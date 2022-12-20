Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДФЛ

Выгодно ли ИП продавать имущество как физлицо, зависит от кадастровой стоимости

Предприниматели нередко пытаются выбрать, под каким видом продать недвижимость. Как физлицо с НДФЛ, или как ИП – по спецрежиму. И забывают про тонкости налоговой базы по НДФЛ при продаже недвижимости.

Версия для печати
Выгодно ли ИП продавать имущество как физлицо, зависит от кадастровой стоимости

Коэффициент для сравнения

Когда физлицо продает недвижимость, налоговики сверяют кадастровую стоимость объекта с продажной стоимостью (письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111759). Кадастровую стоимость возьмут на 1 января года, в котором перешло право собственности на объект.

Если доходы физлица от продажи недвижимости окажутся меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в ЕГРН, и умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то для НДФЛ доходы физлица от продажи признают равными умноженной на коэффициент 0,7 кадастровой стоимости этого объекта (п. 2 ст. 214.10 НК).

Иначе говоря, сумма дохода будет вмененной.

Иллюстрация ошибки

>>

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Электронные подписи

Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

Возможность использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц и ИП без применения машиночитаемых доверенностей (МЧД) продлена до 31 августа 2023 года.

Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Маркетплейсы

Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах

Когда все покупатели находятся в предвкушении праздников и в поисках подходящих подарков, продавцы маркетплейсов тратят последние деньги и нервы, чтобы нарастить продажи и заработать. Приготовили полезный чек-лист, чтобы за короткий срок все успеть, иначе придется ждать следующего праздничного повода.

Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах
Читать еще