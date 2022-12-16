Как родители могут контролировать расходы ребенка

По данным опроса крупных страховых компаний, подростки в России получают в месяц от 5 до 10 тысяч рублей на карманные расходы. Несмотря на то, что развитие цифровых технологий сделало процесс мониторинга детских трат максимально удобным, сегодня это делают всего 10% родителей.

На что же тратят деньги подростки и как ограничивать расходы, не влияя на свободу детей?

1. Через сотового оператора

Подростки проводят в телефоне до двух часов в день. Как правило драгоценное время уходит на онлайн-игры. Они покупаются либо целиком, либо в качестве отдельного дополнительного функционала (новые локации, одежда для героев, стикеры). Покупка совершается с привязанной банковской карты или в виде списания средств со счета телефона.

Установить контроль за этими тратами можно с помощью своего сотового оператора. В этом случае родители будут получать sms в тот момент, когда ребенок заказывает тот или иной онлайн-сервис. В ответном sms они принимают или отклоняют покупку.

2 .Через банк

Большинство детей продолжают получать деньги на карманные расходы наличными, но есть опция и сделать специальную банковскую карту, которая выпускается в дополнение к родительскому счету. Контроль над лимитами и доступными для покупки товарами будет на стороне родителя.

Банки предлагают настройку фильтров по MCC-кодам (Merchant Category Code) – четырехзначный код, который классифицирует вид деятельности торговой точки. Используя МСС-фильтр в настройках детской карты в мобильном приложении банка, можно поставить запрет на использование карт в табачных магазинах и алкомаркетах, букмекерских компаниях или даже на фастфуд.

По МСС-кодам родитель может также установить лимиты на определенные категории товаров. При этом неважно, каким способом ребенок оплачивает покупку – контактным или бесконтактным с помощью NFC-технологии.

Все операции можно будет увидеть в мобильном приложении банка. Минус только в том, что состав покупок можно только угадывать по наименованию продавца и сумме.

3. Дистанционные оплаты

Сегодня торговые точки тестируют новую технологию. Она позволяет контролировать любую покупку в момент оплаты. У при этом ребенка может не быть ни банковской карты ни смартфона.

В магазине он предъявляет покупки продавцу, который после подсчета в специальном приложении формирует чек, где указывает номер телефона родителя.

Взрослый получает ссылку на оплату по sms, email или мессенджеру и дистанционно оплачивает товары привязанной банковской картой или через СБП (систему быстрых платежей). Удаленная оплата также позволяет убрать в чеке позиции, которые родитель считает лишними.

Современные цифровые технологии позволяют установить адекватный родительский контроль за расходами детей и развивать их финансовую грамотность. В случае появления нежелательных расходов взрослые смогут спокойно и без негативных эмоций вовремя принимать разъяснительно-воспитательные меры на основании объективных данных.