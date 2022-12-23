Как российский бизнес защищен от экономических санкций-2022

Так, в сентябре президент подписал указ № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами», который усложняет процедуру ухода иностранных компаний с российского рынка.

Согласно содержанию указа, сферой его регулирования является порядок осуществления сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью или условия осуществления ими предпринимательской деятельности.

Исходя из буквального толкования указ устанавливает особый порядок осуществления всех без исключения сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, одним из участником которых является лицо из иностранных государств, совершающих недружественные действия, а именно:

иностранное лицо, связанное с недружественными России государствами;

лицо, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными России государствами (не имеет значения место регистрации или место преимущественного ведения хозяйственной деятельности).

Мы спросили юристов, что означает этот указ для бизнеса и чего от него ждать.

На что направлен указ? И как он поможет бизнесу?

Анна Зяблицева, юрист Enforce Law Company.

Указ направлен на создание препятствий для иностранных компаний при выходе с российского рынка в условиях санкционного давления. По сути, принятые в рамках настоящего указа меры позволят обезопасить действующие и новые проекты в различных отраслях российской экономики от выхода из них иностранных инвесторов.

Из анализа положений указа следует, что фактически им установлены не ограничения, а запрет на совершение любых действий с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью в отношении лиц, подпадающих под специальный субъектный состав.

Роман Николаев, партнер MAYS Partners.

Спектр действия указа № 618 гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Особый порядок совершения сделок затрагивает не только будущие сделки по купле-продаже долей в российских ООО.

На основании текста указа можно сделать вывод, что ограничения распространяются также на исполнение ранее заключенных сделок, которые устанавливали условия выхода инвесторов из проектов, а также определяли изменение объема прав иностранных инвесторов в системе управления в обществах в зависимости от наступления определенных событий или выполнения условий со стороны других участников или обществ.

В первую очередь это относится к опционным и корпоративным договорам, заключение которых было весьма популярным в последние годы. Остается также открытым вопрос о сделках с долями, совершаемых в порядке наследования. Не исключено, что они также попадут под действие указа и будут возможны, если разрешение выдаст Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Кого касается указ? Как действовать теперь?

Роман Николаев, партнер MAYS Partners.

С момента подписания указа № 618 перечисленные в нем сделки могут осуществляться исключительно на основании специального разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

В дополнение к особому порядку совершения сделок рассматриваемый указ устанавливает правила исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженного в иностранной валюте, заключенным между кредитными организациями, подпавшими под санкции, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами – резидентами. Такие обязательства будут считаться исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательств.

Что нужно для сделки?

Анна Зяблицева, юрист Enforce Law Company.

Для совершения сделок, входящих в сферу регулирования указа, необходимо получить разрешение, выдача которого отнесена к компетенции Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Как следует из содержания указа, порядок выдачи разрешения указанной выше комиссией должен быть утвержден правительством.

По состоянию на текущую дату данный порядок не разработан и не утвержден, что создает определенные трудности для применения особого порядка осуществления сделок, установленного указом.

Что потеряют иностранные участники стратегических предприятий?

Анна Зяблицева, юрист Enforce Law Company.

Например, стратегические предприятия в сфере недропользования могут не предоставлять информацию о своей деятельности своим участникам – резидентам недружественных стран.

Данная мера является очередной мерой государства в реализации курса на закрытие доступа иностранным компаниям к разработке недр в России. Ранее на законодательном уровне было закреплено предоставление права пользования недрами только российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории РФ.

Таким образом, принятая указом мера предоставляет возможность только российским участникам напрямую влиять на деятельность стратегических предприятий в сфере недропользования и управлять ими. Управление включает в том числе право на получение и раскрытие информации.

Кроме того, указ устанавливает условия, при которых признаются исполненными надлежащим образом обязательства в иностранной валюте по договорам банковского счета (вклада), заключенным находящимися под санкциями банками.