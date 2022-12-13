ВЭД в 2022 году: бизнес и санкции

Бухгалтерское консалтинговое агентство «Простые решения» рассказывает, как поменялись правила игры на международной экономической арене.
Политика против экономикиРоссийским предприятиям, которые ориентированы на экспортно-импортные сделки, сегодня приходится особенно туго. Бизнес-процессы приходится не просто оптимизировать, а выстраивать с нуля.
И перестройка уже принесла свои плоды. По оценкам аналитиков, экспорт российских товаров в поднебесную в этом году вырос более чем на треть, а китайский импорт вырос на четверть. И это при условии, что в Китае до сих пор действуют жесткие антиковидные ограничения, а движение товаров через границу происходит медленно и осторожно.
Российские банки успешно реализуют стратегию прямого расчета в национальных валютах между контрагентами, а это значит удается исключить издержки на конвертацию валют. Кроме того, банки в Китае обеспечивают эффективные каналы для расчетов с контрагентами по всему миру. В том числе в евро и долларах.
Еще один механизм поддержки ВЭД – индивидуальная маршрутизация международных платежей, что обеспечивает высокую скорость взаиморасчетов и движения денежных средств.
Выход из блокаСанкции запада коснулись не всех российских банков, поэтому, если вы привыкли вести дела через банк, попавший под ограничения, для успешной международной торговли нужно будет вывести часть средств в другие российские банки, исключительно для международных расчетов.
SWIFTОтключение от международной платежной системы тоже не станет фатальным для международных торговых операций. SWIFT позволяет банкам разных государств безопасно обмениваться информацией о финансовых операциях это способ передачи данных, а не их хранения или перевода денег.
То есть отключение от международной системы не заблокирует денежные потоки: их можно будет перенаправить другими путями, но платежи будут идти дольше и стоить дороже. В России еще восемь лет назад была создана собственная система передачи данных.
Нарушения валютного законодательстваИз-за сложной экономической ситуации ужесточился и контроль за проведением валютных операций. Поэтому особенно важно щепетильно соблюдать все правила ведения международных сделок. Наибольший риск сегодня – нарушения сроков или условий контракта.
А если деньги поступили не вовремя или не поступили вовсе, то участнику ВЭД грозят штрафы и убытки.