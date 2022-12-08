Как налоговым агентам вести учет НДС

Что говорит закон

Статья 161 «Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами» НК посвящена особенностям определения налоговой базы налогового агента.

Налоговая база определяется налоговыми агентами отдельно при совмещении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.

Налоговыми агентами признаются организации и ИП, приобретающие на территории РФ товары (работы, услуг) у иностранных лиц.

Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. Перечень обязанностей налогового агента по НДС устанавливает НК.

Если в данном налоговом периоде выплаты в пользу налогоплательщика не производились, то удержание налога невозможно. В такой ситуации вместо удержания НДС налоговый агент обязан предоставить сведения о невозможности удержания сумм налога на выплаты налогоплательщика с указанием суммы задолженности по неисполненным перед бюджетом обязательствам.

Эти сведения предоставляются в течении месяца со дня обнаружения факта невозможности удержания НДС.

Обязанности налогового агента по НДС

Обязанности налогового агента по НДС возникают у организации или ИП по

Приобретает товары (работы, услуги) у иностранного лица, с целью их последующей реализации на территории РФ. Осуществляет операции (аренду, покупку, передачу) с имуществом, принадлежащим органам государственной власти РФ, субъектам, муниципалитетам и органам местного самоуправления. Продает имущество по решению суда. Реализует конфискованное имущество, бесхозяйные и скупленные ценности, клады и ценности, принадлежащие государству на праве наследования. Ведет посредническую деятельность по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и учувствует в расчетах с иностранными лицами. При предоставлении на территории РФ железнодорожного подвижного состава или контейнеров на основании договоров поручения, комиссии или агентских договоров. В случае реализации воздушного судна на территории Российской Федерации, если в течение 90 календарных дней со дня передачи этого судна налогоплательщиком покупателю государственная регистрация судна в Российском международном реестре судов не осуществлена. Покупатели сырых шкур животных, лома и отходов черных (цветных) металлов, вторичного алюминия, его сплавов, покупатели макулатуры.

Если арендодателем (и собственником имущества) являютсяи в аренду сдается государственное имущество (федеральное имущество, имущество субъектов РФ или муниципальное), арендатор становится налоговым агентом и обязан исчислять налоговую базу по НДС.

Пример

Рассмотрим пример в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0.

Организация ООО «АВАНГАРД» арендует имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Арендная плата за сентябрь 2022 составила 150 000 (НДС сверху 20%). Услуги оплачены в сентябре 2022.

Учет НДС на примере программы 1С:БП.

Для начала нам необходимо принять к учету арендованное имущество с помощью забалансового счета 001. В программе это необходимо сделать с помощью документа «Операция».

Перейдем в раздел «Операции» – «Операции, введенные вручную» – «Операции» и введем операцию.

Следующее действие – начисление арендной платы.

1.09.2022 года поступил акт № 12 от РОСТОВИМУЩЕСТВО с которым заключен договор аренды здания на сумму 180 000 рублей (НДС 20% в том числе). Нам необходимо в программе создать документ «Поступление (акты, накладные, УПД) («Покупки» – «Поступление (акт, накладные УПД»).

При создании документа поступления необходимо создать договор арены с контрагентом, в котором указать, что организация выступает в качестве налогового агента.

Следующее действие – оплата аренды контрагенту «РОСТОВИМУЩЕСТВО».

Данное действие можно отразить с помощью документ «Списание расчётного счета», который находится в разделе «Банк и касса».

01.09.2022 года на основании документа «Списание с расчетного счета» выставлена счет-фактура.

В программе необходимо создать документ «Счета-фактура выданный».

Это можно сделать с помощью клавиши «Создать на основании» в банковской выписке, либо создать с помощью операции «Регистрация счета-фактуры налогового агента», эта операция является обработкой, которая предназначена для автоматического формирования счетов-фактур налогового агента, находится в разделе «Банк и касса».

Следующий этап – уплата налога.

01.09.2022 года подготовлено платежное поручение, которое сразу отразилось в выписке.

Создадим платежное поручение в программе из раздела «Банк и касса».

Далее создадим на основании платежного поручения документ «Списание с расчетного счета». При автоматическом создании выбирается счет 68.02, необходимо изменить этот счет на 68.32 и табличную часть заполнить с помощью клавиши «Заполнить».

Последнее действие в программе – формирование записи книги покупок.

Необходимо, чтобы заполнилась вкладка «налоговый агент».