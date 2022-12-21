Ведение бизнеса

Когда инфобизнесу пора искать бухгалтера? Чего инфобизнесмены ждут от специалиста

Несмотря на грустные прогнозы на 2022 год в связи с началом специальной операции, рынок дополнительного образования в онлайн среде по-прежнему процветает. Средний оборот от продаж информационных продуктов составляет 1 млрд. рублей ежеквартально.

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Когда инфобизнесу пора искать бухгалтера? Чего инфобизнесмены ждут от специалиста
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

О том, в какой момент информационному бизнесу нужен бухгалтер и чего инфобизнесмены ждут от нового сотрудника, расскажу далее. 

Информационный бизнес начал развиваться с России чуть больше 10 лет назад и с этих пор только наращивает свои обороты. Мода на осознанное потребление, на рост своих навыков настолько плотно вошла в нашу жизнь, что постулат «обучение никогда не заканчивается» актуален как никогда. А где удобнее всего получать новые знания и навыки? Естественно, на экранах смартфона и ноутбука, сидя в любимом кресле дома.

Эта тенденция открывает неограниченное поле деятельности для бухгалтеров и вот почему...

Если деятельность систематична и приносит регулярный доход, она становится предпринимательской и требует юридического оформления. Если человек приобретает имущество, чтобы получить прибыль, ведет учет взаимосвязанных операций и постоянно контактирует с продавцами и поставщиками, налоговая, скорее всего, признает его деятельность предпринимательской", гласит п. 1 ст. 2 ГК.

Таким образом, любой курс/онлайн консультация, которая приносит систематический доход, а у инфобизнесменов легко отследить последовательность поступлений на расчетный счет в соответствии с окнами продаж их услуг, попадает под п. 1 ст. 2 ГК.

Там, где есть регулярные поступления, нужна бухгалтерская отчетность, с которой самостоятельно предпринимателю не справится. Размер и обороты не так важны, как сам факт предпринимательской деятельности.

Налоговые инспекции не скрывают, что проводят мониторинг услуг в соцсетях для выявления нарушений.

В связи с этим, всем клиентам, которые пришли ко мне на консалтинг по увеличению объема продаж в ходе выступлений, я не устаю повторять: бухгалтер вам нужен с самых первых продаж.

Чего ждут от бухгалтера предприниматели в информационном бизнесе

Ключ к сердцу предпринимателя инфобизнесмена лежит через обещание, что вы снимете с него все операционное взаимодействие с налоговыми службами и подберете для него минимальный по затратам вид налогообложения, при котором его не сочтут мошенником.

Большинство предпринимателей в инфобизнессе работают как ИП на ПСН или на УСН до того момента, как у них нет нанятых работников. Но такая схема длится не долго. С ростом оборота потребность в нанятых сотрудниках сильно увеличивается, а значит и без бухгалтера больше не обойтись.

В сферу задач бухгалтера при работе с информационным бизнесом будет входить:

  • Введение бухгалтерских учетов и взаимодействие с налоговыми службами.
  • Оценка рисков при составлении бухгалтерских и налоговых учетов.
  • Разработка алгоритма минимизации налоговых рисков.
  • Подбор алгоритма управления активами с учетом требований применимого налогового законодательства.
  • Отслеживание плановых проверок со стороны госорганов.
  • Выставление счетов клиентам и ведение первичной бухгалтерской документации (договоры, акты и т. д.).
  • Финансовый учет и взаимодействие с банками (получение выписок и формирование платежных документов).
  • Правильное совмещение различных режимов налогообложения, например, в случае использования патентов.
  • ККМ и работа с кассой, если в бизнесе вращаются наличные деньги и/или принимаются платежи (наличными и по карте) от физических лиц.
  • Своевременная уплата налогов и взносов за себя с правильным заполнением всех реквизитов в платежных документах.
  • Ведение КУДиР.
  • Формирование и сдача декларации по УСН.
  • Сдача форм в Росстат.

Как видите, ничего сверхъестественного от вас не ждут владельцы инфобизнеса.

Но при обсуждении условий сотрудничества будьте готовы к тому, что многие предприниматели на первых порах могут ошибочно считать, что живого бухгалтера легко заменить приложением, и вам придется подсвечивать ценность ваших услуг самостоятельно.

Преимущества реальной бухгалтерии перед онлайн сервисами

1. Клиентоориентированность

В отличие от приложения при подготовке отчетов живой бухгалтер ориентируется не на последний срок сдачи отчета по календарю, а готовится заранее.

У владельца информационного бизнеса 1001 операционная задача, на ведение бухгалтерии у него явно нет времени. Но при этом штрафы платить никто не любит.

2. Многозадачность

У большинства предпринимателей в информационном бизнесе несколько расчетных счетов для получения оплаты от физических лиц. Это обусловлено удобством расчетов с клиентами.

Банковская учетная программа обрабатывает операции только с одного расчетного счета. Автоматическое обобщение в одном сервисе зачастую невозможно. А бухгалтер может.

3. Индивидуальный подход

Самая частая проблема предпринимателей – эквайринг. Деньги поступают позднее и с учетом комиссии банка. Решение этой задачи эффективнее доверить бухгалтеру.

Также банковские программы не позволяют вести учет при совмещении налоговых режимов, например – УСН плюс ЕНВД. Банковские сервисы не позволяют автоматически вести учет зарплаты сотрудников, а также начислять связанные с ней налоги и сдавать отчетность.

Вывод: работать с владельцами информационного бизнеса можно и нужно по двум причинам:

  1. бухгалтер общей практики точно справится с этой задачей;

  2. поле деятельности широкое, ваш потенциальный доход ограничивается лишь вашими собственными желаниями.

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