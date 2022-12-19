C 2023 года будут новые сроки уплаты налогов: таблица

Налог Срок уплаты в 2022 году Срок уплаты в 2023 году

НДС Равными долями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом Равными долями не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом

Акцизы В зависимости от вида операции: Не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; Не позднее 25 числа третьего месяца за истекшим налоговым периодом; Не позднее 25 числа шестого месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; По нефтяному сырью – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; Авансовый платеж акциза – не позднее 15-го числа текущего налогового периода В зависимости от вида операции: Не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (включая акцизы на нефтяное сырье); Не позднее 28 числа третьего месяца за истекшим налоговым периодом; Не позднее 28 числа шестого месяца, следующего за истекшим налоговым периодом Авансовый платеж акциза – не позднее 28-го числа текущего налогового периода

Налог на прибыль Авансовые платежи по итогам отчетного периода – не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи – в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налог за налоговый период – не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог на прибыль с выплаченных доходов иностранным организациям Не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией Не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией

Налог по УСН Авансовые платежи по налогу за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Налог по итогам года: организации – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, ИП – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным Авансовые платежи по налогу за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев – не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Налог по итогам года: организации – не позднее 28 марта года, следующего за отчетным, ИП – не позднее 28 апреля года, следующего за отчетным

Налог по ЕСХН Авансовые платежи по налогу за полугодие – не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода Налог по итогам года - – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным Авансовые платежи по налогу за полугодие – не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода Налог по итогам года – не позднее 28 марта года, следующего за отчетным

НДФЛ ИП Не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом Авансовые платежи по налогу: не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября

НДФЛ налоговых агентов Многократно, не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода Сумма исчисленного и удержанного налога за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца не позднее 28 числа текущего месяца; Сумма исчисленного и удержанного налога за период с 1 по 22 января – не позднее 28 января, за период с 23 по 31 декабря не позднее последнего рабочего дня календарного года

Страховые взносы Не позднее 15 числа следующего календарного месяца Не позднее 28 числа следующего календарного месяца

Фиксированные взносы ИП Фиксированный платеж с доходов, не превышающих 300 000 руб. – 31 декабря текущего года; взносы в размере 1% с доходов свыше 300 000 руб. – 1 июля следующего года

Налог на имущество организаций За отчетные периоды – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом За отчетные периоды – не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Транспортный налог За отчетные периоды – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом За отчетные периоды – не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Земельный налог За отчетные периоды – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом За отчетные периоды – не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

НДПИ Не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом Не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

НДД от добычи углеводородного сырья За отчетные периоды – не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом За отчетные периоды – не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом; За налоговый период – не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Водный налог Не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом Не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Сбор за пользование объектами животного мира При получении разрешения на добычу объектов животного мира

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов Разовый и регулярный взносы: – разовый взнос уплачивается при получении разрешения (10% от всей исчисленной суммы сбора); – оставшаяся сумма – равными долями в течение всего срока действия разрешения на добычу водных биологических ресурсов ежемесячно не позднее 20 числа. Единовременный взнос – не позднее 20 числа следующего за последним месяцем срока действия разрешения на добычу водных биологических ресурсов Разовый и регулярный взносы: – разовый взнос уплачивается при получении разрешения (10% от всей исчисленной суммы сбора); – оставшаяся сумма – равными долями в течение всего срока действия разрешения на добычу водных биологических ресурсов ежемесячно не позднее 20 числа. Единовременный взнос – не позднее 28 числа следующего за последним месяцем срока действия разрешения на добычу водных биологических ресурсов