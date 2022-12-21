Цитата дня. Про портал обратной связи

Выступая в Госдуме, глава Минцифры Максут Шадаев рассказал:

«Важно, что портал Госуслуг стал мощной платформой обратной связи. Мы только в октябре этого года приняли более 180 тыс. обращений от граждан. Самое главное, что эти обращения рассматриваются значительно быстрее: срок рассмотрения за 3 года сократился почти в 2 раза».

И привел такие цифры:

«7 млн граждан в этом году смогли с использованием инфраструктуры Госуслуг отдать свой голос и принять участие в выборе проектов благоустройства, приоритетных объектов для реконструкции и ремонта, принять участие в общественных слушаниях. Все это делает портал Госуслуг очень удобным каналом обратной связи».

А вы писали какие-нибудь обращения через Госуслуги?