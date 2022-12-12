Евгений Сивков, налоговый консультант: «Задача – доказать инспекторам, что ты никаких схем не используешь, а весь учет ведешь, как твоя бабушка»

Офис известного налогового консультанта Евгения Сивкова напоминает музей с самыми разнообразными экспонатами. На стенах грамоты и дипломы, огромное количество книг, роботы, дирижабль, фикусы, модели космических кораблей, шведская стенка с турником (хотя это скорее не экспонат, а весьма полезная для бухгалтера вещь – возможность размяться при сидячей работе). От знакомства с хозяином такого необычного офиса я ждала чего-то очень интересного и необычного. Ожидания меня не обманули, интервью получилось динамичным, искренним и полезным.

Про защиту при налоговых проверках

– Евгений, хочу начать интервью с главного для бухгалтера вопроса – как подготовиться к налоговой проверке?

Первое, что нужно сделать, это отбросить «розовые очки». Дело в том, что зачастую люди не хотят готовиться, потому как не верят, что с ними может произойти что-то плохое. Русская поговорка «пока гром не грянет – мужик не перекреститься» в действии. Плюс мешает окружение (адвокаты, юристы, «решалы»), которое дает железные гарантии на словах, уверяет, что все будет хорошо, беспокоиться не о чем. Но на деле такие «специалисты» придерживаются негласного принципа «лучший клиент – „сидящий“ клиент», ведь он готов платит любые деньги, лишь бы облегчить свою судьбу.

В отличие от них мы идем другим путем. Рассказываем клиенту четко про все последствия, говорим, что можно сделать в его ситуации, обозначаем цену и даем возможность подумать, ничего не доказывая. И тут два варианта. Клиент исчезает и возвращается, какое-то время спустя, уже потрепанный адвокатами и «решалами». Ему еще можно помочь, но поскольку к этому моменту многое уже упущено, цена решения задачи увеличивается в разы.

Конечно, есть те, кто живет без розовых очков, и им мы готовы предоставить не гарантии на словах, а четкие, проверенные жизнью предупредительные мероприятия и «по НДС», и «по дроблению бизнеса», и по личной безопасности главбуха или гендиректора. У людей появляется предельная ясность, что делать и куда обращаться.

– Говорят, что проверки стали не такими страшными, проходят без «маски-шоу», инспекторы сплошь и рядом «белые и пушистые»...

Ситуация тут достаточно двоякая. С одной стороны, вы легко найдете в интернете массу красочных историй «о современных способах» сборов налогов, а также отзывов «довольных» нашей налоговой службой налогоплательщиков. Расслабляться никому не дают.

Но, с другой стороны, хочу сказать, что в налоговой все больше встречаются совершенно удивительные люди с человеческими принципами, здраво оценивающие обстановку и помогающие налогоплательщикам. Именно помогающие, а не решающие их вопросы за деньги. И вот благодаря им я продолжаю верить в справедливость и честность.

– Вы написали несколько десятков книг про налоговое планирование. Такие книги – что это: таблетка от доначислений или плацебо?

Без книг и семинаров бухгалтеру сложно. Читать, знать, понимать, как мыслит налоговая, и какие законные способы оптимизации есть, надо обязательно. Это, так сказать, для общего развития.

Но когда возникает реальная угроза или тупик в налоговом планировании – нужен эксперт, с его опытом и профессиональным знанием проблемы.

– А как вы пишете книги? У вас на столе лежит фолиант, там тысячи две страниц не меньше. Наверное, на вас работает плантация литературных афроамериканцев?

Нет, так это не работает. Лет двенадцать назад мне порекомендовали классную журналистку из «Московского комсомольца». Она написала пару глав для моей книги, после чего я ее спросил – вы врач? Знаете, как догадался? Что бы человек ни писал, он пишет о себе, о своих переживаниях и взглядах. Поэтому пишу сам, а корректоры мои тексты потом редактируют. Но мои идеи и видение – это первично!

Одна из 70-ти книг, выпущенных Евгением

Про высший пилотаж консультанта

– Если налоговые проверки по-прежнему сплошной стресс, то как сейчас обстоят дела с судами?

Судов с налоговой службой лучше избегать, решение в пользу налогоплательщика – редкая практика, потому что все задолго до суда решается актом выездной налоговой проверки.

Надо делать так, чтобы в акте против вас ничего не было вообще. Если это не получилось, помогает экспертиза порока воли, которую можно предъявить на обжаловании в УФНС или суде. Иногда используют полиграф.

– Консультанты любят оперировать фразами: «расскажу про схемы, о которых налоговики еще не знают». Как они могут не знать? Они же могут книгу купить?

Да, книгу купить, конечно, могут. К тому же, думать, что налоговики чего-то еще не знают, крайне наивно. Когда ты оптимизируешь налоги, думая, что схема неизвестна налоговой службе – ты изначально не прав. Задача совершенно в другом.

Первое – не использовать «грязные» схемы от слова совсем, а применяя законные преференции, делать упор не на что-то экзотическое, а делать все просто и прозрачно. Ты работаешь, ведешь учет и платишь налоги древним, проверенным способом, еще как делала бабушка. А высший пилотаж налогового консультанта – рассказать, как это делать.

– То есть новые схемы компаниям придумывать бесполезно, даже если они все из себя легальные?

Это не в ваших интересах. Когда инспекторы увидят что-то новенькое, «вкусненькое» и непонятное – это они в акте налоговой проверки и отразят. За это и будут доначислять. Не надо никого дразнить.

Мы с вами можем придумать десять тысяч законнейших решений, но если они будут не понятны налоговой – вы автоматически будете виноваты. А наша первая задача – чтобы не пострадал клиент.

– Может ли клиент заниматься оптимизацией самостоятельно, например, изучив ваши книги?

Да, клиент сам может по книгам заниматься оптимизацией, но долго он так не «проживет». Только профи может понять, сколько надо платить налогов (а делать это надо обязательно), и подсказать клиенту, какое решение выбрать, чтобы, приходя в компанию с проверкой, налоговики понимали, что у него никаких ноу-хау, все по старинке и что он сто лет так работает.

Евгений выпускает настольные игры для бухгалтеров. На фото игра «Дебет против Кредита»

– А это не упрощает налоговикам задачу?

Нет. Почему я спокоен за своих клиентов? Мы работаем так, чтобы у налоговиков изначально не было никаких вопросов.

Когда планируем применять какой-то метод оптимизации, изначально пишем письмо в налоговую и спрашиваем, можно ли так работать. Если нам говорят – можно, вот тогда мы применяем. У меня нет ни одного клиента, кто такие письма не получил.

– А собственники не бояться советоваться с налоговиками, ведь таким образом они будто бы открывают ящик Пандоры?

Еще раз подчеркну: это миф, что от налоговиков можно что-то так надежно скрыть, что они вообще не увидят. А вот оформить должным образом, ссылаясь на разъяснения налоговиков, подготовить документацию – можно и нужно. Благодаря взаимодействию с налоговиками, у клиентов появляются хотя бы какие-то гарантии, на которые можно опираться уже при проверке.

Гарантии на рынке консультантов и адвокатов мало кто дает. Многие компании уже научены горьким опытом. Клиенты приходят, ты смотришь им в глаза, а они тебе не верят, потому что у них до тебя было уже десятки консультантов, единственная задача которых – взять деньги.

Все, что касается оптимизации налогов – это всегда на грани. Самое главное – не навредить клиенту. Поэтому я всегда лично общаюсь с нашими клиентами по вопросам консалтинга. Вот в этом офисе, кстати.

Про офис

– В офисе сейчас нет никого кроме нас, почему?

У меня в Москве несколько офисов: команда размещается в другом. А здесь место для переговоров с серьезными клиентами. Я понял, что говорить с крупными бизнесменами и олигархами в тесных переговорных, когда по коридору снуют сотрудники – неправильно. А когда для встреч есть целый офис – это позволяет говорить спокойно. Плюс – конфиденциальность.

– Рядом стоит робот и смотрит на меня...

Это Катя, она добрая. Отвечает на вопросы, может кофе принести.

– У вас такой офис, что тут можно как по музею ходить. Над головой летает маленький дирижабль

Да, это наш любимчик. Дирижабли – самый перспективный вид городского транспорта. Транспорт – моя страсть. Видите, стоят модели космических ракет. Мы их передадим в дар библиотекам города Королев.

Модели космических кораблей для библиотеки города Королев

– Как у вас на все находятся силы?

Я никогда об этом не задумывался. Это моя работа, моя жизнь, я «тащусь» от этого. Вот турник себе сделал. Очень классная вещь, особенно для бухгалтеров. Всегда есть возможность встать и размяться. Полезно!

Про планы

– Евгений, расскажите о своих планах.

Сейчас готовимся к семинару. Вот по ссылке можно узнать о нем подробнее.

Подготовка к семинарам всегда занимает очень много времени, разве что на спорт немного остается.

– А подскажите, где можно купить ваши книги?

Книги представлены в Ozon, Яндекс Маркете, есть у нас и свой сайт. Книги самой различной тематики, детские, фантастика и, конечно, о налогах и бухучете.

Так получается, что о чем бы я ни писал, все так или иначе сводится к налогам и бухгалтерии.

А еще мы создали общероссийскую базу налоговых льгот и преференций, тысячи налоговых консультантов и бухгалтеров ей уже пользуются.

– Что-то пожелаете коллегам?

Пожалуй, так: соблюдайте этику, не зависимо от обстоятельств доводите работу до конца, даже если вам не заплатили, закончите начатое дело, не бросайте сдачу отчетности, жизнь все сама по местам расставит.

– Было очень интересно. Спасибо за беседу.

Приходите еще, тут за одну встречу всего не расскажешь. И давайте, с «Клерком» откроем Музей бухгалтерии.

Беседовала Марина Снеговская, издатель «Клерка»