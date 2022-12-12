ЕНП (единый налоговый платеж)

Цифра дня. Сколько довольных ЕНП

ЕНП отменять не будут, но не только потому что в НК уже готовы поправки, а еще и потому, что добровольцы, которые уже работают на этой системе, всем довольны.

Версия для печати
Цифра дня. Сколько довольных ЕНП

Уровень удовлетворенности бизнеса, участвующего в пилоте ЕНС, в июле был 40-60%. А к октябрю – 95%!

Об этом корреспондент «Клерка» узнала от спикеров на конференции «Налоговые итоги года».

А что, разве кто-то вообще на такое надеялся?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Пенсии

🔎Работающие пенсионеры не заметили прибавки к пенсии. Возможно, плохо смотрели

Работающим пенсионерам пенсию не индексируют, но ежегодно в августе делают перерасчет. Прибавка идет за счет взносов с прошлогодней зарплаты. Что делать, если этой прибавки не было, рассказали в Совете Федерации.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Валютный контроль

Рассчитываться в валютах стран ЕАЭС можно на льготных условиях

С 1 декабря 2022 года снизилась комиссия при переводах в валютах ЕАЭС через МСП Банк, который реализует программы Минэкономразвития по поддержке бизнеса. Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Итоги 2022 и перспективы на 2023 год. Откровенный разговор предпринимателей

Онлайн встреча экспертов рынка инвестиций Юга России. Впечатления о заканчивающемся 2022 годе и обсуждение долгосрочных перспектив возможностей для инвесторов. Анализ рынка коммерческой недвижимости на примере Сочи.

Читать еще