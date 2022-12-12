Как проверить кандидата при трудоустройстве в два клика и избежать рисков

Проверить соискателя можно самостоятельно, анализируя десятки открытых источников, или при помощи специальных сервисов.

Зачем проводить проверку

Главная цель проверки физических лиц при приеме на работу – найм надежных сотрудников. Детальная проверка помогает:

убедиться, что уровень опыта и знаний кандидата соответствует должности;

проверить, нет ли препятствий для найма, например, если физическое лицо претендует на позицию управляющего компанией, важно проверить, не состоит ли он в реестре дисквалифицированных лиц;

избежать в дальнейшем утечки коммерческой тайны;

не допустить ущерба для материальных ценностей компании, их кражи или порчи.

Особенно важна проверка при трудоустройстве, если:

кандидат претендует на должность в службе безопасности организации;

предполагается, что у сотрудника будет доступ к коммерческой тайне или ценному имуществу работодателя;

в прошлом кандидат часто менял места работы – сам по себе этот факт не говорит о неблагонадежности, но лучше убедиться, что регулярная смена работодателей не связана с недобросовестным поведением работника.

Законность проверки кандидатов

Трудовой кодекс не содержит норм, касающихся детальной проверки соискателей перед их трудоустройством. Однако такая проверка предусмотрена рядом других законов, которые касаются отдельных категорий нанимателей.

Например:

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ устанавливает правила приема на службу в органы внутренних дел.

Федеральный закон от 03 апреля 1995 года № 40-ФЗ регулирует прием на службу в ФСБ.

Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 содержит правила поступления на работу в Прокуратуру.

Для коммерческих организаций проверки не регламентированы, как не установлен и запрет на их проведение. Компания вправе проверять кандидатов при условии, что эта процедура не нарушает тайну личной жизни и не противоречит законодательству о персональных данных.

Разумнее всего, перед проведением проверки запросить у кандидата письменное согласие на нее.

Какие сведения проверяют

Проводя проверку при трудоустройстве работодатели проверяют, как правило, следующую информацию:

основные сведения о соискателе, в частности, его ФИО, дату рождения, ИНН и СНИЛС;

отношение кандидата к воинской обязанности;

уровень образования и квалификации;

трудовой стаж, опыт работы;

деловую репутацию;

наличие судимости или фактов привлечения к административной ответственности;

нахождение в розыске МВД;

нахождение лица в процедуре банкротства;

наличие незакрытых исполнительных производств, по которым соискатель проходит в качестве должника;

кредитную историю;

биографию членов семьи кандидата;

наличие у соискателя статуса ИП или самозанятого;

подлинность всех представленных соискателем документов.

Иногда проверяется состояние здоровья соискателя. Например, для трудоустройства на должности, которые предполагают допуск к государственной тайне, важно подтвердить психическое здоровье, отсутствие зависимостей и общее состояние здоровья.

В каких компаниях проводят проверки кандидатов

Федеральные законы, регулирующие найм в отдельных ведомствах и учреждениях, обязуют проверять соискателей в таких организациях, как:

образовательные учреждения;

органы прокуратуры;

органы внутренних дел;

учреждения, работающие с государственной тайной.

Для коммерческих компаний предварительная проверка соискателей не обязательна. Однако многие крупные компании не отказываются от этого шага.

Например:

банки;

организации добывающей промышленности;

компании, оказывающие услуги в области безопасности.

В целом, работодатель вправе устанавливать и применять собственные правила проверки кандидатов, если они не противоречат закону.

Некоторые организации проверяют не всех соискателей, а только высший менеджмент или сотрудников, которым предстоит получить доступ к коммерческой тайне.

Отказ человеку в трудоустройстве по результатам проверки – очень спорный вопрос. В соответствии со статьей 64 ТК, отказ в приеме на работу должен быть обоснованным, но отказать в связи с основаниями, не связанными с деловыми качествами, нельзя.

То есть, если компанию не удовлетворили результаты проверки, нельзя отказать человеку в трудоустройстве, сославшись на них. Придется обосновать, как полученные результаты показывают, что деловые качества человека не соответствуют должности.

Источники информации при проверке

В качестве источников информации о соискателях работодатели используют:

документы , которые человек сам предъявил для трудоустройства: паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет;

, которые человек сам предъявил для трудоустройства: паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет; открытые источники – бесплатные онлайн-сервисы для получения и проверки той или иной информации о физическом лице. Например, наличие открытого в отношении соискателя дела о банкротстве можно проверить в Картотеке арбитражных дел, наличие исполнительных производств – на сайте ФССП, подлинность паспорта – в специальном сервисе на сайте МВД РФ, нахождение человека в реестре дисквалифицированных лиц – в одном из сервисов на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, полезно изучить социальные сети потенциального работника;

– бесплатные онлайн-сервисы для получения и проверки той или иной информации о физическом лице. Например, наличие открытого в отношении соискателя дела о банкротстве можно проверить в Картотеке арбитражных дел, наличие исполнительных производств – на сайте ФССП, подлинность паспорта – в специальном сервисе на сайте МВД РФ, нахождение человека в реестре дисквалифицированных лиц – в одном из сервисов на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, полезно изучить социальные сети потенциального работника; личное собеседование с соискателем . Собеседование позволяет убедиться в уровне квалификации соискателя, задав конкретные вопросы, связанные с его будущими обязанностями;

. Собеседование позволяет убедиться в уровне квалификации соискателя, задав конкретные вопросы, связанные с его будущими обязанностями; рекомендации от прошлых работодателей. Бывшие наниматели человека могут рассказать о его деловых, профессиональных и личностных качествах. При этом не забывайте, что отзывы субъективны и оценочны, а значит, нуждаются в проверке.

Некоторые работодатели используют полиграф – детектор лжи. Такая проверка при трудоустройстве законом не запрещена, но прежде чем применять на собеседовании полиграф, получите согласие соискателя на эту процедуру.

Важно помнить: эффективность детектора лжи не доказана и подвергается сомнению. Существуют десятки общедоступных методик, помогающих его обмануть. Поэтому, к информации, полученной с помощью полиграфа, лучше относиться критически.

Кроме того, существуют специальные сервисы проверки физических лиц. Например, сервис Casebook объединяет данные из официальных источников и позволяет быстро проверить человека по 16 параметрам.

Например, убедиться, что физическое лицо не банкрот или не проходит процедуру банкротства сейчас, проверить подлинность документов и нахождение в розыске или узнать об исполнительных производствах или судебных делах соискателя.

Сервис за считанные минуты обрабатывает запрос и выдает детальный отчет в формате PDF. Casebook не только облегчает и ускоряет проверку соискателей при трудоустройстве, но оптимизирует решение других юридических задач.

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