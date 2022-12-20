Выгодно ли ИП продавать имущество как физлицо, зависит от кадастровой стоимости

Коэффициент для сравнения
Когда физлицо продает недвижимость, налоговики сверяют кадастровую стоимость объекта с продажной стоимостью (письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111759). Кадастровую стоимость возьмут на 1 января года, в котором перешло право собственности на объект.
Если доходы физлица от продажи недвижимости окажутся меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в ЕГРН, и умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то для НДФЛ доходы физлица от продажи признают равными умноженной на коэффициент 0,7 кадастровой стоимости этого объекта (п. 2 ст. 214.10 НК).
Иначе говоря, сумма дохода будет вмененной.
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Выводы
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