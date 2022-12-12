Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут с процентной долей

Что случилось
Минэкономразвития подготовило проект, который вносит поправки в законодательство в части кодов ОКВЭД, фигуририующих в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Проект размещен на федеральном портале.
Поправки вносят в такие законы:
- от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- от 08.08.2021 № 129-ФЗ «О государственной регистрации -юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут фигурировать не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним.
Закон должен заработать с 1 сентября 2023 года.
В сводном отчете так описана проблема, на решение которой направлен проект:
- отличие кодов ОКВЭД в реестрах ФНС и ФСС;
- давно не обновляемый код ОКВЭД;
- разные методологии определения кодов ОКВЭД.
Поправки в 129-ФЗ
Поправки в 125-ФЗ
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