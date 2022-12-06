Интервью

Как построить миллиардный бизнес на онлайн-бухгалтерии

Сергей Панов, основатель и генеральный директор онлайн-бухгалтерии «Мое дело» рассказывает об уходе из «Актиона», о том, как появилась идея создания проекта, сколько клиентов ведет один бухгалтер, почему на сайте нет цен и многое другое.

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Интересная и очень показательная история. Разумная идея, растущий проект с несходящейся экономикой, инвестиции, пивоты, прибыль на 10ый год, 100 айтишников и новые стратегии. Гость проекта ПрактикаDays и ведущего Бориса Преображенского – Сергей Панов поделится секретами успешности проекта «Мое дело».

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Инвентаризация

Какими документами оформляется годовая инвентаризация

Годовая инвентаризация – необходимая процедура перед составлением бухгалтерской отчетности по итогам года. Расскажем какими документами оформляется каждый этап мероприятий в рамках годовой инвентаризации.

Какими документами оформляется годовая инвентаризация
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