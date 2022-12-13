Как создать копию базы в 1С: Fresh

Всё больше и больше бухгалтеров предпочитают работать в облачных программах 1С. Это очень удобно: нет привязки к офису, подключиться к программе можно из любой точки мира, где есть интернет, 1С обновляется сама! Однако далеко не многие знают, что базы из этого сервиса можно скопировать себе на компьютер.

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Как создать копию базы в 1С: Fresh
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для этого нужно периодически создавать резервные копии.

Настройка резервного копирования в 1С: Fresh

Создание резервной копии приложения доступно не всем пользователям. Сделать это может только «Владелец абонента» или пользователь, имеющий право на запуск и администрирование приложения.

Обратите внимание! При создании резервной копии в приложении не должно быть активных пользователей.

Проверить это можно по ссылке: «Личный кабинет» – «Активные пользователи». Иначе копия не будет создана.

После того как вы убедились, что в приложении нет активных пользователей, рассмотрим несколько вариантов создания резервной копии:

  1. Автоматически по заданному расписанию.
  2. По требованию пользователя.

Настройка резервного копирования автоматически

При настройке резервного копирования необходимо так же перейти в «Личный кабинет», выбрать нужное приложение, в котором необходимо настроить резервное копирование.

Затем двойным щелчком мыши необходимо открыть карточку приложения, в котором вы сможете выбрать «Настройки резервного копирования» («Резервное копирование» – «Настройки резервного копирования»).

В открывшимся окне стоит выбрать необходимые вам параметры. После окончания настройки необходимо нажать кнопку «Записать и закрыть».

Далее копии буду создаваться и храниться согласно тем параметрам, которые вы задали.

Создание резервной копии по требованию пользователя

Если вам требуется создать копию по требованию пользователя, то необходимо также перейти в «Личный кабинет», двойным щелчком мыши открыть карточку приложения и по кнопке «Резервное копирование» – «Создать резервную копию».

В открывшемся окне «Создание резервной копии» необходимо указать время начала создании копии, но можно не изменять и оставить текущее время.

 Сервис сообщит вам о том, что запланировано создание резервной копии.

После создания резервной копии сведения о ней появятся в списке «Архивные копии приложений» («Личный кабинет» – «Архивирование»). Также «Архив копии приложения» можно открыть через карточку приложений.

В разделе «Архивирование» будут хранится все копии приложений, которые были сделаны.

Как сохранить копию базы из сервиса 1С: Fresh на свой компьютер

Если вы хотите конкретную копию базы сохранить на свой локальный компьютер, то следует в разделе «Архивные копии приложений» нажать кнопку «Получить файл».

Как открыть копию базы в 1С: Fresh?

Чтобы посмотреть данные приложения, которые хранятся в резервной копии, нам необходимо восстановить приложение.

Внимание! Восстановить данные приложения может только пользователь с правами «Владелец абонента». Восстановление может занять достаточно долгое количество времени.

Необходимо зайти в «Личный кабинет»-«Мои приложения»-«Архивирование», выбрать ту копию, которую необходимо восстановить, и нажать кнопку «Восстановить приложение».

 

Если приложение, для которого была создана резервная копия, было удалено, то в сервисе хранится только одна резервная копия с его данными на момент удаления, срок хранения этой резервной копии – 60 дней.

После выбора команды «Восстановить приложение» откроется окно «Добавление приложения», в котором необходимо указать наименование программы и нажать кнопку «Далее».

Далее будет выведено окно с сообщением о том, что инициирован процесс загрузки приложения.

Когда приложение будет загружено, на электронный адрес пользователя поступит уведомительное письмо.

Также можно просматривать состояние приложения в личном кабинете: когда состояние изменится на «Используется», значит, приложение готово и с ним можно начать работать.

Важный нюанс: копия загрузится отдельным приложением! Т. е. у вас на экране будет две базы: одна текущая, а вторая – копия. Будет удобно сравнивать данные баз между собой, например, когда ищете ошибку и перезакрываете прошлые периоды.

Восстановление приложения также возможно, если данная копия хранится на жестком диске, либо на компьютере. Для этого необходимо перейти в «Личный кабинет» и выбрать команду «Загрузить базу в сервис».

После открытия окна «Мастер загрузки базы в сервис» необходимо в графе «Файл данных» по «...» выбрать файл DATA_DUMP.ZIP с жесткого диска рабочего компьютера.

После выбора файла необходимо указать право пользования данным приложением другим пользователям добавляемого приложения.

Оповещение о готовности базы будет отправлено пользователю на E-mail. А также можно будет просмотреть в личном кабинете состояние готовности приложения.

Возможно, что восстановление приложения может быть недоступно, тогда будет выведено сообщение об ошибке, в котором указывается причина.

Наиболее частая ошибка – это превышение количества приложений, разрешенного имеющимися у абонента подписками на тарифы сервиса, или исчерпано количество лицензий.

Надеемся, что были вам полезны. Успехов в работе!

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