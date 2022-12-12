Цифра дня. Сколько довольных ЕНП

Уровень удовлетворенности бизнеса, участвующего в пилоте ЕНС, в июле был 40-60%. А к октябрю – 95%!
Об этом корреспондент «Клерка» узнала от спикеров на конференции «Налоговые итоги года».
А что, разве кто-то вообще на такое надеялся?
ЕНП отменять не будут, но не только потому что в НК уже готовы поправки, а еще и потому, что добровольцы, которые уже работают на этой системе, всем довольны.
Уровень удовлетворенности бизнеса, участвующего в пилоте ЕНС, в июле был 40-60%. А к октябрю – 95%!
Об этом корреспондент «Клерка» узнала от спикеров на конференции «Налоговые итоги года».
А что, разве кто-то вообще на такое надеялся?
217 банков удовлетворяют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса.
Использовать ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» разрешили досрочно — «Клерк» уже все изучил. Рассказываем, что делать, чтобы головной боли от нового ФСБУ было меньше. Спойлер: поможет наш курс.
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