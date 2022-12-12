Кто может рассчитывать на санаторно-курортное лечение за счет ФСС

Кто вправе поехать в санаторий за счет ФСС

Категорий льготников много. Основная часть – ветераны войны, труженики тыла, участники боевых действий, «чернобыльцы», инвалиды – получают бесплатные санаторные путёвки через Пенсионный фонд или учреждения социальной защиты.

Фонд социального страхования в представлении большинства наших граждан – это оплата больничных листов. Чем ещё занимается Соцстрах, многие и не догадываются.

В частности, о том, что работающие пенсионеры и те, кому до выхода на заслуженный отдых осталось пять лет, имеют право на санаторно-курортное лечение за счет ФСС, то есть бесплатное. Оплачивается оно за счёт взносов работодателей на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Раньше такая льгота имелась только у работников вредных и опасных производств. Но после вступления в силу в 2019 году пенсионной реформы список получателей хоть и не сразу, но расширился. Видимо, чтобы частично смягчить эффект от повышения пенсионного возраста.

Приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н утверждены «Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Там, в списке предупредительных мер, которые подлежат финансовому обеспечению за счёт страховых взносов, числятся санаторные путёвки для работников, начиная с предпенсионного возраста.

Пункт 3н приказа Минтруда от 14.07.2021 № 467н

То есть никаких оговорок, касающихся специфики трудовой деятельности, нет.

Критерий только по срокам выхода на пенсию. Но и у тех, кто занят на производствах, вредных и опасных для здоровья, право на оплаченное Соцстрахом санаторно-курортное лечение никуда не делось.

Порядок получения льготы

Ещё раз: рассчитывать на санаторное лечение за счёт Соцстраха вправе работающие пенсионеры и предпенсионеры при наличии у них соответствующих медицинских показаний. Вернее, те из них, чьи работодатели заботятся о своих подчинённых и станут этим заниматься. Весь процесс носит «авансовый характер».

То есть вначале сотрудник получает медицинскую справку о том, что ему рекомендовано лечение, и организация или индивидуальный предприниматель приобретают для него путёвку. А уже потом на основании договора или счёта из санатория производится возмещение санаторно-курортного лечения за счет ФСС, на эти цели разрешается потратить до 30% взносов на страхование от профессиональных заболеваний и несчастных случаев.

Кроме того, потребуются следующие документы:

копия паспорта работника;

копия пенсионного удостоверения или справка из ПФР/справка из ПФР о предпенсионном статусе;

медицинское заключение (ф. № 070/у) о необходимости и профиле лечения; копия лицензии санатория;

согласие работника на обработку персональных данных.

Поучаствовать в программе смогут только те работодатели, у кого перед Фондом социального страхования нет долгов. Продолжительность лечения должна составлять от 14 до 21 дня. Санатории – только на территории России и с соответствующей лицензией.

Все нюансы и особенности оформления и получения работодателями подобных компенсаций регламентирует актуальная (от августа 2021 года) редакция постановления Правительства от 30.12.2020 № 2375.