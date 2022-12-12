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Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут с процентной долей

До 15.05.2024 бизнес массово будет вносить в ЕГРЮЛ и ЕГРИП долю по каждому своему виду деятельности. А потом ежегодно до 15 апреля корректировать данные, если они поменялись.

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Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут с процентной долей

Что случилось

Минэкономразвития подготовило проект, который вносит поправки в законодательство в части кодов ОКВЭД, фигуририующих в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Проект размещен на федеральном портале.

Поправки вносят в такие законы:

  • от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
  • от 08.08.2021 № 129-ФЗ «О государственной регистрации -юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут фигурировать не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним.

Закон должен заработать с 1 сентября 2023 года.

В сводном отчете так описана проблема, на решение которой направлен проект:

  • отличие кодов ОКВЭД в реестрах ФНС и ФСС;
  • давно не обновляемый код ОКВЭД;
  • разные методологии определения кодов ОКВЭД.

Поправки в 129-ФЗ

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Регистрация и ликвидация бизнеса

Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут с процентной долей

До 15.05.2024 бизнес массово будет вносить в ЕГРЮЛ и ЕГРИП долю по каждому своему виду деятельности. А потом ежегодно до 15 апреля корректировать данные, если они поменялись.

Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут с процентной долей

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