Как получать пассивный доход в 2023 году

Разбираемся, как работает пассивный доход, кто может его получать и каким образом его можно сформировать в 2023 году.

Пассивный доход — это деньги, которые накапливаются без активного участия инвестора. Этот доход не связан с основной трудовой деятельностью или ведением бизнеса.

Иными словами, единственный раз вложив деньги в какой-либо актив, инвестор регулярно и без дополнительных затрат получает от него доходы.

Основные варианты получения пассивного дохода

Есть несколько источников пассивного дохода. В первую очередь это финансовые инструменты с заранее известной или прогнозируемой прибылью. К пассивному доходу также относятся некоторые инвестиционные инструменты:

Банковские вклады.

Накопительные счета.

Облигации.

Доверительное управление.

Недвижимость.

Акции с выплатой дивидендов.

Биржевые фонды.

Банковские вклады

Одним из самых простых и популярных способов получить пассивный доход является банковский вклад. За использование вложенных денег банк выплачивает вкладчику проценты. Выплаты могут быть как годовыми, так и ежемесячными. Также вклад может подразумевать капитализацию процентов.

Если инвестор имеет значительную сумму денег, то банковский депозит позволит получать неплохой регулярный доход.

Пример.

Если положить на вклад срочностью год 100 000 рублей под 8% с ежемесячной капитализацией, то через год пассивный доход составит 8 300 рублей.

Если положить на вклад срочностью год 1 000 000 рублей под 8% с ежемесячной капитализацией, то через год пассивный доход составит 82 999 рублей.

Важно учитывать, что некоторые банки, помимо капитализации, предлагают и возможное пополнение вклада, что может увеличить итоговую сумму пассивного дохода.

При этом деньги лучше хранить в разных банках. В случае возникновения проблем у банка (отзыва лицензии или введения Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов) Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантированно выплачивает вкладчикам сумму до 1,4 млн рублей.

Плюсами банковских вкладов являются их простота и доступность. Минус депозитов — относительно низкие ставки по вкладам (по данным Банки.ру, средняя ставка в топ-15 банков по объемам депозитов в III квартале 2022 года составила 5,27% годовых, максимальная на 12 декабря — 11% годовых). По вкладам в валюте ставки еще ниже. В целом ставки по вкладам обычно ниже уровня реальной инфляции.

Накопительные счета

Накопительный счет, как и вклад, является традиционным способом хранения денег и получения дохода. Средства на накопительном счете, как и на вкладе, застрахованы в АСВ.

По накопительному счету, как и по вкладам, начисляются проценты, но деньги можно снять в любой момент. Однако минусом накопительного счета является то, что банк может изменить по нему ставку (в отличие от вклада), поэтому нужно регулярно проверять, изменились ли условия по счету. Тем не менее накопительный счет также может обеспечить пассивный доход.

Облигации

Облигации — вид ценных бумаг, долговые расписки государства или компаний. Преимуществом облигаций является то, что они имеют заранее установленный купонный доход, что гарантирует получение пассивного заработка. Выплаты, как правило, производятся несколько раз в год. Они могут быть даже ежемесячными, хотя такое встречается нечасто.

При этом облигации имеют фиксированный срок погашения. По данным АКРА, средний срок погашения облигаций в России составляет от четырех до шести лет.

Наименее рисковые облигации — государственные облигации федерального займа (ОФЗ), но они имеют более низкую доходность, которая сопоставима с процентами по депозитам. Корпоративные облигации (облигации коммерческих компаний) более доходны, но и более рискованны — компания может обанкротится и не выполнить обязательства.

В среднем доходность облигаций варьируется в диапазоне 6–14%, но по некоторым корпоративным выпускам она может составлять и 3%, и 20%, и даже больше.

Доверительное управление

Денежные средства также можно отдать в доверительное управление специализированной компании — профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который имеет соответствующую лицензию. Она самостоятельно выбирает наиболее подходящие инструменты для инвестирования.

Но этот вариант подходит только инвесторам со значительным капиталом, так как управляющие компании в качестве порога входа могут установить сумму в несколько миллионов рублей. Часть прибыли управляющая компания будет забирать себе.

Недвижимость

Приносить пассивный доход может также имеющаяся в собственности недвижимость. Для получения пассивного дохода недвижимость можно сдавать в аренду. Доходность аренды будет зависеть от привлекательности объекта для арендаторов.

При этом сдача в аренду жилого помещения (комнаты, квартиры или дома) может потребовать активного участия. Например, может потребоваться поиск новых арендаторов, периодическое проведение ремонта и дополнительные вложения в поддержание уровня жилья. В таком случае эта деятельность перестанет быть способом получения пассивного дохода. Недостатком таких вложений является высокий порог входа и необходимость самостоятельно уплачивать налоги.

Чтобы получать доход в пассивном режиме, недвижимость можно передать управляющей компании (УК). Это снизит доходность аренды, так как придется платить комиссию УК, однако полностью сделает сдачу недвижимости в аренду источником пассивного заработка.

Акции с выплатой дивидендов

В качестве пассивного дохода можно также получать дивиденды с акций. Важно понимать, что речь идет именно о дивидендах, а не о перепродаже ценных бумаг на бирже (трейдинге), которая пассивным доходом не является.

Дивиденды могут выплачиваться раз в год или чаще — каждый квартал. Но доходность акций не гарантирована. Компания может не выплатить инвесторам дивиденды из-за чистого убытка или в том случае, если основные акционеры примут решение направить прибыль на развитие предприятия.

Если же рынок в целом и компания в частности находятся на подъеме, то дивиденды могут приносить регулярный пассивный доход.

При выборе такого источника пассивного дохода важно правильно сформировать диверсифицированный портфель.

Биржевые фонды

Приносить пассивный доход могут также биржевый фонды — ETF (exchange traded fund) и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ и ОПИФ).

При покупке фондов инвестор приобретает пакет ценных бумаг, которым владеет фонд, что позволяет диверсифицировать портфель и получить доступ к дорогостоящим ценным бумагам, например, к акциям ведущих компаний. Приобретая пай в ПИФ, инвестор получает право на часть его прибыли. Но гарантий дохода при этом нет.

Что еще может приносить пассивный доход

Помимо основных способов получения пассивного дохода, есть и ряд иных. Например, получать пассивный доход можно в интернете.

К таким способам относятся:

Доход от авторских прав . Создав интеллектуальный продукт и грамотно оформив права на него, можно всю жизнь получать деньги за его использование.

. Создав интеллектуальный продукт и грамотно оформив права на него, можно всю жизнь получать деньги за его использование. Доходы от размещения фотографий и видеозаписей в фото- и видеобанках . Готовую библиотеку фотографий и видеозаписей можно загрузить на стоковый сервис и получать доход за их использование.

. Готовую библиотеку фотографий и видеозаписей можно загрузить на стоковый сервис и получать доход за их использование. Доход от цифровых активов (криптовалют) можно получать за комиссию от стейкинга — обеспечения работоспособности блокчейна.

(криптовалют) можно получать за комиссию от стейкинга — обеспечения работоспособности блокчейна. Доходы от вложений в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Для этого может потребоваться большой стартовый капитал.

По мнению финансового советника, эксперта по финансовому планированию жизни Олега Орлова, наибольшую доходность могут иметь закрытые фонды — в среднем инвесторы могут рассчитывать на 15–30% годовых в долларовом выражении.

Что нельзя назвать пассивным доходом

Пассивный доход не предполагает активного участия инвестора в его получении и необходимости дополнительных вложений.

Финансовый советник Наталья Смирнова отмечает, что при этом нет четкой границы, когда доход перестает быть пассивным. Например, можно получать дивиденды от акций и периодически пересматривать их состав в портфеле.

Орлов подчеркивает, что пассивным доходом однозначно нельзя считать высокорискованные инструменты и финансовые пирамиды.

Пассивный доход не удастся получить, если вложить средства в:

Внебиржевые ПИФы. При отсутствии гарантий доходности действия с паями таких ПИФов могут потребовать активного участия инвестора.

Покупка криптовалюты с надеждой на увеличение ее стоимости и участие в ICO (initial coin offering, первичном размещении токенов). Никаких гарантий доходности в этом случае также нет, при этом, чтобы избежать возможных убытков, инвестору придется проявлять активное участие в продаже токенов.

ПАММ-счета. Такие счета объединяют средства инвесторов на специальном торговом счете, которым управляет трейдер и получает за это вознаграждение. Но работа с ПАММ-счетом может привести к полной потере денег, так как этот механизм часто используют мошенники.

HYIP-проекты (high yield investment program, высокодоходная инвестиционная программа). HYIP-проекты, по мнению многих экспертов, приравниваются к финансовым пирамидам.

Краудинвестинг (сбор средств на инвестиционную идею в обмен на долю в прибыли). Никакой гарантии доходов нет, даже если будет собрана необходимая сумма.

Кто может получать пассивный доход

Получать пассивный доход может любой человек независимо от финансового положения и размера стартового капитала. Естественно, чем меньше объем инвестиций, тем меньше будет пассивный доход, но основным критерием все же является финансовый план, грамотное и рациональное распоряжение денежными средствами.

Одномоментно заменить зарплату пассивным доходом, скорее всего, не получится, но через определенный период времени при грамотном подходе это может стать реальным.

Считается, что вне зависимости от текущего уровня заработка стоит ежемесячно откладывать на накопления и сбережения около 10% от тех денег, которые остаются после уплаты обязательных ежемесячных платежей (ЖКХ, аренда, налоги, штрафы, алименты, кредиты и т. д.). Именно эти деньги можно направлять на вложения в источники пассивного дохода.

Что необходимо сделать, чтобы приблизиться к пассивному доходу

Для начала инвестор должен определиться с объемом вложений и подготовить финансовый план, в том числе принять решение о том, будет ли он вкладывать средства в один инструмент или в несколько, диверсифицируя портфель.

Порядок действий может быть следующий:

Определить объем свободных средств для инвестиций. Определить финансовые цели, сроки их реализации и уровень риска. Составить финансовый план — рассчитать необходимую доходность и определить активы, которые позволяют ее получить.

Для того чтобы инвестировать в биржевые инструменты — акции, облигации и фонды, потребуется открыть брокерский счет. Выбрать брокера можно, предварительно ознакомившись со списком на сайте Банка России. Там же можно найти реестр доверительных управляющих.

По словам Смирновой, чтобы двигаться к любой финансовой цели, необходимо оценить свое финансовое состояние и посчитать, какой капитал на эту цель и к какому сроку необходимо создать.

Орлов подчеркивает, что инвестору необходимо повышать финансовую грамотность или найти грамотного финансового советника, который поможет сформировать пассивный доход. По его мнению, минимальный процент для накопления и инвестирования должен составлять не менее 10–20% от доходов.

«Благодаря наглядному отчету о доходах и расходах можно и нужно рассчитать потенциальную доходность от пассивной прибыли, так как это является неотъемлемой частью стратегического планирования», — заключает он.

Смирнова отмечает, что в 2023 году менее предсказуемым будет доход в виде дивидендов от российских акций, так как сейчас немногие компании раскрывают отчетность и платят дивиденды.

«При этом регулярный доход по заблокированным зарубежным бумагам недоступен, а покупать новые иностранные бумаги через российского брокера означает брать на себя инфраструктурные риски», — отмечает она, добавляя, что купить акции компаний из «недружественных» стран через российского брокера у неквалифицированных инвесторов де-факто не получится.