Бухгалтеры

Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

«Клерк» любит дарить подарки, а еще позвал друзей, которые тоже рады помочь бухгалтерам, предпринимателям, руководителям сделать их работу проще и удобнее в текущем и 2023 году. Успейте поучаствовать в акциях и забрать эксклюзивные промокоды.

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Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Клерк

Дарим сразу два больших подарка на Новый год!

Подписку Клерк.Премиум со скидкой 45%.

Обучение для бухгалтера по самым актуальным и нужным темам, безлимитные консультации, закрытые для других читателей статьи-разборы – все это и есть Клерк.Премиум.

Уже более 19 тысяч подписчиков ежедневно получают поддержку от «Клерка» и его экспертов, присоединяйтесь и вы.

Второй подарок – Сообщество профессиональных бухгалтеров. Объединяет всех бухгалтеров России, настоящих профи и тех, кто хочет ими стать. Благодаря аттестации вы сможете не только подняться в реестре выше коллег, но и доказать свою компетенцию работодателю.

Ваши данные из реестра – готовое резюме с уровнем квалификации по ключевым навыкам. Повышайте квалификацию, растите профессионально, пользуйтесь поддержкой коллег и экспертов «Клерка».

Вступить в Сообщество можно совершенно бесплатно прямо сейчас.

А теперь подарки, скидки и акции от наших друзей!

Обратите внимание, что некоторые подарки вы получите как пользователи Клерк.ру по особым промокодам.

1С:Апрель Софт

Только до 30 декабря 2022 года дарит подарки при покупке 1С:Предприятие 8.3, облачных сервисов и услуг по настройке 1С.

Также для корпоративных пользователей в подарок сертификат в сетевой магазин на 15% от суммы покупки при приобретении 1С:ERP, 1С:ТОИР, 1С:PDM, 1С:WMS Логистика, 1С:Управление холдингом и других корпоративных решений 1С до 30 декабря 2022 года.

Узнать больше о подарках и акциях 1С:Апрель Софт

BIZNESINALOGI

Курсы для бухгалтеров от онлайн-касс и патента до управления аутсорсингом.

Вас ждет ежегодная распродажа популярных курсов с космическими новогодними скидками.

Docrobot

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🎁 Новогоднее предложение от Docrobot для новых клиентов!

Обменивайтесь документами без бумаг на особых условиях и сокращайте затраты на документооборот минимум в 4 раза.

Стартовый пакет электронных документов и EDI-сообщений всего за 2 000 рублей по промокоду «В 2023 с Docrobot».

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👉 Сервисы для корректировки и проверки УПД – бесплатно.

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Сразу четыре акции от Контура!

Компас или Толк в подарок к Фокусу

Купите профессиональный инструмент для проверки контрагентов и получите два сервиса от Контура в подарок. Бесплатный доступ на два месяца к сервисам для видеоконференций и поиска клиентов при покупке Контур.Фокуса.

Сроки акции: 1-31 декабря

Описание продуктов:

Контур.Фокус – сервис для детальной проверки контрагентов из 160+ стран. Составляет экспресс-отчеты по компаниям, проводит анализ финансового состояния, собирает информацию из 30+ официальных источников.

Контур.Компас – сервис для поиска и подбора клиентов для бизнеса по вашим критериям. Дает продавцам готовую базу для обзвона.

Контур.Толк – сервис для видеоконференций. Позволяет подключать к звонку до 200 участников, не требует регистрации и умеет сохранять записи встреч.

Кибердекабрь в Контур.Закупках

Получите скидку 30% до конца года.

Сроки акции: 12-30 декабря

Контур.Закупки – это инструменты для работы с закупками. Гибко настраиваем поиск из 230 источников. Помогаем поставщикам работать с закупками, следить за изменениями в них, анализировать заказчиков и конкурентов.

Найдите закупку вашей мечты прямо сейчас!

Скидки на онлайн-курсы

20% на онлайн-курсы по бухучету, кадрам, госзакупкам, охране труда, маркетингу и продажам в Контур.Школе. С 12 по 18 декабря 2022.

Новогодние бонусы от Контур.Бухгалтерии

Подключите онлайн-бухгалтерию в декабре – и мы вернем 20% бонусными баллами на покупки в любимых магазинах

Обменивайте бонусные баллы на подарочные карты М.Видео, Ozon, Перекресток и других магазинов, книги и обучение – или оплачивайте ими сервисы Контура. Каждый балл равен 1 рублю.

Условия акции:

Акция действует для новых пользователей и клиентов, у которых срок поставки Бухгалтерии закончился больше 6 месяцев назад

Подать заявку на подключение любого тарифа Бухгалтерии на 1 или 2 года нужно до 30 декабря, оплатить счет – до 31 декабря

Контур.Бухгалтерия – удобный онлайн-сервис для учета, зарплаты и отчетности. Простой и понятный в освоении, есть подсказки и напоминания. Все рутинные операции автоматизированы, есть возможность введения документов при помощи электронного документооборота, а также распознавание отсканированных накладных.

Сервис обновляется автоматически при появлении новых форм, требований и изменении закона.

Подходит компаниям на ОСНО и УСН со штатом до 100 сотрудников, без тяжелых и вредных условий труда.

Модульбанк

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Модульбанк предлагает MacBook Air, бесплатное обслуживание и другие подарки за открытие счета.

Новогодняя акция для новых и текущих клиентов. Главные призы – MacBook Air M2 и год бесплатного обслуживания. При этом подарки и дополнительные выгоды получат все участники акции.

Для новых клиентов достаточно выполнить два условия, чтобы принять участие в розыгрыше:

  • открыть счёт в Модульбанке до 31 января 2023 года;

  • держать остаток по счетам от 50 000 рублей.

Действующий клиент может присоединиться к акции, если напишет отзыв о банке на banki.ru или Яндекс.Картах, пришлет скриншот в чат банка и также будет держать остаток по счетам от 50 000 рублей.

Все участники получат шанс выиграть новый MacBook Air M2 и год бесплатного обслуживания. Всего будет разыграно три ноутбука и три годовых абонемента.

Помимо этого, каждый участник акции получит дополнительные подарки и бонусы от Модульбанка.

Для всех предпринимателей будет доступен вывод рублевой выручки на счет физлица за 0 рублей. Для продавцов на маркетплейсах банк приготовил целый набор подарков: это бесплатный доступ к сервису аналитики по маркетплейсам, бесплатные фотосессии и инфографики для товарных карточек и другие бонусы.

Больше подробностей тут.

МойСклад

50% скидка на МойСклад до 28 декабря 2022 года.

МойСклад – учет товаров, кассовая программа и CRM в комплекте. Первая оплата тарифа на 1 месяц до 28 декабря 2022 – за полцены.

Наймикс

Дарим к Новому году возможность протестировать в течение месяца крутую айти-платформу для работы с внештатным персоналом!

Максимальный функционал, консультации и настройка процессов – всего 1% по минимальному тарифу, только для пользователей «Клерка».

Промокод: Клерк1

Получить подарок

Платформа ОФД

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Специально для читателей «Клерка» – промокод 4430 – дает скидку 30% на подключение к «Платформе ОФД», а после активации тарифа ОФД будет еще скидка – 40% на сервисы ЭДО и электронной отчетности.

Акция действует до 31 января 2023 года для всех новых клиентов компании.

Для активации скидки – введите промокод 4430 при регистрации на

Подробнее об акции

Правовест Аудит

Налоги – 2023: инструкция по применению

Каждый год для финансовой службы компании начинается одинаково – с изучения поправок в НК РФ. Мы желаем, чтобы в этом году у вас всё было просто и ясно!

Аудиторы и эксперты «Правовест Аудит» готовят обзор важных изменений с 1 января 2023 года:

  • ЕНП,

  • НДФЛ,

  • НДС,

  • налог на прибыль,

  • страховые взносы,

  • налог на имущество.

Мы сориентируем вас по всем поправкам и их налоговым последствиям.

Вы получите 3 в 1:

Конспект – описание изменений + комментарии экспертов по ним. Это будет ваша шпаргалка на ближайшее время.

Видеозапись бизнес-полдника – очного мероприятия, где наши эксперты, аудиторы и юристы не только рассказывают о нововведениях и коммеритуют их, но и отвечают на живые вопросы участников.

Презентации спикеров бизнес-полдника – кратко и наглядно по всем налогам. Удобно полистать и вспомнить главное.

Получить ПОДАРОК

Читайте, слушайте, смотрите!

Рокет Ворк

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Рокет Ворк – это HR-сервис для работы с самозанятыми и физлицами. От подбора исполнителя до закрытия сделки и получения всех необходимых документов.

Один месяц бесплатного пользования платформой или до 500 тысяч рублей (в зависимости, что наступит раньше) на выплаты исполнителям

Как получить доступ? Оставьте заявку на сайте и в поле «комментарии» введите промокод «Клерк_подарок».

РосКо

Ошибки и невнимательное отношение руководства компании к вопросам ведения бухучета могут привести к штрафным санкциям. Крайне важно или обеспечить штат достаточным количеством специалистов с нужным опытом, или, что надежнее, проще и выгоднее для руководителя, передать решение этих задач сторонней организации.

Компания «РосКо» предлагает услуги ведения бухгалтерского учета и решение других вопросов, связанных с работой бухгалтерии, с гарантией качества. Выберите современное предложение для своего бизнеса!

«РосКо» – гарантия качества услуг по ведению бух. учета организаций благодаря профессиональной команде.

  • мы всегда учитываем специфику и особенности конкретного бизнеса при планировании работы;

  • оперативное решение сложных задач в области ведения бухгалтерского учета. Стремление повышать свою квалификацию, приобретать новые знания и расширять практический опыт позволяют нам браться за любые дела;

  • экономия на оплате труда штатного бухгалтера, покупке ПО, организации рабочего места и т. д.

Проводим для подписчиков «Клерка» новогоднюю акцию – переходи в ютуб-канал и забирай Чек-лист «Публикация бухгалтерской отчетности в Федресурсе».

Такском

  • Сдача электронной отчётности через интернет

  • Сервисы для онлайн-отчетности в госорганы

  • Техническая поддержка 24/7

Все это возможно с Такском.

Успейте сэкономить до 31 декабря!

Скидки на продукты экосистемы «Такском» при подключении к любому тарифу онлайн-отчётности.

Федресурс

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Новогоднее предложение от сервиса «Федресурс онлайн» для всех пользователей «Клерка». Скидка 10% на все услуги, предоставляемые порталом, включая:

  1. Публикацию любого сообщения в реестре Федресурс.

  2. Размещение любой публикации в Вестнике госрегистрации.

  3. «Мониторинг Федресурс» (отслеживание событий, которые необходимо раскрывать в Федресурсе).

  4. Ликвидацию и реорганизацию юридических лиц.

  5. Все прочие консалтинговые услуги.

Скидка 10% предоставляется по промокоду «ФЕД2023». Просто скажите его менеджеру во время звонка, и вам будет оказана услуга по специальной цене! Скидка 10% суммируется с другими скидками, которые могут быть указаны на сайтах.

Переходите на сайт нужной вам услуги, оставляйте заявку назовите менеджеру промокод «ФЕД2023» во время звонка!

Бухгалтеры

Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

«Клерк» любит дарить подарки, а еще позвал друзей, которые тоже рады помочь бухгалтерам, предпринимателям, руководителям сделать их работу проще и удобнее в текущем и 2023 году. Успейте поучаствовать в акциях и забрать эксклюзивные промокоды.

Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность в ПФР

❗ По договорам ГПХ, заключенным в 2022 году, в форме ЕФС-1 отражается только дата окончания

Если договор ГПХ заключен в 2023 году, то на следующий день надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 с кодом «Начало договора ГПХ». Если договор заключен в 2022 году, то в форме ЕФС-1 его начало никак не отражается.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Отчетность в ПФР

❗ Отчет ЕФС-1 о стаже вместо формы СЗВ-СТАЖ надо сдавать не за всех сотрудников

За 2022 год сведения о стаже надо будет сдать до 1 марта по старым правилам по форме СЗВ-СТАЖ за всех сотрудников. Но отчет за 2023 год по форме ЕФС-1 будет не на всех, а только на некоторых.

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