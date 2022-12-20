ЦБ хочет включить в страховку карт защиту от телефонных мошенников. Почему это вряд ли сработает?

В наше время чаще всего эти сценарии реализуют телефонные мошенники.

Так вот, сейчас в некоторых банках, включая Сбер, можно купить страховку по карте. Но от таких случаев она не защищает. Если мошенники украли данные карты или саму карту и провели операцию, страховое возмещение будет. А если человек сам передал все данные – то нет.

Так почему же я считаю, что вроде бы благое начинание ЦБ вряд ли поможет?

В СМИ приводится мнение Всероссийского союза страховщиков: не надо включать в страховку случаи, когда человек сам перевел мошенникам деньги. Ибо тут трудно доказать, было ли хищение или сам человек перевел. Предполагаю, что такой же аргумент будет у многих банков и страховых компаний.

Допустим, банки по закону обяжут предложить такую страховку с защитой от социальной инженерии. Полис будет стоить очень дорого, ибо риски в этой сфере сейчас высоки. Даже если 100 человек купят страховку и у одного украдут 2 млн рублей – получается, чтобы выйти в ноль, надо каждому продать страховку за 20 000 рублей.

Это условные цифры, но смысл понятен – страховых случаев много и суммы там большие.

Если страховка будет дорогой, а так оно и выглядит, большинство людей ее не будет покупать и, соответственно, никакой страховой защиты они не получат.

Прежде всего, такой страховкой могут заинтересоваться очень пожилые люди и их родственники. Но получается, что покупателями станут представители уже довольно уязвимой группы населения. Это еще больше поднимет цену подобных страховок – выше риск страховых случаев.

Люди молодого и среднего возраста в основном решат «ну нет, меня-то не обманут» и не купят страховку. А между тем похищают-то средства не только у пенсионеров.

Государство вряд ли заставит делать такую страховку обязательной при выдаче карт. Иначе это просто обрушит рынок банковских услуг. Цену полиса можно вшить обслуживание карты или считать отдельно, но много ли людей будут выпускать карты, если надо будет платить за них 15-20 тыс. в год?

Допустим, человек все же купил страховку с покрытием таких рисков. Теоретически отказов в выплатах может быть очень много. Как клиенту доказать, что он реально пострадал от мошенников? Что это не его знакомые позвонили ему и не они же потом получили деньги на свой счет? И потом разделили сумму с жертвой? Непонятно, как может выглядеть страховая практика по этой теме.

Так что этот путь снова не кажется мне вариантом, который позволит защитить россиян от беспредела телефонных мошенников. Точного рецепта решения проблемы у меня нет, но кажется, действовать надо в основном в двух направлениях: работа правоохранительных органов, неотвратимое наказание преступников и просвещение населения.

Надо, чтобы у большинства россиян выработался рефлекс «положить трубку» при звонке якобы полицейских и якобы сотрудников банка.

Если такие страховки все же появятся и вы захотите купить, сначала подождите. Надо посмотреть, а какая вообще будет практика выплат, будут ли реально возмещать ущерб или будет куча отказов.