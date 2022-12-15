Как платить НДФЛ с продажи жилья, если доходы меньше кадастровой стоимости

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111759.

НДФЛ с доходов от продажи недвижимости

Если гражданин владел квартирой или другой жилой недвижимостью меньше минимального срока владения, то он обязан заплатить НДФЛ в бюджет и подать декларацию 3-НДФЛ. Минимальный срок владения может составлять три года или пять лет в зависимости от того, когда и как было приобретено жилье. По общему правилу это пять лет.

Физлицо самостоятельно рассчитывает НДФЛ к уплате, поэтому важно знать правило пункта 2 статьи 214.10 Налогового кодекса, напоминает Минфин в своем письме.

Правило устанавливает: если доходы от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в ЕГРН, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то для расчета НДФЛ нужно брать 70% от установленной кадастровой стоимости.

Если же цена продажи объекта недвижимости больше 70% кадастровой стоимости, то налогооблагаемый доход и налог исчисляются исходя из стоимости, указанной в договоре купли-продажи.

Как уменьшить налог к уплате?

Статья 220 Налогового кодекса позволяет физлицам-продавцам уменьшать свой полученный доход на имущественный вычет. То есть уменьшить налоговую базу по НДФЛ при продаже жилья.

Есть два варианта: