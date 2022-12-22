Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

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Подходит компаниям на ОСНО и УСН со штатом до 100 сотрудников, без тяжелых и вредных условий труда.
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Правовест АудитНалоги – 2023: инструкция по применению
Каждый год для финансовой службы компании начинается одинаково – с изучения поправок в НК РФ. Мы желаем, чтобы в этом году у вас всё было просто и ясно!
Аудиторы и эксперты «Правовест Аудит» готовят обзор важных изменений с 1 января 2023 года:
- ЕНП,
- НДФЛ,
- НДС,
- налог на прибыль,
- страховые взносы,
- налог на имущество.
Вы получите 3 в 1:
Конспект – описание изменений + комментарии экспертов по ним. Это будет ваша шпаргалка на ближайшее время.
Видеозапись бизнес-полдника – очного мероприятия, где наши эксперты, аудиторы и юристы не только рассказывают о нововведениях и коммеритуют их, но и отвечают на живые вопросы участников.
Презентации спикеров бизнес-полдника – кратко и наглядно по всем налогам. Удобно полистать и вспомнить главное.
Читайте, слушайте, смотрите!
Рокет ВоркРокет Ворк – это HR-сервис для работы с самозанятыми и физлицами. От подбора исполнителя до закрытия сделки и получения всех необходимых документов.
Один месяц бесплатного пользования платформой или до 500 тысяч рублей (в зависимости, что наступит раньше) на выплаты исполнителям
Как получить доступ? Оставьте заявку на сайте и в поле «комментарии» введите промокод «Клерк_подарок».
РосКоОшибки и невнимательное отношение руководства компании к вопросам ведения бухучета могут привести к штрафным санкциям. Крайне важно или обеспечить штат достаточным количеством специалистов с нужным опытом, или, что надежнее, проще и выгоднее для руководителя, передать решение этих задач сторонней организации.
Компания «РосКо» предлагает услуги ведения бухгалтерского учета и решение других вопросов, связанных с работой бухгалтерии, с гарантией качества. Выберите современное предложение для своего бизнеса!
«РосКо» – гарантия качества услуг по ведению бух. учета организаций благодаря профессиональной команде.
- мы всегда учитываем специфику и особенности конкретного бизнеса при планировании работы;
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- экономия на оплате труда штатного бухгалтера, покупке ПО, организации рабочего места и т. д.
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Такском
- Сдача электронной отчётности через интернет
- Сервисы для онлайн-отчетности в госорганы
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Федресурс
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