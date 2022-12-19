Как отразить МПЗ в ЖКХ: налоговый и бухгалтерский учет

Понятие ЖКХ

Понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» достаточно широкое. ЖКХ является многоотраслевым и удовлетворяет требования населения в жилье и коммунальных услугах, а также снабжает производственные предприятия. Входящие в сферу ЖКХ социальные и производственные организации взаимозависимы, но в то же время существуют отдельно.

ЖКХ включает в себя организации, занятые управлением и содержанием жилого фонда, текущим и капитальным ремонтом жилого фонда и прочих зданий, тепло-, водо-, газо-, электроснабжением, ремонтом инженерных сетей, а также благоустройством территорий, утилизацией мусора, уборкой, в транспортной сфере и т. д.

Эти организации могут быть любой организационно-правовой формы, их собственником может быть как государство, так и частные лица или организации.

Большое количество организаций, входящих в ЖКХ являются государственной или муниципальной собственностью. Их бухучет подчиняется Бюджетному кодексу и Единому плану счетов, утвержденному приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, имеет специфичную нумерацию счетов и ведется по более строгим правилам.

В этой статье рассмотрим учет материалов в организациях ЖКХ, управляющих многоквартирными домами.

Учет материалов в ЖКХ

Управление домом может проводиться управляющей компанией (УК), товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом (ЖК) или другим специальным кооперативом (п. 2 ст. 161 ЖК). От формы управления подход к учету материалов не зависит.

С 2021 года порядок бухучета материалов определяет новый ФСБУ 5/2019 "Запасы", ПБУ 5/01 отменено.

Можно выделить следующие виды материалов в управляющих организациях:

расходные материалы для выполнения текущего и капитального ремонта (краска, штукатурка, облицовочная плитка, трубы, цемент и т. д.);

инструменты и инвентарь (дрели, лопаты);

материалы для благоустройства территорий (доски, краска, бордюр и т. д.);

материалы на управленческие нужды (канцтовары, бытовая химия);

расходные материалы для выполнения уборки (бытовая химия, тряпки, перчатки, веники, швабры и т. д.);

материалы на содержание общего имущества (лампочки, гвозди и т. д.).

Приход материалов осуществляется на дебет счета 10, при этом будут использоваться субсчета:

1 — например, для строительных материалов, необходимых для ремонтных работ;

— например, для строительных материалов, необходимых для ремонтных работ; 5 — для запасных частей для хозяйственной техники, если таковая имеется на балансе;

— для запасных частей для хозяйственной техники, если таковая имеется на балансе; 9 — самый часто используемый субсчет для отражения инструментов, инвентаря и хоз. принадлежностей.

Если приобретаемые материалы учитываются на счете 10, то их списание происходит одним из трех способов, закрепленным в учетной политике:

ФИФО;

по средней себестоимости;

по себестоимости каждой единицы.

Нюансы налогового учета в УК, ТСЖ и ЖК

В налоговом учете организации ЖКХ, применяющей ОСНО, стоимость МПЗ признается материальными расходами и учитывается в соответствии со ст. 254 НК.

К таким затратам, в том числе, относятся:

расходы на сырье и материалы;

на инструменты, оборудование и приспособления, которые не относятся к ОС;

товары, которые приобретены для хозяйственных нужд и пр.

Если управляющая организация находится на упрощенке, учитывать МПЗ для налогообложения она может только при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Итоги

Учет МПЗ в организациях сферы ЖКХ подчиняется общим требованиям бухучета. Необходимо уделить внимание составлению учетной политики для определения способов учета материалов и недопущения несистематичного подхода к учету, чем страдают некоторые организации, управляющие многоквартирными домами.