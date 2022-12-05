Общество

Цифра дня. Про социальное

ФОМ провел опрос о том, сколько человек в России довольны своим материальным положением сейчас.

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Цифра дня. Про социальное

Цифра получилась весьма грустная – хорошую оценку своим финансам поставили всего 23% опрошенных. Совсем недовольны – 19%.

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Охрана труда

Правила СОУТ для микробизнеса изменились + чек-лист, на что обратить внимание

Организации и ИП, отнесенные к микропредприятиям, получили послабления при проведении специальной оценки условий труда.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Можно ли в 2023 году перечислять налоги обычными платежками?

При соблюдении определенного условия можно воспользоваться «переходным» периодом и в течение всего 2023 года заполнять привычные платежки. Такой вывод следует из разъяснений ФНС, опубликованных в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Можно ли в 2023 году перечислять налоги обычными платежками?

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