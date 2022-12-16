Как быстро заработать миллион: возможно ли такое

Существует ли легкий способ заработать миллион с нуля

Прежде чем ставить цель «заработать миллион», нужно определить срок ее реализации – за какой период хочется ее достичь. Получить миллион рублей за месяц без вложений или продажи дорогостоящего имущества маловероятно. Заработать миллион рублей за год – уже вполне реальная цель для трудоспособного человека с небольшими накоплениями.

Существует несколько источников заработка такой суммы, однако в любом случае для этого потребуются усилия, время, а в некоторых случаях и стартовый капитал.

Где и как можно заработать миллион с нуля

Рассмотрим наиболее простые и общедоступные способы заработка миллиона рублей.

Наем

Несмотря на существующие стереотипы относительно работы по найму, она вполне позволяет заработать миллион рублей. Многое зависит от компетенций сотрудника и его мотивации зарабатывать больше.

Преимуществами такого способа являются стабильный и прогнозируемый заработок, фиксированный режим работы, четкие условия труда, отсутствие необходимости самому платить налоги и страховые взносы, так как все это делает за сотрудника работодатель.

Недостатками являются ограничение свободного времени, возможные сокращения, сложности в коллективе.

Как заработать миллион: пример

Марина получает зарплату 60 тыс. рублей. Примерно две трети уходит на обязательные платежи (ЖКХ, кредит, еда, одежда, развлечения). В свободном доступе остается 20 тыс. рублей. При таких условиях, чтобы заработать миллион, ей потребуется примерно 50 месяцев, то есть чуть больше четырех лет.

Михаил получает зарплату 100 тыс. рублей. Примерно две трети уходит на обязательные платежи (ЖКХ, кредит, еда, одежда, развлечения). В свободном доступе остается 33 тыс. рублей. При таких условиях, чтобы заработать миллион, ему потребуется примерно 30 месяцев, то есть около двух с половиной лет.

Олеся получает зарплату 150 тыс. рублей. Примерно две трети уходит на обязательные платежи (ЖКХ, кредит, еда, одежда, развлечения). В свободном доступе остается 50 тыс. рублей. При таких условиях, чтобы заработать миллион, ей потребуется 20 месяцев, то есть чуть больше полутора лет.

Предпринимательство

Частное предпринимательство может приносить доход в очень широком диапазоне. В зависимости от отрасли, компетенций, количества персонала бизнес может приносить как десятки тысяч рублей в месяц, так и миллионы.

При это если человек начинает с нуля, то, скорее всего, сначала ежемесячный заработок будет исчисляться десятками или сотнями тысяч рублей.

Преимуществами данного способа являются возможность самостоятельно формировать график, иметь больше свободного времени для личных дел, потенциал постоянного увеличения дохода.

Недостатками – ненормированный рабочий день, трудности с прогнозированием заработка, дополнительные расходы на налоги и страховые взносы.

Как заработать миллион: пример

У Саши давно есть хобби: она любит мастерить свечи из вощины, делать скрабы и мыло. В какой-то момент она решает монетизировать свое хобби в дополнение к заработку от найма.

Сначала продает товары друзьям и знакомым, затем решает масштабировать процесс, заводить страничку на одном из маркетплейсов, выставляет несколько позиций: отдельные товары и наборы. Средний чек ее покупателей на старте бизнеса составляет 1–2 тыс. рублей. За месяц она продает порядка 30 наборов и зарабатывает около 45 тыс. рублей. Расходы на закупку материалов она берет из зарплаты по найму.

При таких условиях, чтобы заработать миллион, ей потребуется примерно 22 месяца, то есть почти два года.

Инвестиции на бирже

Данный способ может принести высокий доход вплоть до заработка миллиона в месяц, однако для этого необходимо иметь профессиональные знания и заниматься трейдингом. При выборе долгосрочного инвестирования потенциальные доходы будут ниже.

Преимуществами данного способа являются ежедневные возможности заработка на колебаниях котировок, а также получение дивидендов.

Недостатками – высокая волатильность, риск снижения стоимости активов и последующие убытки.

Как заработать миллион: пример

Алексей положил в конце 2020 года на брокерский счет 100 тыс. рублей. На эти деньги он собрал диверсифицированный портфель, ориентируясь на состав акций индекса Мосбиржи. Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто», в состав которого входят дивиденды, вырос на 21,8% по итогам 2021 года, а с начала 2022-го снизился на 38,7%.

По итогам 2021 года Алексей заработал 18 тыс. рублей, то есть 1,5 тыс. рублей в месяц. При таких условиях, чтобы заработать миллион, ему потребуется примерно 666 месяцев, то есть 55 лет.

При этом с начала 2022 года Алексей получил убыток в размере 35 400 рублей, а его портфель просел до 82 600 рублей. При таких условиях зарабатывать не получается.

Недвижимость

Недвижимость может приносить хороший заработок, причем как при сдаче в аренду, так и при перепродаже.

Преимуществами этого способа являются стабильный и прогнозируемый заработок, возможность в короткий срок получить большой размер денег при продаже объекта.

Недостатками – износ объектов, поиск жильцов при аренде, поиск покупателей при продаже, вероятность порчи имущества.

Как заработать миллион: пример

Наталья получила в наследство квартиру в Москве недалеко от МКАД. Она сдала ее за 40 тыс. в месяц. При таких условиях, чтобы заработать миллион, ей потребуется 25 месяцев, то есть почти два года.

Криптовалюты

В последние несколько лет популярной идей о заработке стали вложения в криптовалюты. Многие из них являются высоковолатильными, что при удачном входе может принести быстрый и высокий доход. При этом данный вид инвестирования сопряжен с высокими рисками и требует профессиональных знаний.

Преимуществами данного способа являются ежедневные возможности заработка на колебаниях котировок.

Недостатками – высокая волатильность, отсутствие физического актива, риск полной потери средств.

Как заработать миллион: пример

Иван решил попробовать получать дополнительный доход через криптовалюты. Он не был специалистом в данной области, но много изучал тему самостоятельно. Он собрал свои сбережения и в конце 2020 года купил пять видов криптовалюты на общую сумму 250 тыс. рублей. По итогам 2021 года Иван заработал 125 тыс. рублей, то есть примерно 10 400 в месяц. При таких условиях, чтобы заработать миллион, ему потребуется примерно 96 месяцев, то есть почти восемь лет.

Как быстро накопить миллион рублей

Какую бы финансовую цель вы ни ставили, важно сначала сформировать финансовый план и четко ему следовать.

Считается, что вне зависимости от текущего уровня заработка стоит ежемесячно откладывать на накопления и сбережения около 10% от тех денег, которые остаются после уплаты обязательных ежемесячных платежей.

Также можно придерживаться золотого правила накоплений, согласно которому 50% заработка можно тратить на свои нужды и обязательные платежи, 30% — на развлечения и дополнительные траты и 20% — на накопления и сбережения.

Советы тем, кто стремится заработать миллион