Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут с процентной долей

Что случилось

Минэкономразвития подготовило проект, который вносит поправки в законодательство в части кодов ОКВЭД, фигуририующих в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Проект размещен на федеральном портале.

Поправки вносят в такие законы:

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

от 08.08.2021 № 129-ФЗ «О государственной регистрации -юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут фигурировать не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним.

Закон должен заработать с 1 сентября 2023 года.

В сводном отчете так описана проблема, на решение которой направлен проект: