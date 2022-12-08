Можно ли взять несколько микрозаймов сразу

Отвечаем на вопросы вместе с экспертом отдела анализа банковских услуг Банки.ру Ольгой Станчак.

Это законно – брать несколько микрозаймов в разных МФО?

Закон не запрещает оформлять микрокредиты сразу в нескольких МФО. Но решение о том, выдавать ли вам деньги, остается за микрофинансовой организацией, говорит Ольга Станчак:

«Вы можете взять сразу несколько микрозаймов, на законодательном уровне ограничений нет. Но прежде оцените свою долговую нагрузку: сможете ли вы выплатить их вовремя? Это поможет избежать закредитованности и просрочки платежей. Кроме того, изучите предложения разных МФО – многие организации дают новым клиентам беспроцентные займы».

Лучше, если платежи по кредиту не будут превышать 30% от дохода семьи, советуют в Центробанке. Учитывайте не только доходы и запланированные расходы, но и возможную длительную болезнь, потерю работы, развод, рождение ребенка, переезд.

Процент по микрозайму

В МФО есть ограничение по начисляемым процентам – сейчас это не более 1% в день и не более 365% в год (ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).

Как МФО относятся к клиентам, которые берут сразу несколько микрозаймов?

У каждой микрофинансовой организации своя скоринговая модель – система, по которой оценивают заемщика и то, как он будет выплачивать долг. Кредитору важно удостовериться, что вы сможете вернуть деньги.

«Если у вас нет проблем с трудоустройством и доходом, а текущие платежи вы вносите без просрочек, то МФО не будет акцентировать внимание на количестве микрозаймов», – говорит Ольга Станчак.

Какие могут быть последствия?

МФО выдают деньги в долг под высокий процент – до 1% в день. В случае просрочки начисляют штрафы и пени. Поэтому даже один займ – это серьезная нагрузка на бюджет. Если вы хотите взять сразу несколько микрокредитов, сначала рассчитайте размер ежемесячного платежа и другие возможные расходы.

«Проценты на просроченную задолженность начисляются с первого дня. Это может испортить кредитную историю и привести к отказам по новым займам и кредитам», – говорит Ольга Станчак.

Факт того, что вы когда-то пользовались услугами МФО, никак не влияет на вашу кредитную историю. Но просрочки по микрозаймам ее испортят, поскольку эти данные тоже передаются в БКИ.

Также банк может не одобрить кредит, если у вас слишком много микрозаймов.

«Банки часто отказывают в выдаче полноценного кредита на существенную сумму, если видят, что у заемщика высокая нагрузка по микрозаймам. Сами по себе микрозаймы могут быть небольшими, но при этом будут выданы на большой срок, что влечет за собой начисление процентов, – объясняет юрист Александр Захаров. – Кроме того, в случае неуплаты ежемесячных платежей вам будут начислять неустойку – она отличается от неустойки при банковском кредитовании».

Что делать, если накопились большие долги по микрозаймам?

Можно попросить МФО пересмотреть условия микрокредита. Например, увеличить срок.

Некоторые микрофинансовые организации предоставляют услугу рефинансирования, при которой вы берете новый займ, чтобы полностью или частично погасить старые.

Списать долги по микрозаймам можно с помощью процедуры внесудебного банкротства. Сейчас по ним можно списать долг от 50 до 500 тысяч рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил расширить диапазон – от 25 тысяч до 1 млн рублей.