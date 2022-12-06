Интересная и очень показательная история. Разумная идея, растущий проект с несходящейся экономикой, инвестиции, пивоты, прибыль на 10ый год, 100 айтишников и новые стратегии. Гость проекта ПрактикаDays и ведущего Бориса Преображенского – Сергей Панов поделится секретами успешности проекта «Мое дело».
Как построить миллиардный бизнес на онлайн-бухгалтерии
Сергей Панов, основатель и генеральный директор онлайн-бухгалтерии «Мое дело» рассказывает об уходе из «Актиона», о том, как появилась идея создания проекта, сколько клиентов ведет один бухгалтер, почему на сайте нет цен и многое другое.