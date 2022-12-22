Какие документы нужно составить для инвентаризации по ФСБУ 28/2022

Бухстандарт по инвентаризации

В 2022 году Минфин опубликовал проект нового федерального стандарта бухгалтерского учета – ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация».

Сразу заметим, что по инвентаризации ранее не было ни отдельного бухгалтерского стандарта, ни своего ПБУ. Её проводили на основании Методических указаний Минфина по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом от 13.06.1995 № 49).

Предварительно известно, что ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация» станет обязательным с 1 апреля 2025 года. Однако организации могут начать применять его правила и раньше.

Он устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств компаний, кроме организаций бюджетной сферы.

Понятие

Согласно п. 8 указанного стандарты, документы инвентаризации это оформленные документально:

сведения о фактическом наличии объектов инвентаризации;

сопоставление их с данными регистров бухгалтерского учета;

результаты инвентаризации.

В частности, ФСБУ 28/2022 относит к ним инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные ведомости.

Обобщение документов

Стандарт разрешает применять документы, в которых объединены показатели документов со сведениями о фактическом наличии объектов инвентаризации и документов, о её результатах.

Чем руководствоваться

Документы инвентаризации составляют, хранят и исправляют с учетом правил ФСБУ 28/2022 в соответствии с требованиями, установленными для первичных учетных документов и регистров бухучета:

В ходе инвентаризации

Фактическое наличие объектов инвентаризации определяют путем подсчета, взвешивания, обмера, осмотра, иногда видео-, фото-фиксации, выполнения расчетов, а также проверки документов.

Фактическое наличие/количество активов-запасов, хранящихся в неповрежденной упаковке поставщика, можно определять на основании документов. Но с обязательными пересчетом количества упаковок и проверкой части этих активов в натуре на выборочной основе.

При инвентаризации большого количества активов – весовых товаров документ, оформляющий результаты их перевеса, ведут раздельно один из членов инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В конце рабочего дня или по окончании перевеса данные этих документов сличают и выверенный итог вносят в документы о фактическом наличии объектов инвентаризации.

Принципы работы с документами

Учтите, что одни из основных требований к организации работы инвентаризационной комиссии такие:

полнота и точность документирования фактического наличия объектов инвентаризации;

правильность и своевременность такого документирования.

До начала проверки фактического наличия активов инвентаризационная комиссия должна получить последние на момент инвентаризации первичные учетные документы, на основании которых отражено движение активов в регистрах бухучета. В частности – приходные и расходные документы, отчеты о движении активов. Председатель комиссии визирует их, указывая «до инвентаризации на „__________“ (дата)».

Документ на бумажном носителе со сведениями о фактическом наличии объектов инвентаризации не должен содержать незаполненные строки. Если они остаются на последней странице, эти строки должны быть прочеркнуты.

Исправление ошибок в документе инвентаризации о фактическом наличии объектов должны удостоверить подписями все члены инвентаризационной комиссии и соответствующее материально ответственное лицо.

Расписки мат. ответственных и подотчётных

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации:

Все первичные учетные документы, на основании которых отражено движение активов в регистрах бухучета, сданы в бухгалтерию экономического или переданы инвентаризационной комиссии. Все активы, вверенные им для хранения или использования, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход.

Аналогичные расписки дают лица, получившие денежные средства в подотчет или доверенности на получение активов.

Заявление материально ответственного

Когда после инвентаризации материально ответственное лицо обнаружило ошибку в документе о фактическом наличии объектов инвентаризации, оно должно немедленно (в частности, до открытия помещения склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом инвентаризационной комиссии.

Последняя проверяет данное заявление и в случае подтверждения его исправляет ошибки в указанном документе.

Требования к документам по запасам

Документ со сведениями о фактическом наличии активов, относящихся к запасам, и иных аналогичных активов, должен содержать, в частности:

наименования активов и сведения, идентифицирующие их, их количество по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете;

и сведения, идентифицирующие их, их количество по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете; количество (прописью) порядковых номеров активов и общее количество (прописью) таких активов в натуральных единицах измерения на каждой странице независимо от того, в каких единицах измерения (например, штуках, килограммах, метрах) эти активы показаны (на каждой странице документа);

и общее количество (прописью) таких активов в натуральных единицах измерения на каждой странице независимо от того, в каких единицах измерения (например, штуках, килограммах, метрах) эти активы показаны (на каждой странице документа); отметку о проверке цен, таксировки и подсчета итогов – на последней странице документа с подписями проверявших это;

– на последней странице документа с подписями проверявших это; расписку материально ответственного , подтверждающую проверку фактического наличия активов инвентаризационной комиссией в его присутствии, отсутствие претензий к комиссии и принятие перечисленных в документе активов для хранения или использования (в конце документа);

, подтверждающую проверку фактического наличия активов инвентаризационной комиссией в его присутствии, отсутствие претензий к комиссии и принятие перечисленных в документе активов для хранения или использования (в конце документа); в случае смены материально ответственных лиц – подписи принявшего и сдавшего актив;

– подписи принявшего и сдавшего актив; подписи всех членов инвентаризационной комиссии и соответствующего материально ответственного лица.

При истребовании материально ответственным документа о фактическом наличии активов инвентаризационная комиссия должна обеспечить его предоставление.

На неучтённые имущество, имущественные права, обязательства, объекты бухучета – источники финансирования своей деятельности составляют отдельные документы инвентаризации.

Что приложить

Согласно ФСБУ 28/2022, к документам инвентаризации приобщаются, в частности: