Транспортный налог за 4 квартал: когда платить

Кто и за какой транспорт должен уплачивать налог?

Транспортный налог (ТН) – один из трех налогов, регламентируемых в т. ч. региональным законодательством. Уплачивать его обязаны как юридические, так и физические лица, за которыми зарегистрированы в ГИБДД транспортные средства (ТС).

Налоговым законодательством установлен перечень ТС, являющихся объектами налогообложения (п. 1 ст. 358 НК):

грузовые и легковые автомобили, а также автобусы и мотоциклы;

воздушные ТС;

водный транспорт.

Исключаются из списка налогооблагаемых объекты перечисленные в п. 2 ст. 358 НК, например, легковые авто мощностью до 100 л. с., полученные через учреждения соцзащиты, а также специальные ТС, оборудованные для инвалидов.

За основу при исчислении величины налога, как правило, принимается мощность двигателя ТС в лошадиных силах (л. с.) или реактивная тяга для воздухотранспорта.

Сроки уплаты транспортного налога за 4 квартал 2022 года

Физлица и ИП не платят налог за 4 квартал. Они уплачивают его разово за год. При этом величину ТН для них рассчитывают налоговики, которые присылают налоговое уведомление «Почтой России».

Налогоплательщики, зарегистрированные на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика (ЛКН), получают уведомления через ЛКН (п. 2 ст. 11.2 НК).

Физлица и ИП обязаны уплатить ТН до 1 декабря идущего за отчетным года. При этом, если дата уплаты приходится на нерабочий день, срок переносится на ближайший рабочий день.

Так, за 2021 год физики обязаны были рассчитаться с бюджетом по ТН не позднее 01.12.2022. Срок уплаты налога за 2022 год в 2023 году будет тоже 1 декабря (без переносов).

Крайний срок уплаты транспортного налога юрлицами сейчас четко прописан в НК РФ.

Обратите внимание! С 2023 года платежные сроки меняются: для налога по году это 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, для авансовых платежей – не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 1 ст. 363 НК).

Ранее указания на конкретные платежные даты в кодексе не было. И ответ на этот вопрос нужно было искать в региональном законодательстве: властям регионов было предоставлено право самостоятельно определять предельный платежный срок по транспортному налогу и авансам.

Также нужно учитывать, что начиная с налога за 2020 год отменено его декларирование, а ФНС должна присылать организациям сообщения с суммой налога, рассчитанной по имеющимся у нее данным. В сообщении указываются объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставка и сумма исчисленного налога.

В случае неполучения уведомления вы обязаны самостоятельно сообщить налоговикам о налогооблагаемом имуществе.

Уплачивается налог в бюджет по месту нахождения ТС.

Ответственность за несвоевременную уплату транспортного налога

Если ТН не уплачен вовремя, налогоплательщика ждет штраф в размере 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 122 НК). Если же фискалы докажут умышленную неуплату ТН, то величина штрафа увеличится до 40%.

Также налоговики будут начислять пени за неуплату налога в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в течение первых 30 дней. Начиная с 31-го дня просрочки величина пени увеличится до 1/150 ставки рефинансирования. Это порядок для организаций.

Физлицам и ИП пени начисляются по 1/300 ставки без привязки к периоду просрочки.

Далее рассмотрим алгоритм исчисления налога.

Как рассчитать транспортный налог?

ТН исчисляется отдельно за каждый вид ТС. Юрлица исчисляют сумму ТН самостоятельно по формуле:

где:

Б – налогооблагаемая база, выраженная мощностью двигателя ТС;

Ст – ставка, установленная для каждого вида ТС региональным законодательством;

Если в регионе не принят законодательный акт о величине ставки ТН, то в расчет принимаются ставки, утвержденные ст. 361 НК.

К – повышающий коэффициент , применяемый в отношении легковых автомобилей стоимостью выше 3 млн руб.;

, применяемый в отношении легковых автомобилей стоимостью выше 3 млн руб.; Св – период владения автомобилем.

Данный коэффициент применяется, если компания поставила/сняла с учета ТС в течение отчетного года. При этом за полный месяц принимается период:

с 1 по 15 число месяца, в котором ТС поставлено на учет;

с 16 по 30 (31) число месяца, в котором ТС снято с регистрационного учета.

Если нормативными актами региона установлены авансовые платежи, то от исчисленной величины ТН необходимо вычесть уплаченные за год авансы.

Пример расчета транспортного налога за 2022 год

За компанией ООО «Альтернатива», расположенной в Краснодарском крае, в органах ГИБДД числится 2 ТС: грузовой и легковой автомобили со следующими данными:

Рассчитаем величину ТН за легковой автомобиль за 2022 год.

авансовый платеж за 3 кв. равен 10 201 руб. (¼ × 272 × 150 ×1,5 × 0,6667 (2 мес. / 3 мес.));

ТН = 25 502 (272 × 150 × 1,5 × 0,4167 (5 мес. / 12 мес.)).

Исчислим размер ТН за 2022 год за грузовик:

авансовый платеж за 1, 2 и 3 кварталы составит по 5 800 руб. (¼ × 290 × 80);

ТН = 23 200 руб. (290 × 80).

Рассчитаем сумму ТН к перечислению в бюджет:

ТНупл = 21 101 (25 502 + 23 200 – 10 201 – 5 800 × 3).

В бухучете бухгалтер зафиксирует следующие записи:

Итоги

Транспортный налог за 4 квартал 2022 года (то есть по итогу 2022 года) юрлица уплачивают в срок до 28.02.2023.

Физлицам и ИП величину налога за год исчисляют налоговики. Крайний срок уплаты налога для «физиков» закреплен в НК и установлен на 1 декабря следующего за отчетным года. За 2021 год физлицам следует уплатить налог не позднее 01.12.2022, за 2022 – 01.12.2023.