Адвокат Карина Урберг: «Если не хотите налогового террора, откажитесь от жестких налоговых схем»

– Как для налогового адвоката прошел 2022 год? Что изменилось сильнее всего?

Я бы назвала 2022 год годом тушения пожаров, т.к. ввиду понятных всем причин нелегко пришлось бизнесу и, соответственно, клиентам, которые перестраивали и спасали свой бизнес. Нельзя выделить какое-то одно изменение: в 2022 году поменялось если не все, то почти все.

Налоговое законодательство экстренно адаптировали под санкции. Но скорость изменения законов иногда превышала скорость обработки этих изменений.

Ну вот пример: формулировка пп.21.5 п.1 ст. 251 НК РФ с февраля месяца успела поменяться 3 раза. То есть ты начинаешь проект с одними вводными, а к его завершению «правила игры» могут поменяться, что может привести к нежелательным налоговым последствиям.

Поэтому в 2022 году приходится постоянно держать «руку на пульсе» и в режиме онлайн перепроверять, в какой редакции действует норма прямо сейчас.

– Сможете назвать несколько самых громких налоговых споров 2022 года?

Из того, что первое приходит в голову – недавнее Определение ВС РФ 17.10.2022 года № 301-ЭС22-11144 по делу № А43-21183/2020. В нем сформирована правовая позиция по необходимости выявлять действительный размер налоговых обязательств.

Суть такая: компания создала схему ухода от налогов через дробление бизнеса и искусственное распределение выручки на подконтрольных взаимозависимых лиц, применявших УСН.

Доначислили налоги по общей системе налогообложения на основании объединенных показателей деятельности всех организаций, входящих в группу компаний. И без учета сумм налогов, уплаченных участниками группы на УСН.

Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд РФ указал:

«объем прав и обязанностей налогоплательщика, совершившего для целей налогообложения учет хозяйственных операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, должен быть определен исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции, а выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает определения налоговой обязанности в более высоком размере (что означало бы применение санкции), а может служить основанием для доначисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом».

– Есть ли какие-то новые тенденции в налоговом контроле? Расскажите о них.

Де-юре, никаких изменений в формы налогового контроля не вводились. Де-факто, сейчас мы наблюдаем за переходом ФНС на двухуровневую систему управления, что приводит к тому, что если раньше контроль вели только территориальные налоговые инспекции, то сейчас это делают еще и центры компетенций.

Это, конечно, вызывает вопросы клиентов: почему нас вызывает другая налоговая и насколько это вообще правомерно?

Также я бы отметила тенденцию смещения акцента и внимания налоговиков на текущие периоды. Взимание налогов в текущих периодах, в рамках камеральной проверки, по всей видимости, стало более эффективным инструментом борьбы с применяемыми бизнесом схемами, т. к. нет необходимости угрожать выездной проверкой, когда можно просто составить акт по результатам камералки.

Кстати, усмотрели с коллегами следующую тенденцию: если у налоговой нет вопросов к текущим периодам, на незначительные «грехи» прошлых периодов, как правило, инспекторы могут смотреть «сквозь пальцы».

Ну и третье. Так как ФНС работает без четкого описывания, как говорит Егоров, то на такую же систему она пытается и перевести бизнес. Потому что сейчас правомерность проводимых мероприятий налогового контроля уже не играет такой роли. Ты выбираешь – быть правым или счастливым. Получая, к примеру, неправомерное требование, ты пять раз подумаешь, отказать на него или нет, т. к. твой отказ может быть воспринят как причастность к какой-либо схеме и последующему получению статуса выгодоприобретателя.

– Нужно ли компании что-то кардинально изменить в своем налоговом учете и планировании на 2023 год?

Ну, если компании до сих пор не отказались от жестких схем оптимизации (бумажный НДС и т. д.), то, конечно, налоговый учет и планирование в 2023 году надо вести без применения таких инструментов. Хотя вообще это совет где-то из 2018-2019 года, ибо ровно тогда их необходимо было прекращать применять.

В остальном нельзя дать универсального совета. Я бы просто порекомендовала выстроить оптимальную систему взаимодействия с налоговиками.

В большинстве случаев, в компаниях взаимодействие с налоговиками лежит на плечах бухгалтера, который разрывается между ведением учета и общением с инспекцией, что, на мой взгляд, не совсем верно. Потому что как правило, бухгалтер либо дает все, что просят налоговики, без оценки их действий, либо, наслушавшись советов «как отказывать на неправомерные требования», на любой неправомерный запрос отвечают отказом.

В 2022 году такая тактика уже не работает. Надо тщательно анализировать требования, изучать причины и последствия. Бывают сложные случаи, где поможет только юрист.

– За что больше всего и чаще всего трясут бухгалтеров налоговики?

Ну я бы сказала, что налоговики трясут все же компании. Бухгалтеры – главное связующее звено, как правило. Как я уже и сказала выше, акцент налоговиками сейчас сделан на налоговом контроле текущих периодов.

Поэтому если компания применяет сейчас агрессивные методы оптимизации налогов, то налоговая в текущем режиме будет добиваться уточнения налоговых обязательств, устраивая компаниям, иногда, налоговый террор.

– Есть какой-то универсальный рецепт ответа на требование?

Нет. Фактически, требования давно уже не инициируются сугубо в соответствии с нормами НК. Каждое требование – это этап какого-то процесса налогового контроля, который описан их внутренними регламентами.

Сейчас подготовка ответа на требование – это не просто формальное действие, а выработка стратегии защиты компании в режиме онлайн, т.к. бизнес уже давно существует в режиме перманентной налоговой проверки. Получая даже неправомерное требование, надо оценивать, насколько может быть выгодным для компании на него отказать.

– Что бы вы посоветовали учесть в налогах малому бизнесу?

Конечно, сейчас горизонт планирования довольно близко. Сегодня норма говорит об одном, завтра ее изменили. Поэтому, конечно же, сейчас, как никогда раньше, необходимо учитывать, что налоговое законодательство – одно из самых переменчивых в нашей стране.

Начиная бизнес, необходимо просчитывать его эффективность. Если бизнесмен понимает, что получение прибыли от основного вида деятельности невозможно без незаконных схем оптимизации, то его основным видом деятельности будет именно оптимизация, а не то, что он хотел делать, производить.

Так что я бы рекомендовала малому бизнесу смотреть на все процессы не только глазами бизнесменов, но и глазами налоговой. К примеру, бизнесмен, заключая сделку, может не увидеть состава налогового правонарушения, а с точки зрения налоговиков состав есть. Отсюда рождаются такие вопросы компаний: «Ну у нас же все было в реале, почему к нам предъявляют претензии?».