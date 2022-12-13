ИИС «под ёлкой»: почему выгоднее всего именно под Новый год?

Речь идет об индивидуальном инвестиционном счете, или кратко – ИИС, максимально удобном, эффективном и универсальном инструменте для любого инвестора. Его можно использовать и для накопления, и для активного трейдинга, покупать на него акции и облигации, БПИФы и другие инструменты.

Почему же выгодно открывать ИИС под Новый год, какие «лайфхаки» этого счета стоит использовать для наибольшего эффекта – рассказывает Виталий Герасименко, личный брокер «Открытие Инвестиции».

Итак, напомним, что главная выгода индивидуального инвестиционного счёта заключается в одном из двух типов вычета – на взносы или на доход. В первом случае владелец ежегодно имеет право получить от государства 13% от взносов на счет на сумму не более 400 тысяч рублей, то есть, не более 52 тысяч рублей в год. Во втором случае вычет на доход позволяет освободить от налога положительный финансовый результат по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, полученный за весь срок действия счета. Вариант с вычетом на прибыль более выгоден чем вычет на взносы.

Важно знать, что вычет на взнос подходит только инвесторам, у которых есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% – например, зарплата. Если такого дохода нет, то ваш выбор – вычет на доход. Впрочем, этот вариант подойдет также и тем, кто рассчитывает получить высокий доход на рынке.

А теперь перейдем к «лайфхакам».

Максимальная сумма ежегодного пополнения ИИС – до 1 млн руб. Но необязательно сразу инвестировать 1 млн руб., можно вносить эту сумму частями на протяжении всего года.

Вычет на доход предоставляется только по истечении трех лет после открытия ИИС, а вычет на взносы можно получать ежегодно, действуя по алгоритму – вносить каждый год и получать на следующий.

Для права на налоговые выплаты ИИС должен быть открыт в течение трех лет. Закроете раньше – придется вернуть полученные вычеты, а если выбрали вычет на доход, то его просто не предоставят.

ИИС можно переводить от одного брокера к другому, однако следите за тем, чтобы процедура была завершена в течение 30 дней. Если у инвестора одновременно существует два активных ИИС более 30 дней, ФНС может отказать в предоставлении налогового вычета.

Необязательно сразу выбирать тип вычета – это можно сделать и по истечении трех лет. Но изменить его нельзя – помните об этом!

Обязательно приобретайте активы на внесенные средства, чтобы рассчитывать на доход от бумаг.

Используйте «магию сложного процента» – реинвестируйте вычеты и доход по бумагам, тем более что купоны по облигациям поступают на ИИС «грязными», то есть без удержания НДФЛ, в отличие от обычного брокерского счёта. НДФЛ по купонам удерживается при закрытии счёта.

Если вы владеете бумагами три года, то по истечении срока ИИС налог при продаже бумаг платить не придется.

Для этого при закрытии ИИС необходимо вывести ценные бумаги на обычный брокерский счёт и после продажи воспользоваться льготой на долгосрочное владение ЦБ (ЛДВ).

Закрывать ИИС после трех лет необязательно, максимального срока действия у него нет. Но эффективнее его закрыть через три года, вывести активы и открыть заново, вновь используя те же самые средства, а не внося на счет новые.

И, наконец, новогодний «лайфхак». Внеся деньги на ИИС в декабре, вы сможете подать заявление в налоговую на вычет уже в январе следующего года – то есть от момента взноса до вычета пройдет минимальное время.

Последний совет в первую очередь рекомендуется тем инвесторам, которые планируют использовать ИИС единоразово на срок 3 года. За один ИИС, открытый на 3 календарных года, можно получить 4 налоговых вычета.

Схема, как это сделать.

1. Декабрь 2019 года: открытие ИИС и внесение 400 000 рублей. Январь 2020 года: первый вычет в размере 52 000 рублей.

2. Декабрь 2020 года: внесение 400 000 рублей. Январь 2021 года: вычет 52 000 рублей.

3. Декабрь 2021 года: внесение 400 000 рублей. Январь 2020 года: вычет 52 000 рублей.

4. Декабрь 2022 года: внесение 400 000 рублей, закрытие ИИС и вывод 1 600 000 рублей. Январь 2023 года: вычет 52 000 рублей.

Итого: за 3 календарных года действия ИИС было получено 4 вычета.

ФНС предоставляет вычет вне зависимости от того, активен ли ИИС или нет на момент обращения за льготой.