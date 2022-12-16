Онлайн-кассы

Как снять с учета ККТ в налоговой

Снятие ККТ с учета в налоговой 2022-2023 – проблема, с которой могут столкнуться предприятия, использующие кассовый аппарат в расчетах с клиентами. В каких случаях нужно подавать заявление на снятие ККТ с учета, а когда налоговики все сделают за вас, какие документы нужны для снятия и как их правильно оформить, в какие сроки происходит снятие ККТ с учета?

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Как снять с учета ККТ в налоговой
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Давайте вместе разберемся в нюансах процедуры.

Снимаем с учета онлайн-ККМ: какие документы нужны

В общем случае снятие ККМ с учета происходит по заявлению владельца кассы. Предусмотренные законом основания для этого (п. 5 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ):

  • передача онлайн-кассы другому пользователю;
  • хищение, потеря кассы.

Обратиться в налоговую по вопросу снятия с регучета онлайн-кассы можно несколькими способами:

  • лично;
  • через личный кабинет налогоплательщика или сайт «Госуслуги»;
  • путем отправки заказного письма по почте.

Заявление заполняется по форме, приведенной в приложении № 2 к приказу ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@.

Как происходит снятие ККТ с учета в налоговой в 2017 году?

Формально действует административный регламент, которым руководствуется ФНС при приеме заявлений на снятие ККТ с учета – утвержденный приказом Минфина от 29.06.2012 № 94н. По данному регламенту требуется техпаспорт на ККМ, а также карточка регистрации кассы.

Как правило, соответствующие документы на практике не запрашиваются – достаточно заявления по форме, о которой идет речь. Но предприятию нужно быть готовым к тому, что налоговики истребуют ту или иную дополнительную информацию на основании действующего регламента.

В установленном порядке заполняется заявление на регистрацию ККМ в налоговой.

Описание и сроки выполнения процедуры снятия с учета ККМ

Подать заявление о снятии с учета кассы необходимо в течение одного дня с момента обнаружения ее физического отсутствия (в результате кражи), неисправимой поломки или передачи иному предприятию. Оптимально, если передать заявление в ФНС именно в электронном виде, так как это ускорит процедуру.

Последовательность действий налогоплательщика и ФНС в этом случае:

  1. Заявление принимается налоговой в электронном виде через кабинет налогоплательщика.
  2. В течение 10 рабочих дней ФНС обязана выдать карточку о снятии ККТ с учета. Она направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет контрольно-кассовой техники или через оператора фискальных данных.

Главной проблемой, с которой может столкнуться предприятие, учитывая новый порядок постановки/снятия ККТ с учета, – это доступ в личный кабинет налогоплательщика. Для его обеспечения юрлицам необходимо приобрести ключ УКЭП в сертифицированном центре, а также иметь специальное платное программное обеспечение на компьютере доступа.

В связи с довольно высокой стоимостью программы, многие компании пока предпочитают проводить процедуру регистрации через поставщика оборудования.

Итоги

Процедура снятия с учета ККТ проста. Вместе с тем для самостоятельного решения этого вопроса владельцам ККТ придется обеспечить себе доступ к личному кабинету налогоплательщика на портале ФНС.

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