вопросы».
Дайте спокойно дожить до 2023 года, просят бухгалтеры. Но нет же: если правила заполнения платежек не успеют утвердить, работать надо будет по нынешним правилам.
Благоприятный для бизнесменов и инвесторов строительный бум в ДНР продлится 10-15 лет.
6% от общей части страховых взносов с зарплаты, которые предназначались на пенсию будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам в целях сокращения объема дефицита ПФР.
Банки просят залог, если есть высокий риск по сделке.