В статье разберем, какие настройки нужно сделать в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 для автоматического отображения конкретной статьи движения денежных средств в банковских выписках и кассовых документах.

Помимо этого, статьи движения денежных средств могут помочь ответить на вопрос руководства: «Куда потрачены деньги из кассы или со счета?».

Как включить статьи движения денежных средств в 1С?

Сначала необходимо запустить этот функционал в программе.

Для этого перейдем в раздел «Главное» и выберем пункт «Функциональность».

В открывшемся окне в разделе «Банк и касса» установим галочку возле строки «Статьи движения денежных средств».

Обратите внимание: на скриншоте галочка серого цвета и шрифт текста бледно-серый, что свидетельствует о том, что эти статьи в нашей демоверсии включены давно и уже используются в документах.

Теперь этот функционал отключить нельзя, пока мы не зайдем во все банковские выписки и не очистим строку «Статья расходов».

Если у вас ранее не был включен этот функционал, то галочка будет зеленого цвета и цвет шрифта будет нормальный, а не бледно-серый.

Также статьи движения денежных средств можно включить в разделе «Администрирование» – «Параметры учета».

В окне настройки кликните на ссылку «Настройка плана счетов».

В настройках плана счетов переходим по ссылке «Учет движения денежных средств».

В окне настройки учета движения денежных средств по умолчанию уже включен учет по статьям. «Выключить» функционал можно, очистив статьи расходов из банковских выписок.

Как настроить автоматическую подстановку статей движения денежных средств в банковских выписках

Привязка нужной статьи движения денежных средств к конкретному виду операции в банковской выписке настраивается в разделе «Справочники» в одноименном пункте.

Разработчики программы изначально уже заложили предопределенный список статей движения денежных средств, отметив их пиктограммой с желтым кружочком.

Если вам не хватает этого списка, то вы можете создать свои статьи движения денежных средств, в этом случае они будут без желтого кружочка.

Провалимся в одну из статей движения денежных средств, например, в статью «Оплата от покупателей».

В поле «Наименование» (1) пишем удобное для нас название статьи движения денежных средств.

В поле «Использовать по умолчанию в операциях» (2) нужно установить вид операции, при выборе которого в банковских выписках данная статья движения денежных средств будет подставляться автоматически в строки «Статья доходов/расходов».

«Вид движения» (3) заполняется для автоматического в отчете о движении денежных средств.

Как проверить везде ли проставлены статьи движения денежных средств?

Чтобы проверить полноту отражения статей движения денежных средств во всех документах, воспользуемся отчетом «Анализ субконто», который находится в разделе «Отчеты» – «Стандартные отчеты».

Укажем нужный период формирования отчета и вид субконто «Статьи движения денежных средств». Программа сформирует общий анализ с разбивкой по всем счетам из Плана счетов, где используется субконто «Статьи движения денежных средств» (50, 51, 52, 55, 57).

Пустое субконто <...> свидетельствует, что в этом документе (или нескольких документах) не заполнена статья движения денежных средств.

Для перехода в карточку счета дважды кликните левой кнопкой мыши по сумме.

Провалимся в это списание с расчетного счета. Действительно, строка «Статья расходов» не заполнена.

Укажем нужную статью расходов, нажмем кнопку «Провести и закрыть».

После проведения документов отчет «Анализ субконто» примет следующий вид:

Теперь всё корректно.

Как с помощью статей движения денежных средств ответить на вопрос руководства «Куда потрачены деньги из кассы или со счета?»

Часто руководитель хочет знать движение денежных потоков в разрезе статей затрат. Для этого можно сформировать «Оборотно-сальдовую ведомость по счету» в разделе «Отчеты» – «Стандартные отчеты».

Укажем интересующий нас счет учета (50, 51, 52, 55, 57), по кнопке «Показать настройки» в закладке «Группировка» поставим галочку «Статьи движения денежных средств».

Оборотно-сальдовая ведомость с указанием статей движения денежных средств готова!

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