Санкции 2022

ВЭД в 2022 году: бизнес и санкции

Санкции ударили не только по России, но и по экономике многих развитых стран мира. Много правил игры кардинально поменялось.

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ВЭД в 2022 году: бизнес и санкции
Иллюстрация: Marcin Jozwiak/pexels

Бухгалтерское консалтинговое агентство  «Простые решения» рассказывает, как поменялись правила игры на международной экономической арене.

Политика против экономики

Российским предприятиям, которые ориентированы на экспортно-импортные сделки, сегодня приходится особенно туго. Бизнес-процессы приходится не просто оптимизировать, а выстраивать с нуля.

Минимизация рисков и издержек для участников ВЭД сегодня – вопрос выживания.

Весной игроки международных торговых операций массово переориентировали потоки с запада на восток. Нарушение логистики и заморозка контрактов с партнерами в Австралии, ЕС и США привело к активизации торговли с Китаем. И если для предпринимателей в Сибири и на Дальнем востоке это привычный, в общем, ход дел, то в южных и западных регионах страны – это вызов.

И перестройка уже принесла свои плоды. По оценкам аналитиков, экспорт российских товаров в поднебесную в этом году вырос более чем на треть, а китайский импорт вырос на четверть. И это при условии, что в Китае до сих пор действуют жесткие антиковидные ограничения, а движение товаров через границу происходит медленно и осторожно.

Российские банки успешно реализуют стратегию прямого расчета в национальных валютах между контрагентами, а это значит удается исключить издержки на конвертацию валют. Кроме того, банки в Китае обеспечивают эффективные каналы для расчетов с контрагентами по всему миру. В том числе в евро и долларах.

Еще один механизм поддержки ВЭД – индивидуальная маршрутизация международных платежей, что обеспечивает высокую скорость взаиморасчетов и движения денежных средств.

Выход из блока

Санкции запада коснулись не всех российских банков, поэтому, если вы привыкли вести дела через банк, попавший под ограничения, для успешной международной торговли нужно будет вывести часть средств в другие российские банки, исключительно для международных расчетов.

Чтобы перевести контракт из одного банка в другой, клиенту понадобится написать заявление в свой банк, чтобы снять контракт с учета. Действующий банк направляет в ЦБ документы о снятии, а новый делает соответствующий запрос, получает эту ведомость и ставит контракт на учет. В этот банк клиент приходит с контрактом, дополнительным соглашением и с ведомостью банковского контроля из старого банка или уникальным номером контракта.

Ряд российских банков оказывает помощь в сделках по ВЭД с точки зрения курса валют. Часть финансовых организаций устанавливает внутренние курсы для международных расчетов, что также позволяет бизнесу снизить издержки.

SWIFT

Отключение от международной платежной системы тоже не станет фатальным для международных торговых операций. SWIFT позволяет банкам разных государств безопасно обмениваться информацией о финансовых операциях это способ передачи данных, а не их хранения или перевода денег.

То есть отключение от международной системы не заблокирует денежные потоки: их можно будет перенаправить другими путями, но платежи будут идти дольше и стоить дороже. В России еще восемь лет назад была создана собственная система передачи данных.

СПФС (Система передачи финансовых сообщений) – российский аналог SWIFT, которая призвана обезопасить финансовый сектор от экономических диверсий. Собственно, как и система МИР, которая известна широкому потребителю.

Сегодня в СПФС состоит более 400 банков, в том числе и иностранных.

Нарушения валютного законодательства

Из-за сложной экономической ситуации ужесточился и контроль за проведением валютных операций. Поэтому особенно важно щепетильно соблюдать все правила ведения международных сделок. Наибольший риск сегодня – нарушения сроков или условий контракта.

А если деньги поступили не вовремя или не поступили вовсе, то участнику ВЭД грозят штрафы и убытки.

О мерах поддержки

Для ряда российских предпринимателей, которые нацелены импортировать товар из-за рубежа существует система льготного кредитования. постановлением Правительства № 895 от 18.05.2022 обозначена приоритетная продукция для импорта, производители которой имеют право на определенные преференции.

В список попали продовольственные товары, фармацевтические препараты, станки и оборудование, средства транспорта, электроника и стройматериалы.

Средства, полученные в рамках льготного кредитования, можно потратить на закупку и транспортировку. Ставка не может превышать 30% ставки рефинансирования ЦБ. Всего на эти цели правительством предусмотрено 10 миллиардов рублей.

НДС

📛 Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%

Компания получила от клиента аванс в 1,2 млн рублей, уплатила НДС 200 тыс. с аванса. Потом отгрузила товар на эти же 1,2 млн, но по ставкам 20% и 10%. Придется уплатить НДС с отгрузки, а вот взять на вычет весь уплаченный ранее НДС с аванса нельзя.

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