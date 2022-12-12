Десять онлайн-магазинов, которые составляют конкуренцию маркетплейсам. Обзор 2022-2023

У онлайн-магазинов, про которые мы расскажем есть еще и оффлайн-точки и другие преимущества: широкий выбор как различных товаров, так и ассортимент в узком сегменте (например, в спорттоварах или электронике), программы лояльности, более простые процессы возврата или обмена.

Кстати, согласно опросу инвестиционной компании Digital Horizon, 84% покупателей отдадут предпочтение интернет-магазину, если им предложат подписку с выгодными условиями.

«Клерк» собрал информацию о крупных интернет-магазинах и разложили ее по полочкам: от запуска до последних событий бизнеса. Все для того, чтобы сравнить их сильные и слабые стороны, и наконец, сделать вывод: где выгоднее продавать и покупать? На маркетплейсах или у интернет-ритейлеров.

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Детский мир Сайт: https://www.detmir.ru Год основания компании: 1947 год основания бренда, 2000 год запуска строительства национальной сети супермаркетов. Ассортимент: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных, канцелярские товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, автокресла, мебель. Ценовой сегмент: средний. Местонахождение производства: Германия, Италия, США, Польша, Беларусь, Россия. О магазине: лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. «Детский мир» – самый узнаваемый бренд в детском сегменте в России с 75-летней историей. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 30 июня 2022 года компания включает 1 123 магазинов, расположенных в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии. Новости: онлайн-сегмент остается самым быстрорастущим каналом продаж ГК «Детский мир»: за 2021 год год выручка онлайн-канала увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 54,9 млрд рублей. Где купить: магазины в России и СНГ, интернет-магазин. Наличие франшизы: информация уточняется.

Есть всё! Сайт: https://allithave.ru Год основания компании: 2014 год. Ассортимент: товары для дома, рукоделия, сада и огорода и многое другое. Ценовой сегмент: экономичный, средний. Местонахождение производства: Китай, Белоруссия, Россия. О магазине: первый интернет-гипермаркет, в котором можно по низким ценам купить модную одежду и обувь, аксессуары для мужчин, женщин, мальчиков и девочек, книги, канцтовары, наборы для рукоделия, сувениры, профессиональную косметику, зоотовары, автозапчасти, инвентарь для спорта и отдыха, товары для сада и огорода. А также товары для дома: сантехнику, бытовую технику, мебель и посуду. Новости: ассортимент насчитывает более миллиона товаров из разных категорий. Магазин продает как оптом, так и в розницу. В последнем случае возможна оплата в кредит или в рассрочку. Где купить: интернет-магазин, доставка по России, Казахстану, Белоруссии, Армении, Германии, Киргизии, Китаю, Таиланду. Наличие франшизы: информация уточняется.

Золотое яблоко Сайт: https://goldapple.ru/ Год основания компании: 1996 год Ассортимент: косметика и парфюмерия. Ценовой сегмент: средний, выше среднего и премиальный. Местонахождение производства: Южная Корея, Франция, Италия, Греция, Польша, Германия, Россия. О магазине: современный уникальный формат магазинов парфюмерии и косметики. Ассортимент представляют 27 отделов, 60 000 позиций, 1500 брендов и 90 эксклюзивных брендов. Филиалы открыты в 16 городах России, а также в Казахстане и Белоруссии. Новости: занимает второе место по товарообороту в своём сегменте. На май 2022 году в компании работает более 6300 сотрудников. Где купить: магазины в России, Белоруссии, Казахстане, интернет-магазин. Наличие франшизы: инвестиции 15 000 000 рублей.

Комус Сайт: https://www.komus.ru Год основания компании: 1991 год. Ассортимент: товары для офиса и бизнеса. Ценовой сегмент: средний. Местонахождение производства: Россия. О магазине: комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса: от снабжения канцелярией, компьютерной техникой, продуктами и мебелью до обеспечения производственных площадок. Новости: Комус вручил корону и 3 000 000 рублей победительнице 13 сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». Где купить: розничные магазины в России, интернет-магазин. Наличие франшизы: информация уточняется.

Лэтуаль Сайт: https://www.letu.ru Год основания компании: 1997 год. Ассортимент: косметика и парфюмерия. Ценовой сегмент: средний. Местонахождение производства: Южная Корея, Франция, Италия, Германия, Белоруссия, Россия. О магазине: лидер парфюмерно-косметической индустрии в России,1000 магазинов по всей стране – от Калининграда до Владивостока, широкий ассортимент, эксклюзивные бренды, которые представлены только в Л'этуаль, и индивидуальный подход к каждому клиенту. Новости: по состоянию на 2020 год «Л'Этуаль» второй после «Магнит Косметик» по выручке розничный продавец косметики и парфюмерии в России. В сети работают 850 магазинов в 220 городах РФ. Где купить: магазины в России, Белоруссии и Казахстане. Наличие франшизы: продается с 2009 года, инвестиции от 5 000 000 рублей.

М.Видео Сайт: https://www.mvideo.ru Год основания компании: 1993 год. Ассортимент: электроника и бытовая техника. Ценовой сегмент: средний. Местонахождение производства: Германия, Италия, Чехия, Польша, Италия, Китай, Россия. О магазине: одна из крупнейших розничных сетей по объёмам продаж электроники и бытовой техники в России. Розничная сеть «М.Видео» входит в Группу «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео»), объединяющую розничные бренды на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо». Оборот Группы превышает 430 миллиардов рублей, компания включает более чем 1 000 магазинов в 250 городах России. Группа «М.Видео» – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. Новости: с 2018 года в магазинах «М.Видео» появились зоны нового опыта (experience-зоны), в которых посетителям рассказывают о новейших технологиях, таких как умный дом, виртуальная реальность (VR), 3D-печать, а также демонстрируют инновационные товары «М.Видео» и дают возможность протестировать их самостоятельно. Где купить: магазины в РФ, интернет-магазин. Наличие франшизы: информация уточняется.

Сима-ленд Сайт: https://www.sima-land.ru Год основания компании: 2000 год. Ассортимент: товары для дома, работы и отдыха. Ценовой сегмент: экономичный, средний. Местонахождение производства: Россия, Китай. О магазине: крупнейшая в России оптовая компания. В ее штате 11 000 сотрудников, а в ассортименте 1 000 000+ продуктов в 38 категориях. Более 80% товаров сети производятся в России. Новости: в 2016 году компания запустила собственное производство текстиля и одежды – «Уральская мануфактура». Где купить: гипермаркет в Екатеринбурге, интернет-магазин (сайт и приложение). Наличие франшизы: можно открыть пункт выдачи заказов. Платы за франшизу нет, только инвестиции в помещение, ремонт и оборудование – около 300 000 рублей.

Ситилинк Сайт: https://www.citilink.ru Год основания компании: 2008 год. Ассортимент: компьютерная, цифровая и бытовая техника. Ценовой сегмент: экономичный, средний, премиальный. Местонахождение производства: Китай, Южная Корей, Япония, Германия, Россия. О магазине: входит в топ-3 интернет-магазинов России. Продает цифровую и бытовую технику, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары. Всего 70 000 продуктов от 800 мировых брендов. Инфраструктура компании включает более 855 магазинов и пунктов выдачи заказов в 372 городах России. Новости: на полках ситилинка появились продукты нового российского бренда техники для дома – Domfy. Компания основана в 2022 году, и представляет товары экономичного и среднего ценового сегмента. Где купить: магазины в РФ, интернет-магазин. Наличие франшизы: информация уточняется.

Спортмастер Сайт: https://www.sportmaster.ru Год основания компании: 1992 год Ассортимент: одежда и инвентарь для занятия спортом. Ценовой сегмент: средний, выше среднего. Местонахождение производства: Германия, Италия, США, Китай, Турция, Россия. О магазине: магазин качественных спортивных товаров для фитнеса и тренинга, летних и зимних видов спорта, а также товаров для активного отдыха. В сети представлены продукты более 20 брендов. Новости: «Спортмастер» занял первое место среди компаний спортивного бизнеса в России в рейтинге Sports.ru по выручке по итогам 2020 года. Где купить: магазины в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Армении, интернет-магазин. Наличие франшизы: инвестиции от 3 000 000 рублей в зависимости от выбранного формата магазина.