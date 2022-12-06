Что надо будет маркировать в 2023 году

Где будут эксперименты

По некоторым товарам в 2023 году продолжатся эксперименты по маркировке. Ожидается, что после 28 февраля 2023 объявят дату старта обязательной маркировки.

Речь про:

БАДы;

пиво и слабый алкоголь (сидр, медовуха до 7% и т.п.);

антисептики;

медицинские изделия (например, обеззараживатели-очистители воздуха, ортопедическая обувь ортопедическая, слуховые аппараты коронарные стенты, компьютерные томографы);

вейпы и электронные сигареты.

Чтобы оставаться «на плаву», предпринимателям нужно оперативно реагировать на изменения. К 2024 году в планах властей полностью перейти на маркировку: к этому времени цифровые коды будут присваиваться всем товарным категориям. Реагируйте быстро: будьте на связи с экспертами Клерк.Премиум прямо сейчас!

Какие товары начнут маркировать в 2023 году

Таких товаров немного. Это велосипеды и велосипедные рамы (начнут маркировать с 1 марта) и кресла-коляски (точная дата пока неизвестна).

По велосипедам можно изучить Распоряжение Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 – маркировку регулирует именно этот документ.

Изменения в отношении уже маркируемых товаров

Таблица, где можно посмотреть грядущие перемены:

Молочная продукция С 1 декабря представителям общепита и госучреждениям нужно передавать сведения об обороте и выводе из него товаров. Маркировка становится обязательной для фермеров Упакованная вода С 1 марта нужно передавать данные о розничной реализации маркированной воды в систему мониторинга. С 1 декабря представителям общепита и госучреждениям требуется передавать сведения о выбытии бутилированной воды из оборота. Никотинсодержащая продукция С 1 октября запрещен оборот на территории Российской Федерации без кодов маркировки.

У меня куча вопросов по маркировке

Несмотря на старт системы маркировки еще несколько лет назад, компании включаются в систему постепенно и у многих возникают вопросы – по налаживанию процесса, по издержкам и их учету. Кроме того, система бесконечно меняется.

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