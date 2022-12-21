Страхование налоговых рисков: что могут сказать суды

Как интересы становятся противоправными

Сейчас судам приходится самостоятельно, основываясь на внутреннем убеждении, определять противоправность интересов в каждом конкретном случае. Как следствие, наблюдается отсутствие единообразия судебной практики.

Из анализа судебной практики следует, что включение условий о невозмещении убытков страхователя:

связанных с уплатой им штрафов, пени, неустоек за нарушение таможенных правил, налогов;

а также за нарушения (неустойка, пени, штрафные санкции), вытекающие из договорных обязательств с представляемыми лицами,

подпадает под положения пункта 1 статьи 928 ГК (дело № А41-57872/2019, А40-59874/2009-68-485). В противном случае имело бы место страхование противоправных интересов, что запрещено.

То есть, недопустимо страхование ответственности перед государством (в данном случае это штраф и пени) за нарушение действующих норм и правил, соблюдение которых обязательно для всех граждан и организаций без исключения.

Можно сделать вывод о формальном подходе определения понятия «противоправность интересов». Из чего следует, что при наличии в действиях налогоплательщика состава налогового правонарушения его интерес автоматически является противоправным.

Что говорит судебная практика

Стоит отметить, что наличие состава налогового правонарушения в действия налогоплательщика не может безусловно свидетельствовать об умышленности деяния.

На практике встречаются ситуации, когда компании привлекают к ответственности при отсутствии умысла.

Пример. По результатам выездной проверки налоговая вынесла решение: налогоплательщику «Шахта Грамотеинская» (дело № А27-11732/2018) начислить недоимку, пени и штраф.

Основание для доначислений? Налоговики установили обстоятельства, свидетельствующие о невозможности ведения контрагентом по договору на оказание транспортных услуг реальной предпринимательской деятельности.

Между тем, «Шахта Грамотеинская» заключила агентский договор, по условиям которого агент обязан совершать юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, по ведению переговоров, заключению договоров и контрактов, связанных с реализацией продукции, добываемой налогоплательщиком. Так, в интересах «Шахты Грамотеинской» агент заключил договор на оказание транспортных услуг. Счет-фактуры на стоимость транспортных услуг заявителю выставляли непосредственно контрагенты.

Суд рассмотрел заявление о признании недействительным решения налоговиков. И указал: налогоплательщик не предпринял никаких мер для установления правоспособности и деловой репутации спорных контрагентов. А это свидетельствует о недостаточном проявлении должной степени осмотрительности при выборе контрагентов для поставки товара.

В итоге налогоплательщика привлекли к ответственности вследствие неправомерных действий агента. Так как выбор лица, оказывающего транспортные услуги, осуществлялся непосредственно им. Следовательно, действия «Шахты Грамотеинской» не могут свидетельствовать о непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента для оказания услуг.

Приведенный случай является далеко не единственным в практике, несмотря на наличие состава налогового правонарушения в действиях налогоплательщика, у него отсутствовал умысел его совершения, и страхование риска привлечения к налоговой ответственности в подобных делах представляется допустимым.

Что еще важно знать

Стоит отметить, что налоговой ответственности присуща не только карательная функция, но и восстановительная, в частности это относится к штрафам и пени. Рассматривая страхование гражданской ответственности, наблюдается допустимость страхования риска гражданской ответственности, имеющего компенсаторный характер, однако страхование налоговых рисков, имеющих аналогичный характер не допустимо.

Анализ зарубежного законодательства показывает, что понятие «противоправный интерес» находится вне сферы законодательного регулирования и определяется на уровне судебной практики и доктрины. Большинство зарубежных правопорядков допускают страхование административной ответственности, если правонарушение не содержит элементов преступления, а поведение страхователя находится в рамках определенного стандарта («Концепция развития положений части второй Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре страхования» (одобрена решением Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 25.09.2020 N 202/оп-1/2020)).

Из положений статьи 928 ГК не следует, что данная норма нуждается в существенном изменении, проблемы правоприменения данной нормы необходимо разрешить на уровне доктрины и судебной практики.

Оценка интереса как противоправного может проводиться не по формальному признаку, который заключается в наличии или отсутствии состава правонарушения, предусмотренного административным или уголовным законодательством, а по материальному признаку, связанному с установлением степени вины страхователя.