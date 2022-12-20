Вопрос

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Камчатского края есть ставка заместителя главного врача по экономическим вопросам. Должность заместителя главного врача по экономическим вопросам является вакантной. Руководитель хочет ее вывести из штатного расписания и ввести ставку экономиста.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Камчатский край. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Министерство здравоохранения Камчатского края. Уставом учреждения предусмотрено, что руководитель учреждения утверждает штатное расписание учреждения и его структуру по согласованию с Министерством здравоохранения Камчатского края (учредителем).

Как исключить должность из штатного расписания и ввести новую должность?

Мнение эксперта

На вопрос ответилаДарья Бездеткина, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Штатное расписание является локальным нормативным актом, в котором фиксируется в сводном виде сложившееся разделение труда между работниками с указанием должностей и количества штатных единиц (смотрите письма Роструда от 15.05.2014 № ПГ/4653-6-1, от 21.01.2014 № ПГ/13229-6-1). Принятие локальных нормативных актов относится к компетенции работодателя (часть первая ст. 8 ТК).

Согласно положениям п. 2 указа Президента от 15.11.1991 № 211 организации и учреждения, находящиеся на бюджетном финансировании, самостоятельно устанавливают, в частности, структуру и штаты без учета соотношений численности работников различных категорий. Соответствие Указа действующему законодательству подтверждено Верховным Судом (решение от 14.04.2004 № ГКПИ04-170, определение от 18.05.2004 № КАС04-198).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2, работодатель самостоятельно под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения – осуществляет подбор, расстановку, увольнение персонала.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд, принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации относится к исключительной компетенции работодателя (определения Конституционного Суда от 19.07.2016 № 1437-О, от 28.03.2017 № 477-О).

Таким образом, работодатель, в том числе и бюджетное учреждение, формирует штатное расписание, устанавливает перечень должностей работников и количество штатных единиц исходя из своих потребностей.

Кроме этого, право руководителя учреждения самостоятельно утверждать штатное расписание предусмотрено и в п. 19, подп. «д» п. 32 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021, протокол № 11).

Согласно подп. «м» п. 37 Единых рекомендаций формирование штатных расписаний учреждений здравоохранения осуществляется с учетом потребности в кадрах врачебного, среднего, младшего медицинского персонала, иных категорий работников, исходя из необходимости обеспечения качества и объемов оказываемых медицинских услуг с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинской организации, предусмотренных в порядках оказания медицинской помощи с учетом Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н.

При этом для организаций бюджетной сферы нормативными правовыми актами органов, осуществляющих полномочия учредителей, может быть предусмотрена процедура согласования штатного расписания с соответствующим органом перед его утверждением руководителем учреждения. Необходимость согласования штатного расписания с учредителем может быть предусмотрена и уставом учреждения.

Как следует из вопроса, Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края предусмотрено, что штатное расписание учреждения согласовывается с Министерством здравоохранения Камчатского края.

Таким образом, руководитель бюджетного учреждения вправе по согласованию с учредителем (Министерством здравоохранения Камчатского края) ввести должность экономиста в штатное расписание, исключив должность заместителя главного врача по экономическим вопросам.

Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1, штатное расписание утверждается приказом (распоряжением), подписанным руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. Изменения в штатное расписание должны вноситься в том же порядке – в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченного им на это лица.

Изменить штатное расписание можно двумя способами: издать приказ о внесении изменений в штатное расписание, который прикладывается к первоначально утвержденному варианту, либо утвердить приказом новую редакцию документа, отменив предыдущую.

При выборе работодателем первого способа оформления изменений в штатное расписание сохраняется юридическая сила действующего в настоящее время штатного расписания (т. е. дата составления, номер, период действия и другие реквизиты документа не изменятся), но вносятся изменения в его отдельные положения, а после вступления в силу этих изменений утрачивает силу не в целом штатное расписание, а только его положения в прежней формулировке.

При этом законодательство не содержит конкретных требований к форме приказа (распоряжения) о внесении изменений в штатное расписание. Поэтому работодатель вправе самостоятельно разработать и использовать форму указанного документа.

В свою очередь, если работодатель оформляет исключение должности из штатного расписания и введение новой штатной единицы только приказом о внесении изменений в штатное расписание, без утверждения новой редакции, то полагаем, что целесообразно отразить в приказе не только наименование должности, количество штатных единиц, но и наименование структурного подразделения, размер оклада, а также полагающиеся доплаты и надбавки.

Это обосновано еще и тем, что такой приказ будет являться приложением к действующему штатному расписанию.

В том случае, если приказом утверждается новая редакция штатного расписания, то указание подробной информации по должности, на наш взгляд, является не обязательным, поскольку она уже содержится в новой редакции.